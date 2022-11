ÅSTEDET: Dommerne, påtalemyndigheten og forsvarerne er nå i Gamle Sundsveg hvor drapet skjedde sammen med tiltalte Johnny Vassbakk.

Tengs-rettssaken: Reiste til åstedet 27 år etter drapet

KOPERVIK/GAMLE SUNDSVEG (VG) Johny Vassbakk (52) besøker onsdag åstedet for drapet han nekter for å ha begått.

For over 27 år siden mener påtalemyndigheten at Vassbakk drepte Birgitte Tengs og etterlot 17-åringen i buskene like ved barndomshjemmet hennes.

Vassbakk nekter straffskyld og fastholder at han, så vidt han vet, aldri har møtt Birgitte Tengs.

Han sier at han kun har vært på Gamle Sundsveg, grusveien der drapet skjedde, én gang: I retten har han forklart at han ble med en slektning dit, men dette skal ha vært flere år etter drapet på Birgitte Tengs.

ÅSTEDET: Dommerne, påtalemyndigheten og forsvarerne er nå i Gamle Sundsveg hvor drapet skjedde sammen med tiltalte Johnny Vassbakk.

Saken behandles i disse dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Onsdag forlot retten tinghuset i Haugesund for å reise ut på åstedsbefaring, en rekonstruksjon av forbrytelsen.

Først dro de til Kopervik sentrum, hvor Birgitte var kvelden hun ble drept. Senere dro de til åstedet, hvor politiet har lagt ut sperringer som viser hvor Birgitte Tengs ble slept over veien og inn i krattet nedenfor.

Vassbakk deltar på befaringen frivillig.

BEFARING KOPERVIK: Sammen med dommerne, påtalemyndigheten og forsvarerne sine er tiltalte Johnny Vassbakk tilbake i Kopervik.

Sammen med dommerne, påtalemyndigheten og forsvarerne sine, skal den tiltalte 52-åringen gå i fotsporene til Tengs hennes aller siste kveld, fredag 5. mai 1995.

IKONISK: Etter at Birgitte Tengs ble drept, gikk bildet av henne i bunad Norge rundt. Det var belastende for foreldrene hennes, fortalte deres bistandsadvokat første uke av den pågående rettssaken. UNIK: Birgitte var ikke som alle andre, fortalte venninner av henne i retten forrige uke. Hun var åpen, dyrekjær og snill, samtidig var hun uredd og litt «rett frem».

Da retten gjennomgikk opplysningene fra den kvelden forrige uke, ble det klart at det er svært vanskelig å fastslå med sikkerhet nøyaktig hvor og når Birgitte Tengs forsvant. De som har sett henne var allerede i 1995 usikre på nøyaktig når og hvor det skjedde. Over 27 år senere, var det nesten umulig å si.

FORSVANT HER: Birgitte Tengs ble sist sett i gågaten i Kopervik sentrum. Hvor og når hun forsvant, er fremdeles uvisst, 27 år senere.

Hun var på fest på bedehuset Karmel i Avaldsnes før hun haiket sørover til Kopervik sentrum, der hun sist ble sett i live.

I dag er Kopervik sentrum øde, men i 1995 var det stedet å være for unge på fredagskvelden. Kvelden Birgitte Tengs forsvant var gågaten full av feststemte folk. En rekke venner og bekjente beskriver å ha sett den blide, blonde 17-åringen i sentrum rundt midnatt.

Politiet anser at den siste, sikre observasjonen ble gjort av en tidligere klassekamerat i gågatens vestre ende. Opplysningen anses som sikrest fordi vedkommende også beskrev å ha sett en politibil med blålys. Slik kunne observasjonen av Birgitte utenfor det som da het Torfæus pub tidfestes til en utrykning klokken 00.07 samme kveld.

Fra Kopervik kjørte tingretten opp til Gamle Sundsveg, grusveien der Birgitte Tengs ble drept.

Ingen vet hvordan 17-åringen kom seg de snaue fire kilometrene fra Kopervik sentrum til Gamle Sundsveg. Birgitte Tengs skal ha blitt drept på grusveien mellom midnatt og 02, men nøyaktig når ble aldri fastslått.

En god venn av faren hennes fant henne neste morgen, ille tilredt.

Da politiet ankom var kroppen hennes kald. Forsøkene på å ta temperaturen hennes for å anslå dødstidspunktet, mislyktes.

PÅ MINNESTEDET: Steinen er plassert innimellom kratt og trær ved Gamle Sundsveg, der 17-åringen ble funnet seksuelt misbrukt og drept 6. mai 1995. PÅ ÅSTEDET: Birgitte Tengs ble funnet inne i buskene ved Gamle Sundsveg, knappe 400 meter hjemmefra. TILDEKKET: Plasten som ble brukt til å beskytte åstedet og kroppen til Birgitte har vært et hyppig tema i retten disse ukene. Ingen ser ut til å kunne svare på nøyaktig hvordan plasten ble brukt.