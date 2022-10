MORN MORN, MOMS: Volkswagen ID. 5 GTX 4Motion er av mange vanlige elbiler som fra neste år får moms. Bilen koster i grunnversjon 512.200 kroner. Med leveringskostnader, utstyr og vinterhjul kan ut-av-butikk-prisen fort bli over 600.000 kroner. Ekstrakostnaden av momsen blir da 25.000 kroner.

Statsbudsjettet 2023: Elbiler får moms og ny vektavgift

Bilkjøpernes og bilbransjens håp om utsatt moms på elbiler brast. Allerede fra 1. januar innføres momsen på kjøpesummen over 500.000 kroner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tusenvis av elbilkjøpere får dermed en ekstraregning. For mange kan det være flere titalls tusenlapper.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 sier regjeringen at de vil:

Vil følge opp anmodningsvedtaket i Stortinget om å innføre merverdiavgift på kjøpsbeløp over 500.000 kroner ved omsetning av elbiler.

Begrunnelsen er at inntektene fra bilrelaterte særavgifter har falt med mer enn 40 milliarder kroner siden 2007, hvorav 30 mrd. kroner er tapte engangsavgiftsinntekter.

For å bevare engangsavgiften som inntektskilde for staten foreslås det å innføres en ny vektkomponent som skal gjelde alle personbiler . Forslaget vil reversere noe av nedgangen i inntektene fra engangsavgiften.

I tillegg foreslås det innstramminger i engangsavgiften for hybrid- og fossilbiler, for å nå målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025.

– Kraftig brems

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening mener budsjettet er dårlig nytt for det grønne skiftet.

– Dette innebærer kraftig prisøkning på nye biler, spesielt fordi man innfører engangsavgift på elbiler samtidig som momsen fases inn.

Han mener kombinasjonen av dårlige økonomiske tider og høye avgiftsøkninger vil bremse utskiftning av bilparken vil kraftig.

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening

Overraskende avgift

Den store overraskelsen i forslaget til statsbudsjett er en helt ny vektavgift.

Det skal beregnes engangsavgift med 12,5 kroner per kg av bilens egenvekt over 500 kg for alle nye elbiler.

Bilbransjen regner for fullt på hvilken effekt denne avgiften har på bilprisene.

Også biler med andre drivlinjer en el, får avgiftsøkning.

Regjeringen foreslår å øke de positive satsene i CO₂-komponenten for personbiler med 20 prosent utover prisstigning.

Allerede i fjor fikk ladbare hybrider markant høyere avgift. Rekkeviddekravet for ladbare hybrider gikk fra 50 til 100 km, samtidig som det såkalte vektfradraget gikk fra 23 prosent til 15 prosent.

Nå foreslår regjeringen å redusere vektfradraget ytterligere, til ti prosent.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i bransje-nettstedet BilNytt.no.

– I år var det ekstra stor usikkerhet som rådet i bilbransjen på hva som ville komme i årets statsbudsjett både når det gjaldt datoer for innføring av elbilmoms og på eventuelle skjerpede engangsavgifter på ladbare hybrider, sier Atle Falch Tuverud.

Han er sjefredaktør i bransje-nettstedet BilNytt.no.

Regjeringen varslet 12. mai i år at de vil innføre moms på kjøpesummen over 500.000 kroner for elbiler, fra 1. januar 2023.

Dette til tross for at regjeringspartiene og støttepartiet SV som har nedfelt i sine partiprogrammer at grensen for moms skulle gå ved 600.000 kroner. Dette står også nedtegnet i Hurdalsplattformen.

– For folk flest er det kanskje en overraskelse over at det har vært stor usikkerhet i bilbransjen rundt innføringen av elbilmoms, ettersom både regjeringen og SV har vært enige om å innføre elbilmoms på beløpet over 500.000 fra 2023. Dette ble klart kommunisert av SV og regjeringen i juni etter revidert nasjonalbudsjett. Men dette har ikke blitt behandlet i Stortinget, sier Atle Falch Tuverud.

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget og vil måtte forhandle for å få vedtatt et nytt statsbudsjett.

– Usikkert

Årsaken til usikkerheten i bilbransjen har dreid seg om hvordan innføringen av moms skal løses teknisk.

– Bilbransjen har sagt at de trenger 4–6 måneder på å løse en innføring av elbilmoms. etter at teknisk løsning er vedtatt. Slik det ser ut nå, blir ikke innretningen av elbilmoms vedtatt før hele budsjettet er vedtatt. Det er senest 15. desember – og i år er det ventet å bli harde tak i Stortinget, sier Falch Tuverud.

Info Dette er statsbudsjettet * Statsbudsjettet er regjeringens plan for hvordan staten skal bruke penger det neste året. * Regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2023 6. oktober kl. 10.00. * Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet et stramt budsjett. * Han har tidligere sagt at han må finne 100 milliarder kroner i enten kutt eller økte skatter. * Etter at statsbudsjettet er lagt frem, vil regjeringspartiene Ap og Sp gå i forhandlinger SV for å skaffe flertall i Stortinget. Vis mer

Les også: Elbilene du kan spare titusener på nå

Til nyttår øker en rekke biler i pris. Her er 17 biler du sparer mye på å kjøpe nå – og ekspertenes tips om det beste kjøpet.