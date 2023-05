Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap) kommer ikke til å stille som kandidat for å bli Arbeiderpartiets partisekretær.

TV 2: Samtale med Støre bidro til at Pedersen trakk seg fra partisekretærkampen

Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap) forteller at en samtale med statsministeren bidro til at hun trakk sitt kandidatur til å bli partisekretær.

TV 2 har meldt at Støre tok en telefon til Pedersen før hun trakk seg fra kampen om å bli partisekretær.

– Jonas har jo bekreftet at den samtalen fant sted, og det kan jeg også bekrefte at den gjorde. Jeg tror ikke jeg vil gå inn på noen detaljer fra den samtalen, sier Pedersen til TV 2.

Imidlertid sier Pedersen til TV 2 at samtalen med Støre bidro til at hun trakk seg fra å stille til votering på landsmøtet.

– Jeg har ikke lyst til å karakterisere hverken tone eller innholdet i den samtalen. Men det er klart at den bidro til at jeg trakk meg fra å stille til votering på landsmøtet, sier Pedersen.

Søndag kom nyheten om at Pedersen trekker sitt kandidatur, noe hun først meldte til TV 2. Hun var foreslått som en utfordrer til Kjersti Stenseng, som valgkomiteen ønsker.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at han ikke følte at han presset Pedersen.

Til TV 2 sa Støre at han ikke følte at han presset Pedersen under samtalen.

– Vi kjenner hverandre godt og snakker godt sammen, og så synes jeg at forklaringen hun har gitt om det som har ledet til hennes avgjørelse står seg godt, sa Støre.