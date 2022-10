TO BLAD BRUBAKKEN: Pappa Olav Brubakken (64) lærte datteren Benedicte (33) å lære pølser da hun var barn. – Fra jeg var ganske liten, kunne jeg slenge pølser i blinde, sier Benedicte.

Pølsemaker frykter kroken på døren etter 102 år: − Vi føler oss glemt

Benedicte Brubakken (33) har omtrent vokst opp i pølsemakeriet i Kragerø. Nå kan det være slutt.

Publisert: Nå nettopp

– Vi føler oss litt glemt, sier hun.

Den 33-årige pølsemakeren fra sørlandsbyen Kragerø snakker med VG på telefon fra Kragerø etter at regjeringen la frem sitt forslag til neste års statsbudsjett.

– Jeg er skuffet, sier hun.

I 102 år har Brødrene Brubakken forsynt lokalbefolkningen med hjemmelagede, norske pølser. På det meste produserer de 950 kilo pølser på én dag, ifølge den unge pølsemakeren.

Men nå, for aller første gang siden hun valgte å gå inn i yrket for å videreføre arven fra oldefaren, frykter Benedicte at det blir kroken på døren for familiebedriften.

– Hadde det ikke vært for strømmen, hadde det gått helt fint, sier Benedicte.

1 / 5 GLAD I PØLSER: Benedicte studerte egentlig til å bli sykepleier, men snudde da hun skjønte at familiebedriftens fremtid lå i hennes hender. Nå er hun fjerde generasjons pølsemaker. FETTER: Roger Brubakken er Benedictes fetter. Han har tidligere fortalt VG hvordan strømprisene spiser opp familiebedriften. KJØTTRIKT: – Det var her jeg skjønte hvor viktig det er med norsk mat, sier Benedicte om barndommen på bakrommet av slakteriet. Selv om hun er glad i pølser, spiser hun det mest på grillen om sommeren. LOKALKJENT: Pølsemaker Brubakken har fått støtte fra mange lokale som er glade i butikken, forteller Benedicte Brubakken. – Nå bestiller jo folk allerede julemat fordi de er kjemperedd for at de ikke skal ha mat til jul. Det har vært kjemperørende, sier hun. HÅVET INN: Da coronapandemien stengte ned landet, så det en stund svart ut for Brødrene Brubakken. – Det ga oss et dytt i rumpa til å tenke nytt, sier Benedicte. De sendte kasser med kjøtt hjem til folk – og gjorde tidenes opptjeningsår. forrige neste fullskjerm GLAD I PØLSER: Benedicte studerte egentlig til å bli sykepleier, men snudde da hun skjønte at familiebedriftens fremtid lå i hennes hender. Nå er hun fjerde generasjons pølsemaker.

VG har allerede skrevet om at slakterforretningen så en femdobling av strømregningene i år.

Nå er bufferen tom, forteller Benedicte. Fra og med 17. oktober kommer de til å stenge både butikk og produksjon tre dager i uken for å halvere driften slik at de skal spare strømutgifter og kunne permittere ansatte.

– Vi kommer til å gjøre alt for å overleve, sier hun.

– Vi er sta. Vi har ikke lyst til å gi oss nå heller, men vi opplever at strømmen spiser oss opp.

– Spenner ben på småbedriftene

Forslaget til statsbudsjettet 2023 reflekterer dårlig den kritiske situasjonen mange små og mellomstore bedrifter står i, advarer SMB Norge, en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter (bedrifter med opp til 50 ansatte).

– Med dette budsjettet spenner regjeringen ben på småbedriftene, sier administrerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman i en pressemelding.

– SMB Norge har lenge varslet en konkursbølge denne vinteren. Det er dessverre ingenting i dette budsjettet som vil forhindre det.

Info Dette er statsbudsjettet

* Statsbudsjettet er regjeringens plan for hvordan staten skal bruke penger det neste året.

* Regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2023 6. oktober kl. 10.00.

* Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet et stramt budsjett.

* Han har tidligere sagt at han må finne 100 milliarder kroner i enten kutt eller økte skatter.

* Etter at statsbudsjettet er lagt frem, vil regjeringspartiene Ap og Sp gå i forhandlinger SV for å skaffe flertall i Stortinget. Vis mer

SMB Norge kaller forslaget til strømstøtte til bedrifter en «tannløs ordning som ikke vil hjelpe».

– Vi har forståelse for at man rent samfunnsøkonomisk har et behov for å stramme inn den offentlige pengebruken, men det makroøkonomiske grunnlaget for budsjettet reflekterer ikke virkeligheten for småbedriftene som er hardt rammet av de høye strømprisene, sier Rytman i pressemeldingen.

Etterlyser informasjon

Strømstøttepakken for næringslivet inkluderer en støtte med to trinn. Totalt kan en bedrift få opp til 3,5 millioner gjennom ordningen, uavhengig av hvilket trinn de er på.

Bedrifter som gjennomfører en energisparings-kartlegging, kan få dekket 25 prosent av strømregningen over 70 øre.

Bedrifter som gjennomfører energisparingstiltak. kan få dekket 45 prosent.

Men hvordan de skal få innvilget støtten, er et mysterium for pølsemaker Benedicte Brubakken.

– Det er ikke noe informasjon i det hele tatt, sier hun.

– Helt sinnsykt

For pølsemakerne i Kragerø hjelper det også lite med en støtteordning uten tilbakevirkende kraft, sier Benedicte. I fjor hadde de en strømregning på 157.000 kroner gjennom hele året. I år hadde den sprengt 450.000 allerede i august, forteller hun.

– At man skal gi opp etter 102 år på grunn av strøm, i verdens rikeste land, det synes jeg er helt sinnssykt, sier Benedicte.

– Også er det så mange i samme båt – skal man ikke ha småprodusenter igjen?

Regjeringen har lenge advart om at det vil bli strammere tider fremover, og at oljepengebruken må ned i neste års budsjett. Under talen til Stortinget torsdag, vektla finansminister Trygve Slagsvold Vedum gjentatte ganger at den urolige konteksten – med krig i Ukraina, skyhøye energipriser og høy prisvekst på basisvarer – gjør det ekstra viktig å passe på oljepengebruken.

– Det må skje noe

– Nå er det krig i Europa for første gang siden andre verdenskrig. Bør regjeringen da bruke masse penger på strømstøtte til bedrifter?

– De skylder på krig, men en alt dreier seg ikke om krig, sier Benedicte, og legger til at, om ikke annet, bør krigen i Ukraina være «en oppvekker».

– Det viser at vi trenger å være selvforsynte i Norge med mat, sier hun.

Brødrene Brubakken lager pølser på gamlemåten. Kundene får veid opp kjøttet foran seg, før det pakkes pent inn i papir. Slik fullskala, norsk kjøttproduksjon er dyrt, tidkrevende og vanskelig, forteller hun. Konkurransen mot storprodusentene er knallhard.

Men for å overleve, trenger de hjelp, sier hun.

– Det må skje noe. Og det må skje nå.