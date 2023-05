MANGE VITNER: Det skal være mange vitner til hendelsen, som skjedde i Oslo sentrum.

Knivstikking i Oslo sentrum: − Jeg så at de begynte å krangle

Isam Abbas (49) forteller at kameraten var på vei hjem etter en tur på puben da han ble knivstukket lørdag kveld.

Politi og ambulanse er i Storgata i Oslo sentrum etter at en person ble knivstukket ved et utested i Oslo sent lørdag kveld.

– Det har skjedd en knivstikking i tilknytning til køen til utestedet, men det er mulig de to bare var forbipasserende også, sier innsatsleder på stedet Brian Skotnes til VG.







Isam Abbas (49) satt på gateserveringen til puben Den glade munk da vennen ble knivstukket. De to drikker ofte øl og spiller kort.

VITNE: Isam Abbas var på puben Den glade munk sammen med mannen som ble knivstukket lørdag kveld.

Knivstikkingen fant sted like ved køen til det populære utestedet Storgata 26. Abbas forteller at fornærmede hadde vært på Den glade munk og at han var på vei hjem da han ble knivstukket ute på gaten av en annen mann.

– Jeg så at de begynte å krangle, og så tok mannen frem en kniv. Jeg kjenner ikke den mannen.

Abbas sier han så gikk bort til vennen.

– Da jeg tok ham på ryggen, kom det blod. Så jeg ringte ambulansen.

Abbas sier at vaktene i køen tok kontroll på mannen og kniven.

– Det er skremmende. Det skjer mye foran disse barene. Det er ikke første gang. Det skjer hele tiden, sier Abbas.

INNSATSLEDER: Brian Skotnes.

Politiet bekrefter at en mann knivstakk en annen mann i ryggen under hendelsen.

– Det begynte med et basketak, og så har den ene tatt frem kniv. Fornærmede er kjørt til Ullevål og vi har kontroll på gjerningsperson, sier Skotnes.

Han bekrefter også at utestedets vakter grep resolutt inn og tok tak i gjerningspersonen.

– Så sånn sett kom vi til dekka bord.

Politiet har kontroll på kniven som ble brukt.

Politiet tar avhør på stedet. Den knivstukne blir ivaretatt av helse, og er fraktet til Ullevål sykehus.

