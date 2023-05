ÅRETS BILDE: Ali Mirvahabi Namin (innringet) og hans iranske venner i Norge satt med tårer i øynene da de så scenene fra hjemlandet på tv i november i fjor.

Norge vil sende Ali til Iran 17. mai: − Fare for fengsel og tortur

Frykten og sorgen i ansiktene til eksiliranerne var så sterk at bildet ble kåret til Årets beste i Norge. Nå vil Norge sende en av dem tilbake til Iran – på 17. mai.

Kortversjonen Regimekritiker Ali Mirvahabi Namin (36) risikerer å bli kastet ut av Norge den 17. mai, til tross for pågående forfølgelse av eksiliranere og demonstranter i Iran.

Namin har vært aktiv som demonstrant mot det islamistiske presteregimet i Iran, og frykter for livet sitt ved retur.

Utlendingsnemnda (UNE) mener det ikke er risiko for forfølgelse eller andre overgrep ved en retur for Namin.

Amnesty og organisasjonen NOAS mener eksiliranere som Namin står i fare for alvorlig forfølgelse i Iran.

UNE understreker at de gjør grundige vurderinger og at «ingen skal returneres til forfølgelse». Vis mer

Iran har det siste halve året arrestert, torturert og henrettet demonstranter i stort omfang. Samtidig mener norske myndigheter at det «ikke er risiko» for at regimekritiker Ali Mirvahabi Namin (36) blir forfulgt i hjemlandet, når de nå kaster han ut av Norge.

På bildet over sitter iranske Ali blant en gruppe dissidenter dissidenter En person som tar avstand fra deler av offisiell religion eller politikk.og eksiliranere i Oslo.

Bildet, som ble kåret til «Årets bilde» i Norge i 2022, ble hyllet av Stortingspresidenten under prisutdelingen.

Det få visste da, var at en av personene på bildet, Ali, sto i umiddelbar fare for å sendes tilbake til landet han søker beskyttelse fra.

Gjennom høsten, i en rekke markeringer i Oslo, har han vært svært aktiv som demonstrant mot det dypt konservative, islamistiske presteregimet i Iran.

Han har vært ledende i gateteater med tung kritikk av regimet, protestert utenfor Irans ambassade, og vært synlig i sosiale medier og i tradisjonelle medier i Norge og internasjonalt.

AKTIV: Ali under et gateteater og demonstrasjon mot det iranske regimet, foran Rådhuset i Oslo, i fjor høst.

På samme tid, mens Ali demonstrerte i Norge, pågikk det et massivt folkelig opprør mot regimet i hjemlandet Iran.

Fra september tok titalls tusen iranere til gatene i en kamp for økte rettigheter og mer demokrati.

Utover høsten slo det iranske regimet svært hardt ned på de unge demonstrantene:

Over 500 ble drept under demonstrasjonene ute i gatene.

20.000 demonstranter ble arrestert.

Menneskerettighetsorganisasjoner melder om omfattende tortur av demonstranter som settes i fengsel, før de tvinges til å tilstå lovbrudd.

Fire menn er hengt etter å ha blitt dømt til døden i forbindelse med demonstrasjonene. Henrettelsene har utløst internasjonal fordømmelse.

HENRETTET: 12. desember i fjor publiserte det iranske nyhetsbyrået Mizan News henrettelsen av Majid Reza Rahnavard, en henrettelse som er blitt knyttet til demonstrasjonene i landet.

«Ikke sterke menneskelige hensyn»

I 2019 kom Ali til Norge.

Han søkte om beskyttelse fra det iranske regimet, med bakgrunn i hans kristne tro, og aktive arbeid for å fremme kristendom i Iran. Han mener at han allerede da var forfulgt fra landets konservative sjiamuslimske regime.

I 2021 ga Utlendingsdirektoratet (UDI) ham avslag på asylsøknaden. Han klaget avgjørelsen til Utlendingsnemnda (UNE).

I april kom beskjeden han fryktet aller mest: Klagen ble avvist – han får ikke beskyttelse i Norge.

«Du må reise ut av Norge innen utreisefristen du har fått», sto det. Datoen som er satt er 17. mai.

Til tross for den svært kritiske menneskerettighetssituasjonen i Iran, skriver UNE i avslagsdokumentet som VG har fått tilgang til:

«UNE mener det ikke er risiko for forfølgelse eller andre overgrep ved en retur til hjemlandet.»

« Det foreligger heller ikke sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge, ut fra den betydningen disse begrepene har i Utlendingsloven».

UNE skriver videre om Alis politiske aktivitet i Norge, som VG viser bilder av i denne saken:

«UNE mener at det ikke foreligger opplysninger om at klageren har hatt en særlig fremtredende politisk rolle under demonstrasjonene i Oslo eller i det iranske opposisjonsmiljøet for øvrig.

