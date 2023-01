VOND SAK: Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «Helsesista», sier Spydeberg-saken vekker sterke følelser. Her er hun avbildet ved en tidligere anledning.

«Helsesista» om Spydeberg-saken: − Mye sterke følelser involvert

Spydeberg-saken vekker stort engasjement blant unge på nett. – Velg ordene dine og ha respekt for at du ikke vet alt, råder «Helsesista».

Etter at to tvillingsøstre ble funnet livløse på en adresse i Spydeberg natt til søndag har det flommet over med hilsener, støtteerklæringer og kondolanser fra kjente og ukjente i sosiale medier.

– Det er mye sterke følelser involvert, og dette er en vond sak for alle. Jeg vet ikke svaret, men vi er nødt til å gjøre oss refleksjoner om hvordan vi skal snakke om det som har skjedd.







Det sier Tale Maria Krohn Engvik – bedre kjent som «Helsesista» – til VG i kjølvannet av hendelsen.

ETTERFORSKER: Her er krimteknikere på stedet etter at to tenåringsjenter ble funnet døde i Spydeberg natt til søndag.

Engvik understreker at hun ikke kjenner sakens detaljer, og dermed ønsker hun ikke å uttale seg konkret om den. Når hun nå uttaler seg til VG, er det derfor på generelt grunnlag.

– Det er så lett å dømme andre bare ved å kaste et blikk, men vi vet veldig lite om andre hvis de ikke selv har fortalt det til oss, sier hun.

– Det er lov å kjenne at det blir for mye

Engvik er helsesykepleier og deler kunnskap og helseinformasjon til sine 200.000 følgere på Snapchat. Slik ønsker hun å rette søkelys på tabubelagte temaer og løfte problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse.

Hun har stor forståelse for at ungdom er interessert i Spydeberg-saken:

– Derfor er det så viktig å snakke om hvordan vi snakker om folk, både dem som er her og dem som ikke er lenger. Velg ordene dine og ha respekt for at du ikke vet alt, sier hun.

– Hva vil du si til dem som føler seg overveldet?

– Man kan kjenne det i kroppen og tenke mye på det. Det er naturlig å bli dratt ned, bli sint eller forbanna, bli redd eller kjenne på skyldfølelse. Det er lov å kjenne at det blir for mye. Det er greit å koble av og å løfte fokuset.

UNNGÅ FORDOMMER: «Helsesista» fraråder å være rask med å dømme i saken. Her er hun avbildet ved en tidligere anledning.

«Helsesista» ber ungdom lytte til seg selv og legge fra seg telefonen om det blir for mørkt.

– Kjenn etter: Hvordan påvirker dette meg?

Ikke minst oppfordrer Engvik ungdom til å snakke om ting som er vanskelig. I tillegg peker hun på verdien av å undre seg over ting sammen:

– Hva kan vi lære? Hva kan vi gjøre annerledes? Hvordan kan vi vise respekt og ta vare på hverandre, samtidig som vi unngår å plassere skyld i en sak vi ikke nødvendigvis kjenner til?

Tror det kan være vanskelig å be om hjelp

Å være ungdom er sårbart i seg selv, understreker Engvik. Man trenger å bli sett, å kjenne at man hører til og å føle at folk bryr seg, mener hun.

– Det vi deler er ingen fasit på hvem vi er eller hva vi er. Det vi deler er bare livet vårt der og da, sier hun.

Engvik trekker frem at det kan være vanskelig for ungdom å be om hjelp, særlig dersom man frykter konsekvenser.

– Hva gjør du hvis du er på fest og er sammen med noen som har fått i seg noe? Tør du å ringe hvis noen blir dårlig?

Info Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. kan nås på 22 40 00 40. kan nås på Kirkens SOS kan nås på

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321 . Samtaletjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22, og det er også åpen chat lørdag og søndag fra kl. 14 til 22. samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på. Samtaletjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22, og det er også åpen chat lørdag og søndag fra kl. 14 til 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no . Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no . Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00). Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00). Vis mer

– Hvordan unngår vi å dømme?

Engvik understreker at også voksne kan bidra til utenforskap med sine fordommer.

– Voksne kan være raske på å tro at vi har sannheten. Dessverre er ikke voksne nødvendigvis gode forbilder på sosiale medier. Kanskje de har noe å lære av ungdommen her?

Hun oppfordrer voksne til å snakke med ungdom om vanskelige saker:

– Spør dem: Hvordan påvirker denne saken deg? Hvordan snakker vi om dem som har hatt det vanskelig? Hvordan unngår vi å dømme?

Hun fortsetter:

– Og hvis man møter ungdommer som er raske til å dømme: Hjelp dem med å se andre perspektiver. Det er lett å plassere skyld på personer og instanser, men vi vet jo egentlig ikke. Så hva godt gjør det?