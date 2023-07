PSYKIATER OG SAMFUNNSDEBATTANT: Dag Furuholmen døde natt til lørdag.

Dag Furuholmen er død

Den profilerte psykiateren og samfunnsdebattanten Dag Furuholmen døde natt til lørdag, etter lengre tids sykdom.

Det bekrefter hans kone i et innlegg på Facebook lørdag morgen.

Han døde i sitt hjem stille mens han sov. Han ble 74 år gammel. Furuholmen har vært rammet av kreft flere ganger.

Tidligere i år stilte Furuholmen til et stort intervju med VG+. Der forklarte han hva han tenkte da han fikk beskjed om at beinmargen hadde sluttet å fungere:

– Jeg tenkte at nå er det slutt. Jeg som er så uendelig glad i livet mitt, sa han.

Furuholmen etterlater seg kone og tre sønner.

Under medisinstudiet i ble han interessert i psykiatri, og ble senere psykiater.

Det er for få menn som behandler, mente han. Til slutt hadde han selv 80 prosent menn som klienter.

Furuholmen jobbet lenge med å utforske mannens rolle og identitet. Han skrev i 2015 boken «Mannen, myter, løgn & sannhet» sammen med psykolog Ted Usatynski hvor forskning fra psykologi, samfunnsvitenskap og nevrobiologi ble presentert.

I samme år fikk han Mannsforums mannspris for sitt arbeid med å bistå menn til å takle livets utfordringer, både gjennom individuell terapi, gruppeterapi og kurs for «menn som vil videre». Da hadde han også skrevet boken «Våg mer», om hvordan vi alle kan trene den psykiske helsen.

Skrev et siste dikt

Nylig var han aktuell med lyrikkboken «Slitne sjeler – levd liv» sammen med kompisen fra skoledagene, tidligere utenriksjournalist i VG, Jon Magnus. I 60 år har de to fulgt hverandre i tykt og tynt og observert liv og indre og ytre dramatikk fra hver sin synsvinkel.

Furuholmen publiserte også flere dikt på sin Facebook-side. I det siste diktet han la ut, publisert lørdag 1. juli, skrev han:

KJÆRE VENNER!

LØRDAGSDIKTET

Da kommer siste dikt fra meg. Takk for følget!

AVSLUTNING

Jeg kjenner på en dyp slitenhet nå

Etter alle rundene med cellegift, med blod og stråling

Det er som en erkjennelse inni meg

at det nærmer seg tid for å slippe og gjøre meg klar for natten

