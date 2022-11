FUNNET DØD: Ole Yngvar Kjær ble funnet død ved Bjunevegen i Re i Tønsberg kommune etter å ha kollidert med dette treet.

Ole Yngvar Kjær (60) døde i ATV-ulykken i Tønsberg

Ole Yngvar Kjær (60) døde etter at ATV-en han kjørte krasjet med et tre som hadde veltet over veien.

Politiet går ut med navnet i samråd med pårørende.

Hendelsen skjedde på Bjuneveien i Re i Tønsberg kommune like ved Kåpe-krysset. Politiet ble varslet om hendelsen av Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral klokken 05.59 mandag morgen.

De første som kom til ulykkesstedet startet hjerte- og lungeredning frem til nødetatene kom fram, men livet til 60-åringen sto ikke til å redde.

Mandag formiddag ble pårørende varslet om den tragiske ulykken. Politiet har i dag frigitt navnet til Ole Yngvar Kjær i samråd med dem.

