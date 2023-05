Bjørnen fortsetter ferden: − Måtte se to ganger

Nylig stjal bjørnen honning, nå er den observert på Hadeland.

Linn Jørgensen (26) var på jobb da hun møtte på bjørnefar onsdag i Lynnebakka på Hadeland.

Bjørnen er blitt hyppig observert de siste dagene, og har blant annet trolig gått til angrep på to bikuber i Gjerdrum.

Nå har den altså blitt observert et nytt sted - litt lenger nord.

– Jeg skulle akkurat parkere da jeg så noe stort bevege seg på jordet. Den var rundt 50 meter unna meg, sier Jørgensen til VG.

Avisa Hadeland omtalte saken først.

Sjokkert

Jørgensen er helsefagarbeider i hjemmetjenesten i Gran, og var på pasientbesøk i Lynnebakka.

– Det var bare å ta opp telefonen med en gang. Jeg måtte se to ganger, for først skjønte jeg ikke helt hva det var. Jeg ble sjokkert, jeg hadde ikke akkurat trodd at jeg skulle se bjørn i dag, forteller Jørgensen.

26-åringen har ikke fått med seg alle sakene i media om den aktuelle bjørnen de siste dagene. Dermed ble sjokkert enda større.

Ifølge Jørgensen så det ut som at bjørnen tok livet med ro.

– Den tok livet med ro, og hadde god tid.

Spesielt

Avisa Hadeland har snakket med regional skadefellingsleder for rovvilt i deler av Viken og Innlandet, Kjell Bakken.

Han sier observasjonen er meget spesiell. Det skal ikke ha blitt sett bjørn på Hadeland på rundt 30 år.

– Det kan se ut som om dette er en snill bjørn. Vi får bare håpe at den ikke beveger seg ned i bebyggelsen og roter rundt i søppelet. Da er den i så fall ferdig. Vi får håpe den bare fortsetter på ferden til skogs, sier Bakken til avisen.

Seniorrådgiver i SNO, Ida Glemminge, sier til VG at de har fått melding om observasjon av Bjørnen i Gran. Hvor den nå tar turen videre er hun usikker på.

– Det er mange muligheter. Vi følger opp steder den har vært, og leter etter mer DNA.

Statens Naturoppsyn får cirka en melding om dagen på bjørnen, informerer Glemminge om.