HÅNET IRANS LEDER: Bildet er fra et av Ali Namins gateteater i Oslo, der han spilte rollen som Ali Khamenei, Irans øverste leder. I teateret kommer han med sterk kritikk av ham og resten av regimet.

PST: Særlig utsatte mål

UNE skriver i avslaget at de «mener klagerens aktivitet fremstår som beskjeden, og at det ikke er grunn til å tro at han er i iranske myndigheters søkelys.»

UNEs beskrivelser står i sterk kontrast til PSTs analyse av det iranske regimets syn på eksiliranere.

I et intervju med NRK i høst sa PST-sjefen at «Iran har etterretningsagenter i Norge» og at de også «benytter likvidasjoner og attentater som en metode i Europa»

I Trusselvurdering for 2023, skriver PST om en svært aktiv overvåkning av eksiliranere i Norge.

«Iran og flere andre autoritære stater bruker sine etterretningstjenester til å kartlegge, overvåke og påvirke egne borgere som er bosatt i Norge.»

«Flyktninger og dissidenter som bedriver opposisjonsaktivitet er særlig utsatte mål. Målsettingen er å legge bånd på, undergrave eller eliminere politisk opposisjon.

«Aktiviteten kan få store konsekvenser for de som rammes»,

De skriver videre at slike stater «kartlegger arrangementer, møter og foreninger for eksilmiljøer i Norge.»

Til tross for dette, så skriver UNE:

«UNE mener at hverken sikkerhetssituasjonen eller individuelle forhold tilsier at det er en reell fare for at klageren vil bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff dersom han returnerer til hjemlandet.»

LIVET PÅ VENT: Mohadeseh Peyvandii sammen med ektemann Ali Mirvahabi Namin i Norge. NTB-fotograf Javad Parsa har fulgt paret over tid.

Frykter for sitt eget liv

Ali Namin sier selv til VG at han er i åpenbar fare ved retur til Iran.

– Over hele verden trues iranske aktivister med død og tortur fra regimet. Jeg har blitt truet mange ganger, samt min kone og andre aktivistvenner i Norge. Må en av oss bli skadet av disse menneskene for å bevise at vi er i fare, selv utenfor Iran?

Han spør seg videre:

– Når Iran gir dødsstraff og lange fengselsstraffer for å skrive et slagord, synge en sang, eller delta i en fredelig forsamling, hva tror du blir straffen for å organisere demonstrasjoner og sammenkomster som har til hensikt å styrte terrorregimet?

Han sier til VG at han frykter for sitt eget liv om han sendes tilbake.

Amnesty: Reell fare for forfølgelse

Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkvord, jobber tett med situasjonen for demonstranter i Iran og for eksiliranere.

Han reagerer på hvordan UNE omtaler mulig fare ved hjemreise til Iran.

Uten å uttale seg om denne saken spesielt, sier han:

– På generelt grunnlag vet vi at iranske myndigheter følger godt med på når mennesker med iransk bakgrunn her i Norge uttaler seg kritisk om politiske forhold i Iran eller engasjerer seg i det myndigheter kan definere som opposisjonell virksomhet.

Og så:

– Når noen er på iranske myndigheters radar som en mulig motstander, er det reell fare for at de kan bli utsatt for forfølgelse hvis de kommer tilbake til Iran.

Ifølge Folkvord er det for tiden spesielt farlig, fordi Irans styresmakter jobber hardt for å undertrykke motstand i befolkningen og skremme mennesker til taushet med brutale virkemidler.

«NY I NORGE»: Mens de har ventet på avklaring på asylsøknadene deres, har ekteparet forsøkt å lære seg norsk.

Advokaten: – Norge er påfallende lite sensitive

På grunn av den åpenbare faren Ali Namin mener han er i, kommer han ikke til å reise frivillig tilbake til Iran den 17. mai.

Med det vil han bli papirløs i Norge.

Advokat Jostein Løken i advokatfirmaet Elden, som har lang erfaring med lignende saker, bistår Ali Namin og kona hans.

Han er klar for å ta UNEs avslag til retten.

– Det kan virke som utlendingsmyndighetene er immune for den faren og de forfølgelsene mange iranere står overfor, sier han til VG.

I lang tid har iranske kurdere, iranske kvinner og iranske konvertitter vært spesielt utsatt, påpeker han. Nå er også politisk aktive eksiliranere ekstra utsatt.

– Det virker som all dokumentasjon bare preller av norske myndigheter.

Løken sier det er «påfallende hvor lite sensitive» norske myndigheter er i saker som Alis.

– Hva tenker du om at UNE sier han ikke har hatt «en særlig fremtredende rolle»?

– Han har hatt en særlig fremtredende rolle og vært svært synlig.

STORT EKSILMILJØ: Eksiliranere i Norge har vært svært aktive i demonstrasjon mot regimet det siste halve året.

