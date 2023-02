FORKLARER SAKTE-GANG: Jonas Gahr Støre forsøker i dette intervjuet å forklare hvorfor han og regjeringen går sakte frem, selv om det koster velgere på kort sikt.

Støre: Dette er min viktigste jobb

FOLKETS HUS, OSLO (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre sier det kan komme bedre strømpris-støtte om ikke så lenge. Men selv etter krisemålinger i flere måneder, angrer han ikke på at de har brukt tid.

Strømpriskrisen har blitt trukket frem som den sentrale årsaken til at de to regjeringspartiene Ap og Sp har blitt pisket av velgerne gjennom vinteren.

Enda bedre strømstøtteordning er kravet, som også LO har stilt seg bak.

Under landsstyremøtet til Ap tar Støre med seg inn VG inn på et bakrom i Folkets Hus.

For å tegne og fortelle om dilemmaene som har gitt dyrebar ventetid – som har kostet dyrt målt i antallet velgere.

En flippover står klar.

Men først utfordrer vi ham om det også han erkjenner er det sentrale ved frokostbordet, til lunsj og middag: Strøm, strøm, strøm – der mor hakker på far – eller motsatt – fordi dagens dusj ble for lang.

GRO-RÅD: Jonas Gahr Støre bruker visdom fra tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

– Det er vanskeligere å forklare

Han svarer med selveste landsmoderen – Gro Harlem Brundtland Gro Harlem BrundtlandGro Harlem Brundtland (83) var statsminister i tre perioder, først i åtte måneder i 1981, så fra 1986 til 1989 og igjen fra 1990 til 1996. Hun var Norges første kvinnelige statsminister, første kvinnelige leder av Arbeiderpartiet og leder av det som ble kalt verdens første kvinneregjering. Internasjonalt er hun best kjent for å ha vært leder for Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1983-1987), som blant annet gjorde begrepet bærekraftig utvikling kjent. Hun var leder for Verdens helseorganisasjon (WHO) fra 1998 til 2003. Kilde: Store norske leksikon., når vi spør om det snart ikke er på tide å innfri folkekravet om å forsterke strømstøtten.

– Norge er i det jeg kaller det brundtlandske dilemmaet, som Gro Harlem Brundtland lærte meg på 90-tallet, sier Støre:

– «Det er mulig å forklare folk at du ikke kan bruke penger du ikke har. Det er vanskeligere å forklare at du ikke kan bruke penger som du har», sier han:

– Når vi har 13 700 milliarder kroner i pensjonsfondet, så vil det alltid være fristende å ta litt til. Det er da ryggraden i politikken må slå inn og si at det må settes en strek. Gjør du ikke det, driver du ikke trygg økonomisk styring.

MATEN BLE STÅENDE: Han skulle spise lunsj, men Støre pratet og pratet og maten ble stående.

– LO ønsker at dere smører vårens lønnsoppgjør, gjennom å øke strømstøtten, slik dere bidro med i fjor. Da kan dere slå to fluer i en smekk: Gi folk lavere strømregning og bidra til at lønnskravene kan bli noe lavere?

– Signalet fra partene er at oppgjøret er deres ansvar. Når det er sagt vil vi vurdere om strømstøtten til folk kan gjøres mer treffsikre.

– Skal dere komme med økt strømstøtte, bør det vel skje snart: Om en måned er trolig den verste vinteren over og strømprisene sesongmessig på vei nedover på vårparten?

– Jeg har lært det siste året at det krever litt motstandskraft å si dette: At vi først kommer med forslag når vi er trygge på at forslagene er gjennomtenkt. I møte med utålmodighet, som jeg forstår, kunne det vært fristende raskt å hoppe på det siste forslaget.

– Jobber med det

– Ifølge meningsmålingene kunne dere trenge litt fortgang?

– Ja, men jeg tror ikke de ville blitt bedre hvis vi hadde gått for løsninger, hvor vi hadde risikert at prisene i stedet hadde økt, at det kunne bli tvil om vi har nok kraft eller om vi hadde satt forsyningssikkerheten i spill – eller om vi setter oss i utakt med landene rundt oss. Jeg tror det vil vise seg etter hvert at vi gjorde rett i å utrede og ta den nødvendige tiden.

NRK skriver tirsdag kveld at det kommer endringer i strømstøtteordningen: Hovedendringen er ikke er å gi mer i direkte støtte i kroner og øre, men at det nå blir en kompensasjon time for time, i stedet for dagens ordning med en månedlig gjennomsnittspris.

Ordningen for bedriftene skal også styrkes, slik at flere får støtte.

– Det vil jeg ikke si noe om. Dere får vente og se. Vi jobber som sagt med det, sier Støre.

Tar frem tusjen

Tilbake til flippoveren, hvor han skal forsøke å forklare sin politiske vei.

