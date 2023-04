FRUKT OG GRØNT: - Sunn mat med frukt og grønt er ofte dyrere enn å velge mindre sunne produkter, sier Naemy Trandum Aasen.

Hennes yrkesgruppe får nesten 22.500 kroner mer i årslønn: − Veldig fornøyd

Renholder Naemy Trandum Aasen (30) ville gi streiken et ansikt. Torsdag fikk hun et svar: Hennes yrkesgruppe blir tilgodesett med 11,50 kroner i timen.

Lønnsveksten ender på 5,2 prosent, men lavtlønnede yrker får altså flere kroner mer enn andre LO-medlemmer.

– Dette er LOs bidrag til å snu en utvikling som har gått i feil retning de siste årene, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til et samlet pressekorps.

Som renholder i 4Service Eir Renhold tjener Trandum Aasen 440.000 kroner i året. Det er mer enn de fleste renholdere, fordi Aasen har fagbrev og får et tillegg.

Likevel er det seks tusen kroner under grensen for det som regnes som lavtlønnet i Norge, per 2021. Til sammenligning tjener gjennomsnittsnordmannen 572.000 kroner ifølge SSB.

I Kongsberg, sammen med mann, to barn og en hund, er torsdagen en god dag for Trandum Aasen.

– Jeg er kjempefornøyd med enigheten og så synes jeg det er veldig bra at det er tatt utgangspunkt i at noen ikke har lokal forhandlingsrett, slik at det er rettet opp i de forskjellene som kan oppstå der, sier hun til VG.

Drivstoff, bolig og sparing

SSB oppgir et normalårsverk til å være 1950 timer. For yrkesgruppen renholdere betyr derfor 11,50 kroner timen en årlig lønnsjustering på nærmere 22.500 kroner, bekrefter Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer renholdere, overfor VG.

– Hva synes du om det tallet?

– Jeg er godt fornøyd med det. Det kommer til å komme godt med.

Hun legger til at årets oppgjør kommer til å ha mye å si for hennes økonomi, at hun nå kan dekke flere utgifter.

– For meg vil det være rundt 1200 kroner i måneden etter skatt. Det vil dekke store deler av utgiftene jeg har til drivstoff. Boliglånsrenten skal også opp en gang eller to til i år, så det kommer veldig godt med til det også.

FAMILIE PÅ FEM: Naemy Trandum Aasen og samboer Tommy Andre Bergan Nilsen har to barn og hunden Lumy å forsørge.

Lønnsoppgjøret til tross, Trandum Aasen kommer ikke til å unne seg noe ekstra. Hun legger stor vekt på å leve nøkternt og bevisst.

– Jeg velger å spare en del stedet, så lønnsøkningen kommer godt med til det også. Kanskje betyr det på sikt oppussing av bolig, som bytting av vinduer og etterisolering av vegger.

Verdiskapning i fellesskap

De som lever med lav lønn bruker en mye større andel av lønnen sin på de mest nødvendige varene og tjenestene.

– Hva synes du om en lønnsvekst på 5,2 prosent når du vet at lederlønningene steg vesentlig mye mer, opp mot 21,3 prosent for deler av olje- og gassnæringen?

– Hvis man skal sammenligne seg med akkurat de personene, synes jeg det egentlig er ganske forkastelig. Jeg er fullt ut enig i at lederansvar og lang utdanning skal godtgjøres og at lønningene deres skal være høyere enn min. Men det er provoserende fordi min yrkesgruppe gjør det mulig for dem å tjene så mye penger. Vi skaper verdier i et fellesskap, sier hun.

Hun kaller det usolidarisk og etterlyser vilje til å gi tilbake til de i samfunnet som virkelig hadde trengt det.

– Vil dette gjøre noe med de store forskjellene i samfunnet?

– Det blir en betydelig omfordeling. De har hensyntatt de som ikke kan gjøre lokale forhandlinger, så det er gjort en stor endring i veldig riktig retning. Det beste med dette oppgjøret er at omfordelingen er gjort slik. Det vil ha mye å si for fremtidige oppgjør også, avslutter hun.

Info Streiken Totalt 25.000 arbeidere fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) gikk ut i streik på mandag.

Dette var første gang siden krigen at det ble streik i et såkalt mellomoppgjør, der partene bare forhandler om lønn.

Det var varslet at streiken ville bli trappet opp på fredag, men partene kom til enigheten før det.

Resultatet ble en lønnsvekst på 5,2 prosent.

Det generelle tillegget ble på 7,5 kroner timen. I tillegg fikk noen lavtlønnede yrkergrupper et tillegg på opptil fire kroner.

Anslaget av hva de lokale tilleggene vil bli i år, ble redusert fra 1,9 til 1,7 prosent. Vis mer

SPARSOM: Mat handles inn etter en ukeplan, med fokus på å unngå å måtte kaste mat, forklarer Naemy Aasen. Det blir ikke mye matrester i skålen til hunden Lumy.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post