TRE I HØYDEN: Så fullt var Hercules-flyet at bårene måtte ligge tre i høyden. – Det var ikke hverdagskost, sier medisinsk ansvarlig Håkon Asak om redningsoperasjonen mandag.

Forsvarets Hercules-team: − Vi klarer ikke hjelpe alle

De skulle hente 22 alvorlig skadede, men på flyplassen ventet 27 bårer. Det norske Hercules-teamet i Tyrkia fikk en utfordring på første hjelpeoppdrag etter jordskjelvkatastrofen.

– På dette oppdraget for det norske forsvaret i katastrofeområdet, definerte vi alle evakuerte som pasienter.

Det forteller oberstløytnant Håkon Asak på telefon fra Tyrkia.

Han er medisinsk ansvarlig for luftevakuering i Forsvarets sanitet. Sammen med et team på 35 er han og styrkesjef major Harald Grindheim i det jordskjelvrammede landet.

Sammen arbeider de for at Hercules-flyet som Norge har sendt til Tyrkia, skal kunne operere 24 timer i døgnet og gjøre de operasjonene som Tyrkia ber dem om.

Mandag denne uken fikk de et oppdrag som satte flyet og dets besetning på en prøve.

– Det var smekkfullt fly. Vi har ikke transportert så mange liggende pasienter noen gang tidligere, forteller medisinsk ansvarlig oberstløytnant Håkon Asak.

– Oppdraget var å hente 22 pasienter. Ved ankomst viste det seg at det var hele 38 pasienter, hvorav 27 liggende og 11 sittende, forteller Asak til VG.

Fem av de skadede var barn – den yngste ikke mer enn tre måneder. Flere hadde alvorlige skader etter å ha ligget fastklemt under ruinene i lang tid, i kuldegrader.

Alle bårepasientene som ventet på flyplassen i Adana var hardt skadde som måtte raskt til Ankara for medisinsk hjelp.

Da kom erfaringene som Forsvarets sanitet har fra evakueringene de har gjort i Ukraina. Totalt har de hatt 45 evakueringer av syke fra Ukraina til Polen det siste trekvart året. Men dette oppdraget var av en annen art, forteller Asak.

– På dette oppdraget måtte vi strekke oss langt for å kunne gjennomføre det på en trygg og effektiv måte. Det handler om å prioritere raskt og gjøre de riktige tiltakene for å berge liv. I slike situasjoner er det ikke et alternativ å unnlate å ta med noen, sier han.

– På dette oppdraget måtte vi strekke oss langt for å kunne gjennomføre det på en trygg og effektiv måte. Det handler om å prioritere raskt og gjøre de riktige tiltakene for å berge liv. I slike situasjoner er det ikke et alternativ å unnlate å ta med noen, sier han.

De fikk det til med tre bårer i høyden.

– Vi har ikke transportert så mange liggende pasienter noen gang tidligere. Det sier noe om hvordan vi utnyttet plassen i flyet, sier Asak.

Det var 11. februar det ble klart at Norge sendte et Hercules-fly ned for å hjelpe i redningsarbeidet etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia natt til 6. februar. Allerede dagen etter var teamet på 35 nede øst i det jordskjelvrammede landet.

– Det er enorme dimensjoner på denne katastrofen. Vi klarer ikke å hjelpe alle, men vi er ikke alene om å yte hjelp. Disse 38 vi fraktet er bare noen få av de mange tusen som er skadd. Men for disse betyr det alt, sier major Harald Grindheim til VG.

Han sier at Hercules-teamet blir i Tyrkia så lenge de er ønsket i hjelpearbeidet. Så langt har de fløyet tre oppdrag for Tyrkia.

Han sier at Hercules-teamet blir i Tyrkia så lenge de er ønsket i hjelpearbeidet. Så langt har de fløyet tre oppdrag for Tyrkia.

– Det er en enormt krevende logistikkoperasjon. Tyrkia er i kaos, og jeg ser at de sliter med å koordinere dette på en skikkelig måte, sier Grindheim.

Så langt er over 41.000 mennesker bekreftet omkommet.

Til tross for å ha trent på oppdrag som dette, er det krevende for alle å være der nede, forteller Asak.

– For ingen av oss er dette en normaltilstand. Dette er komplisert og unormalt, så kroppen må få reagere på det. Det er ikke noe poeng å pakke det inn. Når du ser hardt skadde og folk i krise, så gjør det noe med deg. Det må man få avreagere på, og det er vi heldigvis også gode på, sier han.

De norske teamet samarbeider med britisk sanitetspersonell i Tyrkia, foruten de lokale hjelpearbeiderne.

Fremtiden er usikker for flere av dem som de fraktet til Ankara, tror han.

– Jeg tror dessverre ikke alle kommer til å overleve. De er alvorlig skadet og trenger omfattende kirurgisk behandling. Mange av dem er i en uavklart situasjon etter å ha ligget fastklemt i dager.

Samtidig er det viktig å få de alvorligst skadde bort fra katastrofeområdet, for å frigjøre ressurser til andre.

– Færre dør, på grunn av det vi gjør. Det er flere som nå overlever enn det som hadde vært tilfelle om de ikke hadde blitt fløyet av oss, sier Grindheim.