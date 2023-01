PST-sjef Beate Gangås lover flere svar fra PST om hva som skjedde før terrorangrepet, men at noen av svarene må vente.

PST så Bhattis melding om homofili før terrorangrepet

NYDALEN (VG) Facebook-meldingen, som siterte et argument for drap på homofile, ble fanget opp av PST «kort tid før angrepet».

VGs avsløring om at PST ble varslet om et mulig terrorangrep i forkant av masseskytingen under Pride-feiringen i Oslo i fjor, har reist en rekke spørsmål om hva PST foretok seg i dagene før angrepet.

Det mest alvorlige spørsmålet er hvorvidt angrepet kunne vært avverget.

Torsdag møtte PST-sjef Beate Gangås VG til intervju, kort tid etter at hun hadde vært i møte med representanter fra Pride-markeringen.

De hadde med seg en liste som inneholdt 19 spørsmål de forventer at PST svarer på.

Gangås skyver på flere av spørsmålene fra VG og Pride og sier de må besvares på et senere tidspunkt. Samtidig kommer PST nå med en avklaringer på et spørsmål som i lengre tid har stått ubesvart:

PST bekrefter for første gang at de var kjent med ekstremisten Arfan Bhattis Facebook-innlegg om drap på homofile forut for angrepet.

PST-sjef Beate Gangås oppgir ikke noe nøyaktig tidspunkt for når PST ble kjent med innlegget, men sier det skjedde «kort tid før angrepet».

– Den informasjonen kom kort tid før angrepet skjedde, det er så detaljert jeg tror jeg kan være på det, sier Gangås.

Innlegget ble lagt ut 14. juni. Flere ganger tidligere har PST avvist å svare på spørsmålet.

Info Dette er saken Seks dager før terroren rammet Oslo i fjor, fikk en hemmelig agent vite om planer for et mulig terrorangrep mot Skandinavia, avslørte VG 12 januar. PST fikk ikke informasjon om tid, sted eller navn på den eller de som skulle gjennomføre angrepet. Men sikkerhetstjenesten kom på sporet av et nettverk rundt ekstremisten Arfan Bhatti – og jobbet fortsatt med dette sporet da det smalt. Bhatti og to andre personer i nettverket rundt ham er nå siktet for medvirkning til terror, mens Zaniar Matapour er siktet for selve terrorhandlingen. Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept. Ni andre fikk skuddskader, 24 fikk andre skader. 262 personer har status som fornærmet. Avsløringen har gjort PST selv – og flere andre – har spurt seg om terroren kunne vært unngått. Vis mer

Facebook-innlegget til Bhatti besto av et bilde av regnbueflagget, et symbol for skeive, med et forbudt-skilt over seg, samt et sitat som kan forstås som et budskap om at homofile bør drepes.

Innlegget er relevant fordi det kan belyse hvorvidt PST hadde grunnlag for å forstå hvem som sto bak terrortrusselen og hvem den rettet seg mot.

PST mente det var sannsynlig at noen i nettverket rundt Arfan Bhatti var involvert. Terrorsiktede Zaniar Matapour inngikk i dette nettverket.

– All den tid [Facebook-innlegget] var kjent for dere før angrepet, ble det gjort noen vurderinger av det?

– Det kan jeg ikke kommentere i detalj. Det jeg kan si er at det er jeg også veldig opptatt av å få klarhet i, svarer Gangås.

1 / 2 FIENDTLIG: Den arabiske teksten på Bhattis Facebook-profil kan tolkes som et budskap om at homofile bør drepes, ifølge terrorforsker. BRENNENDE FLAGG: Forsidebildet på Bhattis Facebook-profil ble endret til dette motivet 14. juni i år. forrige neste fullskjerm FIENDTLIG: Den arabiske teksten på Bhattis Facebook-profil kan tolkes som et budskap om at homofile bør drepes, ifølge terrorforsker.

Gangås var ikke PST-sjef da terrorangrepet skjedde, men politimester i Oslo.

VG har stilt en rekke spørsmål om hva PST visste og foretok seg i tiden forut for angrepet, deriblant:

Hva visste PST om Zaniar Matapours meninger om homofili og homofile i forkant av angrepet?

Var PST kjent med Bhatti og Matapours utstrakte kontakt, samt samtalen de, ifølge Aftenposten, hadde 20. juni, fem dager før angrepet?

Gjorde PST en vurdering av sannsynlige mål da de ble kjent med terrortrusselen?

Så PST i så fall på Pride som et sannsynlig mål?

Vurderte man spaning eller bekymringssamtaler – tiltak som ikke krever godkjennelse fra dommer – i dagene før angrepet?

Gangås sier at svarene på disse spørsmålene må komme på et senere tidspunkt.

– Jeg må be om forståelse for at jeg ikke kan dykke ned i disse detaljene. Dette er informasjon som vi vil være veldig opptatt av å sette inn i en tidslinje, sånn at vi kan få delt så mye fakta vi kan med utvalget, sier Gangås.

Hun sier PST må «alle fakta på bordet» først.

– Vil du forplikte deg til å dele et fullstendig faktabilde med offentligheten på et senere tidspunkt?

– Ja, jeg skal dele all den informasjonen jeg kan dele, svarer Gangås.

Et av spørsmålene fra Pride-representantene til PST torsdag var om PST har vært blinde for trusselen ekstreme islamister representerer for skeive.

I de offentlige nasjonale trusselvurderingene PST publiserer årlig, har de bare pekt spesifikt på trusselen mot skeive miljøer fra høyreekstreme – men ikke for ekstreme islamister.

– Har PST hatt blindsoner overfor de skeive miljøene?

– Nei, jeg kan ikke si at det har vært noen blindsoner, svarer Gangås.

Hun viser til at det har vært en rekke terroranslag mot skeive i andre land som PST har tatt inn i sine trusselvurderinger.

I dagene etter terrorangrepet frarådet politiet støttemarkeringer. Likevel tok tusenvis til gatene for å markere sin støtte med de drepte og sårede, samt det skeive miljøet.

