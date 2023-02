Denne meldingen dukker opp når man forsøker å gå inn på den digitale posttjenesten Kivra.se.

Nye hackerangrep mot Sverige

Gruppen Anonyomus Sudan hevder å stå bak it-angrepene, og sier at disse vil fortsette til tirsdag. Myndighetenes nettsider er blant de berørte.

Det melder flere svenske medier, deriblant Expressen og SVT.

– Vi er klare over saken. Hackerangrepet slår bredt mot svensk infrastruktur. Vi hjelper de som er mest berørt, sier Emelie Ruud, pressekontakt i det svenske direktoratet for samfunnsvern og beredskap, til Aftonbladet.

Flere offentlige nettsider og myndighetstjenester er nede som følge av angrepet, skriver avisen.

Aftonbladet skriver at hackergruppen har advart om at de vil utføre et angrep mot flere samfunnsviktige virksomheter og myndigheter søndag.

Anonymous Sudan informerer på sin Telegram-kanal at dette inkluderer blant annet bank-id, det svenske forsvaret og Telia, melder Expressen.

Ifølge SVT skriver gruppen på Telegram at angrepene kommer som protest mot koranbrenningene i Stockholm.

– Vi ber om unnskyldning til alle uskyldige mennesker i Sverige, men på søndag blir det et enormt avbrudd. Vi håper på tålmodighet, men vi må gjøre dette fordi de har brent koranen, skriver gruppen, ifølge SVT.

Ifølge Expressen har gruppen angrepet flere mål i Sverige tidligere – og blant annet skapt store problemer for flyselskapet SAS:

Personopplysninger havnet på avveie og flere SAS-kunder opplevde å bli logget inn på andres kontoer.

SVT ble også utsatt for et hackerangrep tidligere denne uken.