NOAS: Kan bli fengslet og torturert

Nylig tok Ali og hans kone kontakt med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

De ønsker nå å involvere seg i saken:

– Det siste årets utvikling i Iran viser med all tydelighet risikoen iranske opposisjonelle kan utsettes for ved retur. Særskilt er vi uroet over norske utlendingsforvaltningens risikovurdering av deres beskyttelsesbehov, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen til VG.

NOAS frykter at flere av iranske asylsøkere som har fått avslag i Norge har et reelt beskyttelsesbehov, og dermed skulle hatt beskyttelse som flyktninger.

– Det er god grunn til å anta at flere som deltar i politiske virksomhet, også i Norge, vil være registrert av iranske myndigheter. De vil være i reell risiko for alvorlige reaksjoner ved retur, herunder langvarige fengslinger og tortur, sier han.

Den tilværelsen Ali nå går inn i, som papirløs, er velkjent for NOAS.

De sier det i Norge i dag lever et stort antall iranske asylsøkere som har fått avslag på søknad om beskyttelse, til tross for at de over mange år har vært aktive motstandere av det iranske styret.

De lever på eksistensminimum uten grunnleggende rettigheter i Norge.

Ifølge statistikk fra UDI i desember 2022, er det 40 iranske asylsøkere med utreiseplikt på asylmottak som har levd slik i over 10 år.

Fra 17. mai er Ali en del av denne statistikken.

KAMP FOR FRIHET: Siden september i fjor har titalls tusen iranere tatt til gatene i en kamp for frihet og økte rettigheter.

UNE: Sikkerhetssituasjonen ikke til hinder

VG har bedt UNE svare på kritikken som kommer frem i denne artikkelen.

– Vi har gjort en helhetlig vurdering av både hans profil, art og omfang av kristen og politisk aktivitet, men kommet til at det ikke er av en grad som gjør at det er sannsynlig med reell fare for forfølgelse ved retur til Iran, sier enhetsleder Terje Østraat i UNE.

Videre:

– Den generelle sikkerhetssituasjonen er ikke til hinder for retur til Iran. Vi gjør konkrete og individuelle vurderinger av den enkeltes beskyttelsesbehov, sett opp mot oppdatert landinformasjon.

Siden demonstrasjonene i Iran startet i september i fjor, har UNE behandlet 63 Iran-saker. 15 av sakene er det gitt medhold i.

UNE sier de baserer sine vurderinger på en rekke kilder, blant annet konsultasjoner med Landinfo LandinfoUtlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon og den norske ambassaden i Teheran.

– På denne måten er vi trygge på at vurderingene vi gjør er grundige og opplyste, slik at ingen returneres til forfølgelse eller alvorlige overgrep i hjemlandet. Hvis vi mener noen står i fare for dette, så får de bli i Norge.

Østraat legger også til:

– Ingen skal returneres til forfølgelse, det er det viktigste oppdraget vi har.

– Vi har en rekke kilder vi baserer vurderinger våre på når det kommer til forholdene i Iran. Vi gjør også konsultasjoner med utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo), og den norske ambassaden i Teheran. På denne måten er vi trygge på at vurderingene vi gjør er grundige og opplyste, slik at ingen returneres til forfølgelse eller alvorlige overgrep i hjemlandet. Hvis vi mener noen står i fare for dette, så får de bli i Norge. Men det å være kristen konvertitt i seg selv, det gir ikke risiko for forfølgelse i Iran.

– I denne saken har vi gjort en helhetlig vurdering av både hans profil, art og omfang av kristen og politisk aktivitet, men kommet til at det ikke er av en grad som gjør at det er sannsynlig med reell fare for forfølgelse ved retur til Iran. Forklaringen hans om hendelsene i Iran ser vi heller ikke som sannsynlig. Denne konklusjonen førte til avslag på søknaden hans om beskyttelse.

– Den generelle sikkerhetssituasjonen er ikke til hinder for retur til Iran. Vi gjør konkrete og individuelle vurderinger av den enkeltes beskyttelsesbehov, sett opp mot oppdatert landinformasjon.

– Vi er godt kjent med informasjonen fra PST og deres vurderinger og dette er noe vi også har tatt hensyn til i vår saksbehandling.

– Vi har ikke noe mål om å gi færrest mulig tillatelser, men at vedtakene skal være riktige. Derfor følger vi nøye med på den menneskerettslige, sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen og utviklingen i Iran, og har selvfølgelig sett og vurdert dette opp mot denne konkrete saken. Ingen skal returneres til forfølgelse, det er det viktigste oppdraget vi har.

– UNE har, fra september 2022 til i dag, behandlet 63 Iran-saker. 15 av disse sakene er det gitt medhold i. Vis mer

ØNSKER Å BLI: Mohadeseh Peyvandii sammen med ektemann Ali Mirvahabi Namin fotografert i desember i fjor.

