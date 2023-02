LEIES VIA APP: Om du leier en bil via Hyre, skjer all kommunikasjon og opplåsning av bilen via en app.

Unge leier biler gjennom apper ulovlig

Det har vært flere tilfeller hvor unge uten bilsertifikat har leid bil, bekrefter bildelingsselskap.

– Det stemmer at dette har vært tilfelle for både oss og andre bildelingsaktører, sier Jon Harald Rønning.

Han er markedssjef i bildelingstjenesten Hyre.







– Vi har jobbet ganske målrettet for å implementere mekanismer som minimerer antall hendelser hvor dette skjer, sier Rønning til VG.

Likevel forekommer episoder med ID-tyveri og personer leier bil med andres identitet med stjålet BankID, ifølge Rønning.

Jon Harald Rønning.

Flere med samme problem

Markedssjef Haakon Hals i bildelingsappen Bilkollektivet sier at de har samme problem.

– Vi har opplevd det samme. Når du først har laget konto, kan du booke biler som du vil, sier Hals.

Hals erfarer at BankID regnes som noe av det sikreste man har på identifisering, og at Bilkollektivet også henter inn bilsertifikat-opplysninger fra Statens vegvesen når en ny bruker registrer seg.

Men det er likevel mulig for unge å misbruke andres BankID hvis de har tilgang på passord og koder.

– Vi vet at flere aktører periodevis sliter med disse tingene her. Vi gjør det vi kan for å forhindre dette med BankID og førerkort, sier Hals.

Han opplyser også at selskapet dessuten opplever at brukere låner bort biler til andre som ikke er kvalifisert til å kjøre bil.

Illustrasjonsfoto.

– Det er ikke lett å gjøre noe med. Det er jo de som leier bilen som er ansvarlig for bilen. Også kontraktsmessige forhold. Det er også vanskelig å sikre seg mot at biler blir lånt videre.

Markedssjefen i Bilkollektivet forteller VG at de har opplevd at leiebilene deres har blitt brukt i kriminelle handlinger.

Også markedssjef Kristoffer Paulsen i Otto, en annen bildelingstjeneste, sier at de har opplevd at kunder har fått sine profiler misbrukt til å leie bil gjennom BankID.

Men han kjenner ikke til om disse spesifikt involverer unge.

– Det er heller ikke i særlig stort volum. Heller enkelttilfeller, sier Paulsen.

Også bildelingstjenesten Getaround (tidligere kjent som Nabobil) erfarer misbruk av BankID. Men de er dog ikke kjent med at noen av sakene har involvert personer under 18 år.

– I løpet av de siste årene har vi hatt et par saker der en person enten har misbrukt en annen persons personopplysninger for å opprette en brukerprofil hos oss eller brukt innloggingsdetaljene til en venn eller bekjent. Disse sakene har blitt politianmeldt, skriver markedssjef Lotte Børnick-Sørhaug til VG i en e-post.

BankID vil samarbeide

Kommunikasjonssjef i BankID, Hege Steinsland advarer unge om å dele sin BankID, og åpner opp for et samarbeid med bildelingstjenestene for å forhindre fremtidig misbruk.

– En forutsetning for at vi skal stole på hverandre på nett, er at BankID ikke deles med andre, sier Steinsland til VG.

Hvis du gir bort din digitale identitet og signatur, holdes du ansvarlig for alt BankIDen din brukes til, og du kan dermed ende med gjeld og forsikringsoppgjør i mange år fremover, ifølge BankID.

ADVARER: Kommunikasjonssjef Hege Steinsland ber unge ikke ta dumme valg. Det kan skitne til rullebladet og gi dårlig start på voksenlivet, sier hun.

– Det er også viktig å ikke ta i bruk en annens BankID som ung, fordi du bryter kontrakten med bildelingstjenesten, og ved ulykker vil du havne i økonomisk trøbbel når du mangler førerkort og forsikring, sier hun videre.

Steinsland mener det er bildelingstjenestene som må avgjøre om de trenger ytterligere kontroll for å sikre at rett person kan kjøre av sted

– Men vi ønsker gjerne å være en del av løsningen, for eksempel ved at man bruker BankID for å starte bilen.

Politiet: – Straffbart

Politiet i Oslo politidistrikt og Utrykningspolitiet mener at dette er misbruk av BankID. Men førstnevnte mener det er i utgangspunktet bildelingstjenestenes ansvar.

– Men vi har ikke oversikt over om dette blir gjort i noe omfang. Men misbruk av andres ID er ulovlig. Det er også brudd på veitrafikkloven hvis man kjører bil uten førerkort, sier pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt.

Grøndal råder de som opplever ID-tyveri om å anmelde til politiet.

Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen sier de ikke har statistikk over hvor mange unge som leier ulovlig, men har en generell advarsel til de som misbruker andres identitet.

– Det er straffbart å oppgi falsk identitet, og det er straffbart å kjøre bil uten gyldig førerkort. Politiet vil at de som kjører på norske veier har den kompetansen som kreves for å forebygge ulykker. Dette er et særlig viktig budskap til unge sjåfører, sier Roar Skjelbred Larsen.