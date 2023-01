NIDAROS JA, OSLO NEI: Anne-Grete Olaussen sier hun har vært sosialdemokrat hele livet, og at det er Nidaros hun ønsker å gi innflytelse, ikke Oslo Ap.

Anne-Grete (76) gir Ap-ledelsen hodebry: − Min stemme må telle

Anne-Grete Olaussen (76) er blant dem som gir Ap hodebry for tiden: Hun bor i Oslo, men er medlem i Trond Giskes lokallag i Trondheim.

Stridens kjerne er om utenbys medlemmer i Giske-laget Nidaros og andre lag, skal telles med når det skal fordeles delegater til årsmøter og ikke minst det mektige landsmøtet i Ap.

Spørsmålet er satt på spissen fordi Giske-laget vokser i rekordfart og potensielt kan sikre seg enorm innflytelse i Trondheim og Trøndelag, og på Aps landsmøte - samtidig som mange av medlemmene ikke er hjemmehørende i Trondheim.

-Uenig

Leder i Trøndelag Ap, helse- og sosialminister Ingvild Kjerkol, sa torsdag at Trøndelag Ap har fremmet et forslag som vil kunne redusere innflytelsen til Nidaros sosialdemokratiske forum.

Hun mener at utenbys medlemmer skal telles der de bor. Det vil påvirke fordelingen av delegater til fylkesårsmøtet og på Aps landsmøte.

– Det er jeg uenig i. Hadde jeg ønsket å være medlem i Oslo, så hadde jeg meldt meg inn i Oslo Ap. Men det var et bevisst valg fra min side fordi jeg synes den politiske linjen til Nidaros er god, for eksempel med høyt prioriterte saker, som strøm og milliarder til pensjonistene, sier Olaussen.

BEKYMRET: Ingvild Kjerkol er bekymret for at andre lag i Trøndelag mister innflytelse i fylket.

– Da må min stemme telle

Den pensjonerte kvinnen sier hun vil at Nidaros’ politikk skal vinne frem på landsmøtet – og at det da er avgjørende at hennes medlemskap vil påvirke antallet delegater der – og ikke i Oslo.

– Da Nidaros startet så var det et partilag jeg syntes hadde verdier som samsvarte med mine egne og som hadde politiske prioriteringer jeg var enige i, sier hun.

– Blir det ikke feil at et medlem fra Oslo skal påvirke politikken via Trondheim og Trøndelag?

– Jo, det som gjelder lokalpolitikk i Trondheim og Trøndelag kan jeg godt skjønne at det kan bli reagert på – at min stemme ikke er representativ for de politiske valgene som skal tas i Trondheim. Men det er noe helt annet når det gjelder landsmøtet. Der vil jeg at Nidaros’ politikk skal vinne frem og da må min stemme, representert ved Nidaros, telle i Ap.

KLAR TALE: – Mitt medlemskap i Nidaros skal ikke representere et fylke hvor jeg ikke har innflytelse, sier Anne-Grete Olaussen.

Hun mener det er en demokratisk rett som det er vanskelig å komme utenom.

– Hva er rådet ditt til Ap?

– Jeg vet ikke om jeg er rette til å gi noe råd, men de bør ikke bruke regelverk for å hindre demokratiske rettigheter. De bør la Nidaros medlemmer telle når delegater til landsmøtet velges, uavhengig av hvor de bor. Mitt medlemskap i Nidaros skal ikke representere et fylke hvor jeg ikke har innflytelse. Sånn kan det ikke være.

– Mange kan melde seg ut

Kjerkol sa til VG at «det vil skape avstand og avmakt til medlemmene i de andre kommunepartiene hvis medlemmer i Trondheim har dobbeltstemme i Trøndelag Ap, på grunn av medlemmer som ikke bor og lever i Trøndelag».

SUKSESS: Trond Giske avbildet under styremøtet i Nidaros sosialdemokratiske forum nylig, da de feiret at de etter vel ett år har gått fra tilnærmet null til over 3000 medlemmer.

– Det fremstår som urettferdig at et lag får så stor innflytelse, delvis på grunn av medlemmer fra andre steder i landet?

– Som jeg nevnte er det viktige for meg at Nidaros’ politikk får gjennomslag på landsmøtet. Det er en grunn til at Nidaros har hatt så stor vekst; det er politikken deres. Dersom medlemmene i Nidaros ikke får innflytelse på prioriterte saker, kan det føre til at mange melder seg ut.

– Hva er årsakene til at partiet ditt sliter så mye på målingene?

– Det tror jeg står klart for de aller fleste – det har med strømsaken å gjøre. Det er det store diskusjonstemaet på alle sosiale medier, sier Olaussen som i sitt arbeidsliv var legesekretær ved ulike sykehus i Norge.

– Sosialdemokrat hele livet

Hun er ikke i tvil om hva som er partiet hennes.

– Jeg har vært sosialdemokrat i hele mitt voksne liv. Jeg var medlem av Arbeiderpartiet i Tromsø, men meldte meg ut for rundt 30 år siden, fordi det var enkelte saker jeg ikke var enige i.

Hun sier hun meldte meg inn i Nidaros Sosialdemokratiske forum i sommer og at det er uaktuelt å melde seg inn i Oslo Ap.

Nidaros hadde i fjor 2650 medlemmer og har siden nådd over 3000.

Utvalget med to modeller

Fylkessekretær Øyvind Slåke i Oslo Ap sier at deres innspill til utvalget er at «det ikke skal stilles krav til at man skal være medlem der man bor».

Han fremholder at utvalget, hvor han selv har vært medlem, har pekt på to ulike modeller for hvordan utenbys medlemmer skal telle når det gjelder representasjon i Ap-fora og at Oslo Ap foreløpig ikke har tatt stilling i det spørsmålet.

Flere lag er endel av Oslo Ap

Oslo Ap har en rekke lag som teller som medlemmer hos dem: Internasjonalt forum, Homonettverket i Ap og Ap-laget i Brussel er endel av Oslo Aps medlemsmasse.

I tillegg har Oslo arbeidersamfunn et bredt rekrutteringsgrunnlag.

– Rundt 350 av Oslo Aps 4572 medlemmer kommer utenfra Oslo, sier Slåke.

Det utgjør 7,6 prosent av Oslo Aps medlemsmasse.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier innstillingen fra utvalget er å anse som et internt arbeidsdokument som sentralstyret skal vurdere.