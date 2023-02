TRE SLAG: Moe trekker frem tre studieretninger han mener er trygge valg for fremtiden.

Studentministerens tips: Dette er utdanningene for fremtiden

Ikke bruk for lang tid på å tenke på hva du skal bli, råder «studentminister» Ola Borten Moe (Sp). Han har tre tips til deg som vil ha trygg jobb i fremtiden.

Til høsten tilbyr norske universiteter, høyskoler og fagskoler nesten 76.000 studieplasser fordelt på 18.000 studier gjennom Samordna opptak.

Det er rekordhøyt, forteller forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

I fjor fikk flere enn noen gang før tilbud om studieplass – tross lavere søkertall enn i pandemiårene. Moe forventer et minst like stort opptak i år.

Fristen for å søke høyere utdanning via Samordna opptak er 15. april.

Dette er noen av de nye studiene du kan søke deg til i år:

Info Utvalg nye studier i 2023 Skolefritidspedagogikk, bachelor, UiS Kjernefysikk og nukleærteknologi, bachelor, UiO Ingeniør, matematisk modellering og datavitenskap, bachelor, OsloMet Velferdsteknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten, årsstudium, HiM, studiested Kristiansund Ingeniør, mekatronikk og produktdesign, bachelor, NTNU, studiested Ålesund Fornybar energi, siv.ing., UiT Samisk barnehagelærerutdanning, fleksibel, Samisk høgskole Bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse, bachelor, HiNN Bærekraftig økonomi og ledelse, årsstudium, NMBU Data science (sivilingeniør), UiB Vis mer

– Hva er det viktigste å tenke på for unge som skal søke nå?

– Gå for noe som gir mening, og som du har interesse av.

– Og ikke bruk for lang tid. Jeg tror det er viktig å komme i gang. Hvis man står i valget mellom å bruke fire år på å ta opp fag eller å komme i gang med en meningsfull utdanning, ville jeg definitivt gjort det siste.

– Selv om det kanskje ikke er det du har tenkt at du vil aller mest?

– Ja. Jeg tror det er bra for deg, og det er bra for samfunnet.

– Avgjørende for samfunnet

Utdanningsministeren tror behovet for folk med utdanning bare kommer til å øke i tiden som kommer.

– Det helt avgjørende viktig for samfunnet – for å sikre at vi har kompetansen vi har bruk for slik at vi kan drive godt inn i fremtiden.

– Hva er det vi har bruk for fremover da?

– Det er veldig mye, og strengt tatt har vi større behov enn det finnes mennesker. Jeg bruker å si at vi går tom for penger før vi går tom for folk.

Ministeren ramser opp: Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, ingeniører, og folk innenfor informasjons- og teknologifag som kan datasikkerhet.

Mener Nesna-comeback ble suksess

De neste årene kommer vi særlig til å ha bruk for folk med utdanninger innenfor de sentrale velferdsområdene.

Les også De billigste studentboligene Billig studentbolig i Oslo, Bergen, Trondheim eller et annet sted? Vi fant hybel ned mot 2000 kroner.

– Vi har problemer med sykepleiermangel, og i deler av landet har vi problemer med lærermangel. Heldigvis har vi fremdeles flere søkere på sykepleierutdanningene enn det er plasser, men på lærerutdanningene trenger vi rett og slett at flere søker.

– Hvordan skal dere få til det?

– Vi må ha gode utdanninger, og utdanninger som spres over hele landet for å nå flere, rett og slett.

COMEBACK: Studieåret 2022–23 gjorde lærerutdanningen på Nesna, som ligger under Nord universitet, comeback – og Moe mener utdanningstilbudet er en suksess.

– I fjor fikk dere utdanningen i Nesna tilbake, men der greide de ikke å fylle opp plassene?

– Det er mange i Oslo-pressen som har skrevet om Nesna og at det ikke gikk så bra, men faktum er at Nord universitet gikk fra 200 som møtte opp på grunnskolelærerutdanningene for to år siden, og i fjor var det 110. Av dem, startet 28 i Nesna. Altså var en fjerdedel. Det vil jeg mene er en suksess.