STARTET MED BLANKE ARK: Jonas Gahr Støre gir en samfunnsfagtime, hvor han forklarer sine valg og hvilke utfordringer han mener vi står overfor.

Støre tar frem tusjen og skriver ordet «inflasjon» «inflasjon» Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid. I Norge bruker vi konsumprisindeksen for å måle inflasjon. Kilde: SSB.i midten.

– Det er en til to generasjoner siden vi hadde inflasjon som et samfunnsproblem. Økonomene har vært uenige, men nå er de enige om at vi igjen er rammet av inflasjon, med høye energipriser, matpriser og økende rente. Vi får stifte bekjentskap med en gammel vond kjenning, sier Støre:

INFLASJON: Støre sier inflasjonen vi i dag har, hvor prisene har steget med syv prosent på ett år, er den nye og store saken som må bekjempes.

– Vi må igjen venne oss til å planlegge med inflasjon. Det har vi ikke gjort på over 30 år – det vil kreve noe av oss alle. Trygg økonomisk styring som får bukt med inflasjonen og sikrer folk en jobb, er min viktigste oppgave som statsminister, sier Støre.

Rundt ordet inflasjon skribler han ned fire utfordringer som inflasjonen gir, som påvirker deg og som må løses.

Den første av de fire utfordringene inflasjon gir er «ulikhet som øker»:

ULIKHET: Støre sier inflasjonen bidrar til økte forskjeller fordi økte priser svir mer for folk som har liten inntekt.

– De som har minst treffes mest når prisene stiger. Det må vi gjøre noe med.

Så vil inflasjonen «true jobber», fortsetter han.

TRUER JOBBER: Når prisene stiger, vil de økte kostnadene gjøre at bedrifter går over ende. Økt ledighet blir resultatet.

Det skyldes at høye priser gir bedrifter økte kostnader, som kan ramme produksjonen. Ledigheten har ikke øke veldig etter prisstigningene, så regjeringen har foreløpig ikke måtte iverksette kostbare tiltak mot ledighet.

«Vanskelig å planlegge» er den tredje utfordringen han rabler ned.

VANSKELIG Å PLANLEGGE: Støre sier at inflasjon skaper stor usikkerhet for deg, for statsbudsjettet og for landet bedrifter.

– Når rentene og prisene er på vei opp blir det krevende for folk med lån å planlegge og vite hvor mye penger de kan bruke. Det blir også vanskeligere å vurdere nye kontrakter og investeringer for næringslivet, sier Ap-lederen.

Han sier det også i aller høyeste grad gjelder for regjeringen, som har opplevd at rammevilkårene har endret seg dramatisk siden statsbudsjettet i realiteten var ferdig i august, selv om det ble lagt frem i oktober.

GÅR IKKE OVER AV SEG SELV: Støre sier inflasjonen må bekjempes politisk.

Den fjerde utfordringen og siste han skriver ned er «går ikke over av seg selv».

– Inflasjon ikke en liten infeksjon som går over av seg selv. Noen sitter stille og venter på at det skal gjøre det, men politisk handling kan brukes som medisin for å få ned inflasjonen, sier han.

– Ok: Forklare hva du vil gjøre for å bekjempe inflasjonen, for å dempe konsekvensene oppi folks lommebok?

– Trygg økonomisk styring – å få bukt med økende prisstigning og hindre en renteoppgang som rammer folks økonomi, er min og regjeringens viktigste oppgave.

– Vi må vente

Han sier det for ham ligger to ting i det:

– At vi har et stramt budsjett, som ikke øker trykket i økonomien. Vi har en lang liste politikk som vi vil gjennomføre, men vi må vente.

– Det andre vi også må gjøre, er at vi også må ha en omfordelende politikk. For å håndtere at ulikhetene øker.

BREMS OG LITT GASS: Han sier at det måtte tråkke på bremsen i høst, men at inflasjonen gjør at de kan slippe litt opp igjen.

– Måtte tråkke på bremsen

Det er skapt usikkerhet om regjeringens mantra i høst om behovet for å stramme inn, som de la veldig vekt på da de forsvarte det stramme statsbudsjettet.

– Nå gir dere milliarder til blant annet sykehusene: Det kan bidra til at Norges Bank må vurdere å stramme inn ved å øke renten mer enn forventet?

– Norges Bank må gjøre sine rentebeslutninger. Det er deres oppgave. Men det vi har opplevd med endrede prisanslag i budsjettet er et sterkt bevis på «at det er vanskelig å planlegge»:

– Da vi vedtok budsjettet måtte vi tråkke på bremsen, men da vi kom inn i 2023 opplevde vi at prisene stiger mer enn vi la til grunn. Da slår det inn i sykehus, kommuner, universiteter og andre virksomheter, gjennom økte kostnader. Det var naturlig å prioritere sykehusene, som allerede har lagt et stramt økonomisk år bak seg.