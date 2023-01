INTENS JAKT: To lederskikkelser fra den kriminelle gjengen Young Guns ble skutt natt til søndag midt i Oslo sentrum. Politiet jakter fremdeles på to siktede personer. Den tredje ble løslatt tirsdag.

Forsvarer til siktet i gjengskytingen i Oslo: − Kaster unødvendig mistanke mot min klient

Mannen i 20-årene er siktet for medvirkning til drapsforsøk. Nå ber forsvareren hans politiet forklare hvorfor klienten ikke er varetektsfengslet.

Natt til søndag ble mannen i 20-årene pågrepet og siktet i forbindelse gjengskytingen i Oslo sentrum.

– Jeg reagerer på at politiet ikke går ut i media og forklarer hvorfor de løslater ham og ikke begjærer ham varetektsfengslet, sier hans forsvarer Marius Ihlebæk til VG.

– Det kaster en unødvendig mistanke over min klient.

Advokaten mener politiet burde redegjort for hvorfor de etter 48 timer valgte å la være å begjære varetektsfengsling.

Han mener det tyder på at de mangler grunnlag for å holde ham.

– Bør de droppe siktelsen mot ham?

– Ja, det mener jeg, sier forsvareren.

Jakter to siktede

VG har kontaktet politiet for kommentar. De sier de jobber med siktelsen og kommer til å komme med mer informasjon snart.

To andre personer er siktet for medvirkning til drapsforsøk eller drapsforsøk etter skyteepisoden, som skjedde midt i Oslo sentrum natt i helgen. Politiet har etterlyst dem nasjonalt og internasjoalt, og jakten pågår fremdeles for full styrke.

Politialarmen gikk klokken 00.30 natt til søndag. To menn – begge kjenninger for politiet – ble alvorlig, men ikke livstruende, skuddskadet.

– Jeg ba ham ligge rolig

VG har tidligere snakket med natteravn Thomas Evensen som var blant de første på stedet.

– Han var skutt i kneet og hadde blødd en del. Han hadde det vondt, men var ved bevissthet. Jeg ba ham ligge rolig til politiet kom, sa Evensen.

– Vi var ikke klar over at det lå en annen mann med skuddskader i Klingenberggata rundt hjørnet. For oss var det som et vanlig oppdrag.

De to mennene som ble skutt er i 30- og 40-årene. De er tidligere lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns, ifølge VGs opplysninger. Begge er nå avhørt av politiet.

VG er også kjent med at én eller flere av de siktede har tilknytning til den internasjonale MC-klubben Satudarah, som vokste i Norge under pandemien.

Etterforsker sammenheng med knivstikking

Politiet etterforsker nå om det er en sammenheng mellom skyteepisoden i Oslo og en knivstikking på et utested i Lillestrøm 3. desember.

– Bakgrunnen for dette er at de involverte tilhører de samme miljøene, sa politiinspektør Grete Metlid til NTB tirsdag kveld.

Et av politiets hovedanliggender nå, er å forhindre en eskalering av gjengkonflikter.

– Vi er veldig bevisst på at slike situasjoner kan utløse en eskalering eller en konflikt, derfor er det også så viktig for oss å få oppklart saken og pågrepet de siktede, har Metlid tidligere uttalt til VG.