FIKK HJELP I BERGEN: Andrij Scherbatiuk (25) var student i Kyiv da Russland invaderte Ukraina. Uniformen på sengen er den samme han hadde på seg da han ble skutt 25. februar.

Andrij (20) ble skutt av russisk snikskytter - takker Norge for hjelpen

HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS (VG) På krigens andre dag ble Andrij Scherbatiuk (20) skutt i nakken av en russisk snikskytter. Skadene gjør at han trolig aldri kan gå igjen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

20-åringen er en av vel hundre ukrainske pasienter som har fått behandling på sykehus i Norge etter den russiske invasjonen 24. februar.

Fra rommet på nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus i Bergen takker Andrij Norge for hjelpen han har fått i det norske helsevesenet.

– Å komme til Norge var som å komme til en annen verden. Det var et sjokk, i positiv betydning. Jeg er veldig takknemlig for hjelpen jeg har fått her, sier han.

STØTTE FRA MAMMA: Andrijs mamma Natalia besøker sønnen på sykehuset hver dag.

Scherbatiuk var godt i gang med det fjerde og siste året på historiestudiene ved Universitetet i Kyiv da Russland invaderte Ukraina 24. februar i år.

Han sier han aldri var i tvil om at han måtte melde seg til tjeneste når han hørte at russiske styrker sto på ukrainsk jord, selv om han aldri hadde tatt i et våpen eller båret en uniform.

– 24. februar begynte som en helt vanlig dag, men sjokket var stort da jeg leste nyhetene og så hva som hadde skjedd. Jeg tok med meg identitetsdokumentene mine og litt penger og dro rett til hærens rekrutteringskontor for å melde meg til tjeneste. Jeg tror ikke jeg brukte mer enn ti sekunder på å ta avgjørelsen.

SKADET: Andrij Scherbatiuk (20) har gjennomgått flere operasjoner på Haukeland universitetssykehus.

Fra rekrutteringskontoret ble han sendt til en militærforlegning i Kyiv, to timers togtur fra hjembyen Kozyatyn. Der han fikk utlevert uniform, støvler og en Kalasjnikov rifle. Samme dag fikk han og flere andre frivillige ordre om å holde en posisjon utenfor hovedstaden.

– Det var sikkert hundre stykker som hadde møtt opp. De fleste var eldre menn i 40–50-årene. Jeg var blant de aller yngste.

Samme dag fikk han og flere andre frivillige ordre om å holde en posisjon for å beskytte viktig infrastruktur hovedstaden.

– Vi gravde skyttergraver for å beskytte oss mot de russiske kulene.

STYRER MED HODET: Andrij er lam fra halsen og ned etter at han ble skutt i nakken. Rullestolen styrer han med hodet, ved å legge kinnet mot styrespaken.

Dagen etter – nærmere midnatt – skjedde det fatale. Mens Andrij sto inntil noen trær, falt skuddet som skulle endre livet hans for alltid.

Prosjektilet knuste høyre skulder, og skadet ryggraden i nakken.

– Jeg forsøkte å rope en bestemt kode som brukes når man er skadet. Men jeg hadde ingen stemme, trolig fordi jeg var i sjokk, sier han.

Etter noen minutter kom en medsoldat til, og 20-åringen ble tatt hånd om og fraktet til sykehus.

– Det var harde kamper med russiske styrker, men heldigvis dro russerne seg tilbake etter rundt ti minutter. Dermed kom vi oss ut fra kampsonen.

Andrij mener den som avfyrte skuddet mot ham må ha hatt nattsikte, siden det var mørkt.

Han sier han var sikker på at han skulle dø da han forsto at han var skutt.

– Jeg husker jeg lå på ryggen og så opp på stjernehimmelen, mens kulene suste forbi hodet mitt. Min første tanke var at dette er slutten, sier han.

FIKK HJELP: Andrij Scherbatiuk (20) sier han er veldig takknemlig for hjelpen han har fått i Norge.

I Kyiv lå Andrij to måneder på sykehus. Deretter en måned på et rehabiliteringssenter i hovedstaden. Han fikk lite oppfølging mens han var der, forteller han.

– Den siste måneden lå jeg i sengen fra morgen til kveld, uten noe oppfølging. Det var ikke nok helsepersonell til å ta seg av pasientene. Systemet var veldig overbelastet. Det var tøft.

I juni ble Andrij hentet av tysk medisinsk personell i Kyiv og fraktet i bil til Polen. Fra Warszawa ble han og flere andre krigsskadede ukrainere flydd til Norge i et fly fra det norske Luftforsvaret. Først til Trondheim, så Oslo og til sist Bergen.

VIL IKKE FLYTTE: Andrij sier han har fått beskjed om at han skal flyttes fra Bergen til et asylmottak i Østre Toten. Det ønsker han ikke.

På Haukeland universitetssykehus har 20-åringen gjennomgått to operasjoner. Legene har sagt at han trolig trenger tre inngrep til, sier han.

Andrijs mor og søster kom til Bergen noen uker etter at han ble innlagt på Haukeland. De bor på et hotell ikke langt unna sykehuset.

Moren kommer hver ettermiddag for å være sammen med ham på avdelingen. Søsteren er begynt på skole i Bergen og har funnet seg godt til rette, ifølge Andrij.

– Det betyr mye for meg at jeg har mamma og søsteren min her. Faren min har ikke fått lov til å forlate Ukraina, men han har det bra.

KJEMPET FOR HJEMLANDET: Denne uniformen hadde Andrij på seg da han ble skutt 25. februar. Uniformen er blant eiendelene han har tatt med seg til Norge.

