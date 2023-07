I RETTEN: Her er Kevin Winnes Simensen og bistandsadvokat Morten Kjensli i retten under behandlingen av politivoldssaken på Kongsberg.

Politivoldsaken på Kongsberg: Ber om at voldssaken mot Kevin (26) prioriteres

Den voldstiltalte politimannen har nå fått oppnevnt John Christian Elden som bistandsadvokat, i saken hvor han anmeldte Kevin Simensen og kameraten Marius Stormo for vold.

Kortversjonen Politimannen i Kongsberg anmeldte Kevin Simensen og Marius Stormo for vold etter basketaket på bensinstasjonen i oktober i fjor.

Politimannen ble forrige uke frifunnet for vold i Kongsberg tingrett.

Spesialenheten har anket politimannens frifinnelse, men politimannens forsvarer ønsker at straffesaken mot Simensen og Stormo behandles før ankesaken.

Simensens bistandsadvokat mener dette ikke vil påvirke ankesaken. Vis mer

Fredag i forrige uke ble en politimann fra Sør-Øst politidistrikt frifunnet for vold mot Kevin Simensen (26) på Kongsberg. Spesialenheten har anket avgjørelsen.

Etter hendelsen ble også Kevin Simensen og kameraten Marius Stormo, som filmet politivolden Simensen ble utsatt for, siktet for vold mot politiet.

Les også Riksadvokaten anker frifinnelsen av politimannen i Kongsberg Riksadvokaten anker frifinnelsen av politimannen på Kongsberg, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Nå opplyser politimannens advokat, John Christian Elden, at han er oppnevnt av Buskerud tingrett som politimannens bistandsadvokat i voldssaken mot Simensen og Stormo.

Politimannen anmeldte dem for vold etter hendelsen på Esso-stasjonen.

Elden, som forsvarer politimannen sammen med kollega Heidi Reisvang, skriver til VG at Simensen og Stormo ut fra tingrettens dom «grep inn mot og hindret lovlige tjenestehandlinger, herunder ved bruk av vold».

I RETTEN: Fagansvarlig etterforskningsleder i spesialenheten, Raymond Thorsen og aktor Marit Oliver Storeng. Til høyre: advokat Heidi Reisvang og advokat Jon Christian Elden som er forsvarer for politimannen.

Han har nå bedt om at straffesaken mot de to behandles før lagmannsretten tar stilling til om de vil behandle anken i straffesaken mot politimannen.

– Det er nå opp til påtalemyndigheten i Buskerud og statsadvokaten i Oslo hvilken fremdrift saken får, og advokat Heidi Reisvang og jeg vil ivareta fornærmedes rettigheter og prosedere eventuelle erstatningskrav fra politimannens side så langt det er naturlig. Han er sterkt preget av saken, som er en belastning for ham både som menneske og som polititjenestemann.

Les også Politivoldssaken i Kongsberg: Frifunnet for vold mot Kevin (26) Den voldstiltalte politimannen har hele veien nektet straffskyld. Nå er han frikjent på alle punkter.

Simensens advokat, Morten Kjensli, sier det er naturlig at voldssaken politimannen anmeldte blir etterforsket og avgjort. Han kan ikke se at det er gjort noe etterforskning i saken siden hendelsen.

– Jeg tror ikke at en avgjørelse i voldssaken mot mine klienter vil ha noen betydning for behandlingen av anken i lagmannsretten. Det er i alles interesse at den saken blir etterforsket og avgjort. Vi har også anmeldt politimannen for falsk anklage, så den saken bør også avgjøres, sier Kjensli.

VG har torsdag ikke klart å oppnå kontakt med påtaleansvarlig på voldssaken mot Simensen og Stormo.