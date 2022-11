KJØRTE FORBI: Dette er grusveien der 17-åringen skal ha blitt drept i 1995. Bildet er tatt i fjor sommer.

Kjørte fra blodspor: − Aldri angret så mye på et rutevalg i mitt liv

HAUGESUND TINGHUS (VG) Natten Birgitte Tengs ble drept, kjørte to politibetjenter forbi blodspor i veibanen. Tyvslakt av sau, konkluderte de.

Ved 04-tiden natt til lørdag 6. mai 1995 kjørte to politibetjenter over Gamle Sundsveg på Karmøy.

I lyset fra lyktene på bilen oppdaget de blodspor i grusen.

De stoppet opp og gikk ut for å sjekke hva det kunne være. Betjentene lyste inn i buskene, men blodet forsvant inn i krattet.

Politibetjentene var ferdig på vakt og hadde byttet til en sivil bil. Lyktene i bilen var for svake til at de kunne se stort i nattemørket.

Onsdag ettermiddag vitnet de to politibetjentene i Haugesund tinghus.

– Jeg har aldri angret så mye på et rutevalg i dag, sier den ene nå pensjonerte betjenten.

– Men gjort er gjort.

Hørte «et skrik»

Birgitte Tengs skal ha blitt drept på Gamle Sundsveg mellom midnatt og 02 samme natt som politibetjentene passerte. 17-åringen ble funnet knappe 400 meter hjemmefra dagen etterpå.

Johny Vassbakk (52) er tiltalt for det over 27 år gamle drapet og retten gjennomgår alle opplysninger i saken på nytt.

Ifølge oversiktsrapporten til daværende etterforskningsleder Ståle Finsal fra Kripos kan man ut fra politibetjentenes observasjoner «med sikkerhet si at liket av Birgitte Tengs lå på stedet kl. 04.00».

Betjentene hadde kjørt innom Gamle Sundsveg på vei hjem fordi det av og til var salg av narkotika eller tyvslakt der, fortalte den andre betjenten i retten.

Da politiet sto og lyste inn i de mørke buskene, hørte de plutselig «et skrik», ifølge rapporten den ene betjenten skrev i 1995, som ble opplest i retten.

– Den lyden kan ha vært et dyr, det hørtes ut som om noen krasjet inn i et gjerde, sier betjenten nå.

Det var «vanskelig å vite hva det var», ifølge rapporten, men det kunne tyde på at noe kolliderte med et nettinggjerde. Da lydene gjenoppsto, var det «tydelig at det var fugler som skrek varselrop eller at flere fugler barket sammen».

PÅ ÅSTEDET: Birgitte Tengs ble funnet inne i buskene ved Gamle Sundsveg, knappe 400 meter hjemmefra.

Men betjentene så lite og fikk ingen svar da de forsøkte å be om bistand via sambandet.

De slo seg til ro med at det måtte være tyvslakt av sau, som ikke var uvanlig i området på den tiden, fortalte den ene betjenten i retten.

De bestemte seg for å undersøke nærmere neste dag og kjørte hjem.

Hendelsen er blitt pekt på som den første av i rekken polititabber som har preget etterforskningen av saken.

OVER FUNNSTEDET: Slik ser Gamle Sundsveg ut ovenfra i dag. Bildet er tatt i fjor sommer. JOBBET PÅ STEDET: En rekke politibetjenter arbeidet med krimtekniske undersøkelser i mai 1995.

Birgitte Tengs ble først funnet ved 09-tiden lørdag morgen av en lokal bonde. Politiet klarte aldri å fastslå med sikkerhet når hun ble drept.

Det er også blitt påpekt at politibetjentene kan ha vært på åstedet samtidig som gjerningspersonen. Ifølge boken til Bjørn Olav Jahr, Hvem drepte Birgitte?, skal den ene betjenten ha lukket grinden som ledet inn til stedet Birgitte ble funnet neste morgen.

Da bonden kom på stedet neste morgen, var grinden åpen.