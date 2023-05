TÅRER: Tina Marita Stangvik har fått se rommet der hun lå på respirator i flere dager.

Nytt tilbud til intensivpasienter: − Føler meg mindre alene

RIKSHOSPITALET (VG) Mange som har vært innlagt på respirator sliter med vonde minner. Nå skal pasienter få tilbud om oppfølging.

Kortversjonen Tina Marita Stangvik (28) var alvorlig coronasyk og innlagt på Rikshospitalet i respirator. Nå har hun fått komme tilbake.

Mange intensivpasienter sliter med vanskelige minner og tanker etter opphold på intensivavdeling.

Kristin Hofsø leder Norges eneste tverrfaglige poliklinikk som skal følge opp alle intensivpasienter. Vis mer

Sist gang Tina Marita Stangvik (28) var på Rikshospitalet i 2021, var hun alvorlig coronasyk.

Hun var så syk at hun ikke klarte å puste selv, og måtte ligge på respirator i flere dager.

Mye av det hun husker er tåkete, og medisinene gjorde henne veldig forvirret. Det føltes som hun lå på gulvet inne i et stort lagerbygg – alene.

Nå har hun fått komme tilbake for å bearbeide de vonde minnene.

For nå skal alle som har vært innlagt på intensiv over en viss tid, følges opp på en ny poliklinikk på sykehuset.

BEARBEIDE: Tina Marita hadde skumle og traumatiske minner fra da hun var innlagt.

Tina Marita kjenner igjen gangene og rommet med alle maskinene hun var koblet på.

– Det virker mindre skummelt nå, men det er veldig rart å være her.

Hun husker lyden av folk som løp i gangene, og helikoptre som fløy over sykehuset.

SYKEHUS: Nå er ikke intensiven så skummel lenger, etter at hun fikk komme på besøk. INNLAGT: Hun husker at det hang lister over mat på veggene, og et nummer hun lærte seg utenat.

Etter at Tina Marita kom hjem fra sykehuset, tok det flere måneder før hun følte seg bedre.

Hun har flere av de typiske tegnene på long covid:

Problemer med korttidshukommelse

Vansker med å konsentrere seg over tid

Problemer med oppmerksomheten

Vanskelig for å finne de rette ordene

– Marerittlignende opplevelser

Mange som har vært innlagt på intensivavdelingen på sykehus, sliter med vanskelige minner og tanker i ettertid.

Spesielt pasienter som var lenge på sykehus. I begynnelsen av pandemien var det mange som lå lenge på respirator.

– Det er veldig mange ulike historier, men mange plages av ubehag og har en del skremmende minner. Flere hadde også marerittlignende opplevelser, sier Kristin Hofsø.

INTENSIV: På den nye klinikken skal alle intensivpasienter som har vært innlagt enn viss tid følges opp.

Hun har vært med på å etablere denne tverrfaglige intensivpoliklinikken, som er landets eneste.

– Noen opplever vonde vrangforestillinger mens de ligger på intensivavdeling og har i etterkant problemer med å skille hva som var ekte og hva som var vrangforestillinger eller drømmer, sier Hofsø.

– Husker stemmen hans

Etter at VG først skrev om historien til Tina Marita, fikk hun tilbud om oppfølging på klinikken.

Hun fikk også se rommene på intensiven, og utstyret som ble brukt da hun var i respirator.

Blant annet den lange plasttuben som må ned i halsen.

Hun fikk også møte en av legene som tok vare på henne da hun var innlagt.

– Jeg husker stemmen hans, og at han spurte meg om det gikk bra, sier hun.

Helt ny poliklinikk

En viktig del av oppfølgingen på klinikken er å snakke om hvordan hver enkelt opplevde det å være innlagt.

FORKLARER: Sykepleierne tok Tina Marita på omvisning og forklarte hvordan en innleggelse på intensiv foregår.

Tina Marita forteller at det var veldig fint å få snakke om opplevelsen, og vite at det er helt normalt.

– Det gjør at jeg føler meg mindre alene, sier hun.

I tillegg får pasientene som følges opp på klinikken en grundig helsesjekk.

De fleste blir friske

Mange av plagene som coronapasienter har, er plager som de fleste intensivpasienter har.

Etter å ha vært smittet med corona, er det mange som har meldt om senplager.

– Det er viktig å være klar over at symptombildet ofte er sammensatt, og at kognitive utfordringer stort sett opptrer sammen med andre symptomer som for eksempel posttraumatisk stress, angst og depresjon, og ikke minst fatigue, sier Hofsø.

I en nasjonal kartleggingsstudie kommer det fram at de som hadde kognitiv svikt, ble gradvis bedre.

– Det tyder på at de aller fleste blir bedre og at det er en ganske liten andel som har disse plagene ett år etter at de ble lagt inn på intensiv på grunn av covid-19, sier Hofsø.

