Seks fiskere i båtforlis: − Et helsikes liv

Andreas Pettersen (19) prøvde å klamre seg fast, men ble slengt over ende. Det ble en dramatisk time for ham og mannskapet da fiskebåten «Klævtind» knuste mot et skjær utenfor Andøya mandag.

Den unge fiskeren lå i køyen og sov før han våknet av et kraftig drønn. Han var om bord i fiskebåten «Klævtind» som forliste utenfor Bleik i Andøy mandag.

Det var Vesterålen Online som først omtalte saken.

– Det var et helvetes brak. Alarmene gikk, og alle sammen måtte opp og få på seg flytedrakter, sier Andreas Pettersen til VG.

Båten med et mannskap på seks personer grunnstøtte med et skjær ved 09.30-tiden.

IKKE TIL Å REDDE: Fiskebåten «Klævtind» ble slept av redningsskøyten «Dagfinn Paus». Siden båten tok inn mye vann måtte de gi opp bergingsforsøket.

Tungsjø og mye vær gjorde at båten ble stående og slå i skjæret etter sammenstøtet. Mannskapet fikk oppleve hvilke krefter havet kan sette i sving.

– Båten, som veier 100 tonn, ble løftet fire meter opp før den smalt ned i skjæret igjen, sier Pettersen.

– Det var ikke mulig å bli værende i båten. Vi ble slengt fra den ene til den andre siden. Det var et helsikes liv, forteller den unge fiskeren.

FISKER: Andreas Pettersen med en tidligere fangst.

Måtte kappe slepet

Hovedredningssentralen i Nord-Norge fikk med seg maydaymeldingen over kystradioen klokken 09.45 mandag, forteller operatør Sten-Rune Nikolaisen.

– Redningsskøyten «Dagfinn Paust», samt «KV Barentshav» som kom lenger nordfra. I tillegg så vi at det var tre eller fire fiskebåter som gikk mot posisjon, samt to av Kystvaktens MOB-båter , sier Nikolaisen.

SANK: Fiskebåten «Klævtind» under sleping, sett fra «Dagfinn Paus».

Operasjonssentralen vurderte å tilkalle helikopterassistanse, men kapteinen på «Klævtind» meldte at mannskapet hadde fått på seg overlevingsdrakter og at redningsflåten var klar, forteller operatøren.

– Redningsskøyten «Dagfinn Paus» gjorde et forsøk på slepe den, men de forsto etter hvert at det ikke gikk. Båten tok inn mye vann. Da måtte redningsmannskapene kappe slepet og la båten synke.

Klarte ikke å holde seg fast

Fisker Andreas Pettersen sier det var en skremmende opplevelse. Da det sto på lurte han på om han skulle komme helskinnet fra det.

– Jeg har opplevd uvær og litt av hvert. Jeg er 1.90 høy, men følte meg likevel som en filledukke. Jeg brukte alle min muskler til å holde meg fast, men jeg hadde ikke kjangs, sier han.

Opplevelsen har gitt ham større respekt for naturkreftene. Han pådro seg også et overtråkk i foten, forteller han.

19-åringen sier det var trist å se arbeidsplassen gå til grunne, men er først og fremst takknemlig for at han og kollegene kom trygt fra det.

Dessuten er han full av lovord om Kystvaktens redningsinnsats.

– De er stort sett usynlige, men er der når vi trenger de som mest. Uten dem kunne et farlig yrke vært mye farligere, sier han.

Ifølge Pettersen skal mannskapet i møte med Havarikommisjonen tirsdag. Etterpå blir det en samling for mannskapet.