MASSEFLUKT: 14 intensivsykepleiere på én Ullevål-avdeling har sagt opp og flere har varslet sin avgang.

Venstre vil stoppe nedleggelsen av Ullevål: − På ville veier

Partiet legger frem et forslag om å trekke i nødbremsen og stoppe utbygging av nytt gigantsykehus på Gaustad.

De siste dagene har det stormet innad på Ullevål sykehus: 14 av 25 intensivsykepleiere ved thoraxkirurgisk avdeling har sagt opp i protest.

Dette handler blant annet om at avdelingen på Ullevål skal sommerstenges og de ansatte flyttes til en tilsvarende avdeling på Rikshospitalet i denne perioden. Endringen skjer som et skritt mot nedleggelsen av sykehuset.

I tillegg er det varslet kutt på 500 årsverk i Oslo universitetssykehus (som også inkluderer Ullevål).

– Dette har gått for langt. Det er dramatiske kutt som går direkte utover tjenesten for byens befolkning som psykiatri, fødeavdelinger og rustilbud, sier Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo til VG.

Venstre har lenge vært mot nedleggelsen, som nå er bestemt. Men nå gjør de altså et siste forsøk.

Disse forslagene vil de fremme til Stortinget på tirsdag:

Be regjeringen umiddelbart stanse arbeidet med nedleggelse av Ullevål og bygging av nytt sykehus på Gaustad.

Be regjeringen legge frem en fullstendig risikoanalyse knyttet til byggingen.

Be regjeringen legge frem en sak som grundig utreder et alternativ til dagens planer, med en trinnvis utvikling av Ullevål sykehus som komplett regionsykehus, samt etablering av Aker sykehus som lokalsykehus i Oslo.

IKKE GITT OPP: Venstres helsepolitiske talsperson Alfred Bjørlo håper å få med flere partier på forslaget.

Til tross for store protester fra Legeforeningen, Psykologforeningen, Sykepleierforbundet og Oslos byråd, er det vedtatt at nedleggelsen av Ullevål og byggingen av et stort sykehus på Gaustad skal skje.

– Nå begynner sykepleierne å rømme. Vi vil sette på bremsen, ta en pause og gå gjennom det, det tror jeg vil stabilisere så de orker å bli værende på jobb, sier Bjørlo.

– Dette er så stort at vi mener Stortinget bør gjøre noe, og hvis helseministeren mener at hun kan ikke gripe inn fordi Stortinget har bestemt det, ja da får Stortinget gi henne de fullmaktene som er nødvendig for å gripe inn.

VG har tidligere omtalt at bakgrunnen for oppsigelsene er innsparinger, en ny turnus med hyppigere helgevakter, og at avdelingen skal sommerstenges mens de ansatte flyttes til en tilsvarende avdeling på Rikshospitalet.

Bak dette igjen ligger den betente saken om at hele Ullevål sykehus skal legges ned. Etter planen skal avdelingen på Ullevål være integrert med den på Rikshospitalet innen 2025.

Vil heller ruste opp Ullevål

– Men kanskje det verste av alt, er at når regjeringen kommer med mer penger: Da sa sykehuset at pengene ikke skal gå til drift, men til investering av nytt bygg.

– Begrunnelsen for nedleggelsen og bygge nytt er jo å ivareta behov for kapasitet og erstatte gamle bygg?

– Det er et slitent sykehus, men vi mener det er en betydelig bedre idé å ruste opp Ullevål og nytt lokalsykehus på Aker. Det er både en rimeligere investering og i tråd med fagmiljøene.

– Disse forslagene fører ikke til mer tilgjengelig helsepersonell, som virker å være en del av problemet?

– Det fører ikke til flere helsepersonell, det løses ikke over natten. Men det handler om å bruke mer på drift og mindre på investeringer. Å ha mer penger til folk i arbeid.

– Er dette et utspill fra deres side, eller tror du dere har en reell sjanse for gjennomslag?

– Ja, det er sent å snu, men det er jaggu meg bedre å snu sent enn aldri. Det jeg mener oppriktig er sjanse her, er at Stortinget kan trekke i bremsen og si fra.

– Vi må iallfall gjøre det vi kan for å stoppe det. Nå ser vi at det ligger flere planer i store kutt i sykehustjenesten i oslo. Det er absurd at pengene blir satt på konto for å brukes til en gigantutbygging som nesten ingen vil ha.