Les også Nesna-ordføreren jubler til tross for få studenter: – Alternativet er ingen Studiestedet på Nesna er symbolpolitikk, mener Høyre, som vil revurdere satsingen.

Mer oppmerksomhet om datasikkerhet

Moe vil også slå et slag for utdanninger innenfor IT, særlig datasikkerhet. Det har kommet høyere på dagsorden det siste året, og det er han glad.

Han mener vi må være klar over hva vi kommer til å trenge av kompetanse nasjonalt i Norge for å ivareta sentrale samfunnsfunksjoner – og sørge for å ha folk med denne kompetansen som kan sikkerhetsklareres.

– Dette er ting vi ikke uten videre kan kjøpe andre steder. Vi må rett og slett lage det selv, sier han, og legger til:

– Så de som har interesser og et engasjement i den retning, må vite at det kommer til å være betydelig behov for arbeidskraft i tiden som kommer.

Les også Forsvaret endrer ikke praksis: – Unge folk må sette livene sine på vent Unge flerkulturelle fikk tent et håp i sommer, da forsvarssjefen lovte å vurdere sikkerhetspraksis.

– Har dette behovet endret seg med krisene som har rammet de siste årene?

– Jeg tror i hvert fall det er riktig å si at det er en helt annen refleksjon og oppmerksomhet rundt det nå, både som en umiddelbar reaksjon på den russiske invasjonen av Ukraina, men også på grunn av endringer i løpet av de siste årene.

– Skal videreutvikle olje- og gass

Det siste ministeren vil trekke frem, er energisektoren, hvor han mener at det kommer til å være stort behov for folk i tiden fremover.

– Vi skal videreutvikle olje- og gassnæringen vår på sokkelen, sier han.

Det samme sa Moe til NRK i fjor, og da ble det bråk.

Simon Balsnes i Natur og Ungdom sa den gangen at han har lite til overs for oppfordringen om å søke oljeutdanning.

– Jeg synes det er kortsiktig og nesten litt uansvarlig, sa han til kanalen.

Likevel økte søkertallet til utdanningene litt i 2022, men på langt nær nok, ifølge Moe.

– Vi går inn en periode med høy aktivitet i sektoren. Det er blitt åpenbart for alle og enhver at det er et stort behov for forutsigbar, demokratisk energiproduksjon som kan sikre forsyningslinjen, ikke minst på det europeiske kontinentet.

TIDLIGERE OLJEAKSJONÆR: Ola Borten Moe var olje og energiminister i Stoltenberg II-regjeringen, og en av grunnleggerne bak oljeselskapet Okea i 2015. Her er han avbildet på Draugen-feltet i 2020.

– Dette var det mange som ikke var enig med deg i da du sa det samme i fjor?

– Vi kan bare se på tallene. Vi eksporterer 200 ganger så mye olje og gass som elektrisitet. Akkurat nå er det Nordsjøen som holder lysene på i Europa, og det kommer til å ta lang tid å omstille et helt kontinent.

– Så det er egentlig ikke noe å krangle om. Det er bare sånn det er.

Moe mener at det ikke er en motsetning mellom videreutvikling av olje og gass, og fornybare energikilder.

– Vi skal også bygge mer fornybart: Vind, vann, sol og nett. Det kommer også til å kreve både folk og ressurser, og mye av denne kunnskapen er overførbar fra olje- og gass-sektoren.

– For unge som skal begynne på en utdanning i dag, kan det kanskje virke litt kortsiktig å gå inn i olje og gass?

– Det får hver enkelt gjøre seg opp en mening om selv, men jeg er ganske sikker på at den næringen kommer til å være med oss i tiår, og kanskje i generasjoner fremover. Og så er det noe mer å stikke fingeren i jorden og se hva det er Norge faktisk tjener penger på. Det er dette som betaler regningene våre.

– Så du mener dette fortsatt er en yrkesretning å satse på for unge?

– Helt åpenbart, men selv om man har et engasjement mot olje, er det egentlig bare et argument for å utdanne seg innenfor annen energiforsyning.