I Kyiv bodde Andrij sammen med flere andre studenter. Ved siden av studiene jobbet han på et postkontor. Drømmen var å bli historielærer.

– Jeg levde et helt vanlig studentliv, med studier, jobb og venner. Men krigen endret alt.

Han håper fortsatt han kan oppfylle drømmen om å bli historielærer.

– Jeg er usikker på fremtiden, men vi trenger alle mål vi kan strekke oss etter.

Andrij er allerede i gang med å fullføre studiene han måtte avbryte i vinter. I tillegg studerer han engelsk og amerikansk styresett på Universitetet i Bergen.

Les også Regjeringen bekrefter: Stoppet henting av ukrainske soldater Norge stoppet i sommer å hente sårede, ukrainske soldater til sykehusbehandling i Norge, og sa først ja til å hente…

Han han fått gode hjelpemidler på Haukeland. Lammelsene gjør at Andrij ikke kan bruke armene, men PC-en kan styres med øynene. Han har også fått en rullestol som kan styres med hodet, noe som gjør at han kan ta seg rundt på egen hånd, både på sykehuset og kortere distanser utendørs.

Andrij sier det er to ting som er viktigst for ham nå.

– Jeg vil se Ukraina vinne krigen. Ukraina vil vinne krigen, men det vil koste. Mange vil dø. Så vil jeg at familien min skal være trygg.

Info Over 100 pasienter har fått behandling i Norge I mai ga den norske regjeringen klarsignal til å hente inntil 550 pasienter med pårørende gjennom en egen løsning for medisinsk evakuering av ukrainske pasienter i EU/EØS. Ordningen organiseres under EUs ordning for sivil beredskap, Union Civil Protection Mechanism (UCPM). Torsdag denne uken hadde 101 pasienter ankommet Norge, i tillegg til 64 pårørende, opplyser beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til VG. I tillegg til de 101 pasientene som er hentet fra Ukraina til Norge, venter seks pasienter på transport til Norge. – Det er planlagt at det kommer tre pasienter og to pårørende i løpet av dagen i dag, opplyser beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til VG torsdag. Ifølge ferske tall fra Helsedirektoratet har Norge også transport 331 pasienter i EU-ordningen til Tyskland, Belgia, Finland, Nederland og Danmark. I tillegg har Norge transportert 76 pårørende til andre land. Vis mer

Nylig fikk Andrij beskjed fra UDI om at han skal flyttes til asylmottak i Østre Toten, som har spesiell kompetanse på oppfølging av personer med omfattende hjelpebehov. Han ønsker ikke å flytte, slik situasjonen er nå.

– Jeg er inne i et veldig godt opplegg på Haukeland med behandling og rehabilitering. Legene kjenner meg godt, og jeg har fått flere venner her. Institusjonen de vil sende meg til vet jeg veldig lite om. Det er mange spørsmål, og få svar.

ANGREPET PÅ NYTT: Denne uken har russerne angrepet Kyiv og flere andre ukrainske byer med langtrekkende droner.

Han synes situasjonen er stressende.

– Det er veldig vanskelig mentalt å skulle dra til et nytt sted nå. UDI har sagt at moren og søsteren min kan bli med, men at vi må bo atskilt.

En flytting fra Bergen vil også medføre at søsteren må slutte på skolen i Bergen.

– Hun er veldig sosial og har fått mange nye venner her. Det vil ikke være bra for henne å dra nå.

BEREDSKAPSSJEF: Steinar Olsen er beredskapsdirektør i Helsedirektoratet. Bildet er tatt i april i år, i forbindelse med at et ambulansefly fra Norsk Luftambulanse ble satt inn for å hente kritisk syke ukrainske pasienter til Norge.

Regiondirektør Belén Vinuesa Birkenes i UDI region Vest sier til VG at Andrij Scherbatiuk kommer til et asylmottak med spesialkompetanse på å hjelpe personer med omfattende hjelpebehov.

– Alle som er med i den europeiske medisinske evakueringsordningen blir tilbudt plass på et asylmottak etter at de er ferdig med behandlingen på sykehuset. Det er ingen garanti for at de får tilbud om plass i de kommunene der de har vært behandlet.

Vinuesa Birkenes sier at mottaksstedet velges ut fra hvor mye tilrettelegging den enkelte trenger.

– Når det kommer til Andrij så er behovene såpass store at vi valgte det høyeste nivået, som er de mottakene med størst kompetanse i dette feltet. Da har vi bare to steder i landet, og det er på Senja i Troms og Finnmark og i Østre Toten i Innlandet. I Østre Toten kommune er det også et ordinært asylmottak, og her kan vi tilby plass også til familien hans.

Hun sier at Scherbatiuk har fått tett oppfølging fra UDI lokalt etter at det ble bestemt hvor han skulle flyttes.

– Jeg forstår at det er utfordrende for ham å flytte et annet sted etter flere måneder på Haukeland sykehus, der han opplever å ha fått trygge rammer. Men han skal skrives ut av sykehuset uansett og han vil bli svært godt ivaretatt i Østre Toten, sier UDI-direktøren.

DIREKTØR: Belén Vinuesa Birkenes er regiondirektør i UDI region Vest.

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen sier at sykehuset ikke vil kommentere detaljer i enkeltsaker.

– Bildet er sammensatt, og vi ønsker ikke å gå i detaljer i enkeltsaker. Vi stiller med nødvendig medisinsk behandling, men vi har ikke noe innflytelse på hvor pasientene bosettes til slutt. Det er opp til immigrasjonsmyndighetene, skriver han i en e-post.

– Vi forstår at det kan by på utfordringer å flytte på seg, men vi vil uansett ivareta den videre medisinske oppfølgingen når det er behov for det – uavhengig av pasientens bosted.