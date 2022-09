KRITISK: Vibeke Ottesen reagerte på måten Jonatan Krister Andersen ble omtalt på, både i retten og i mediene.

Voldsforsker om drapsdømte Jonatan: − De har åpenbart sviktet ham

Drapsforsker Vibeke Ottesen advarte tidlig om at Jonatan Krister Andersen (20) sto i fare for å ta sitt eget liv.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Folk skal ikke dø i fengsel. Barn skal ikke dø i fengsel. De har åpenbart sviktet ham. Han har ikke blitt ivaretatt, sier Ottesen til VG.

Søndag fortalte VG historien om Jonatan Krister Andersen, som begikk dobbeltdrap i en alder av 15 år.

Andersen fikk store psykiske problemer under soningen, og tok sitt eget liv i Mandal fengsel høsten 2021. Da var han 20 år gammel.

– Det er bare fortvilende og vondt. Jeg håper kriminalomsorgen, både for barn og voksne, kan lære av dette, sier Ottesen.

Drapsforskereren var sakkyndig vitne i ankesaken mot Andersen i 2017.

– Jeg sa at snarere enn å vurdere ham som en risiko for andre, så bør en vurdere risikoen han kan være for seg selv, sier hun.

ADVARTE: Da Ottesen vitnet i lagmannsretten i 2017, sa hun at Andersen kunne være en risiko for seg selv.

Ottesen sier at hun reagerte på måten Andersen ble omtalt på, både i retten og i mediene.

Da 16 år gamle Andersen ble sykeliggjort uten faglig grunnlag, mener Ottesen.

Verken mediene og rettens aktører ikke tok tilstrekkelig hensyn til hans alder, sier drapsforskeren.

– Jeg tror folk blir mer sjokkert over at et barn begår drap, men det er ingen faglig grunn til å tro at barn er immune mot å begå drap, sier hun.

DØMT: Andersen ble dømt i 2017. Da var han 16 år gammel. Han tok sitt eget liv i Mandal fengsel i 2021.

Voldsforsker: Vil ha 18-årsgrense

Når barn begår kriminalitet, skal fengsel være siste utvei – og bare brukes i kortest mulig tid, ifølge FNs barnekonvensjon.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener den kriminelle lavalderen bør heves til 18 år i Norge – og at ingen under 18 år bør plasseres i fengsel.

– Jeg er en av få som mener det. Det å komme i fengsel når man er under 18 år er problematisk med tanke på videreutvikling og identitet, sier Bjørnebekk til VG.

– Samtidig så betyr ikke det at unge som begår alvorlige forbrytelser skal overlates til ingenting. Det viktige er å gjøre gode analyser av den enkelte, og finne ut av hva som er risikofaktorene. Deretter må man jobbe med behandlingen, gjerne under tvang, for det er viktig når det er så alvorlige forbrytelser som i denne saken, sier Bjørnebekk.

Voldsforskeren peker på barneverninstitusjoner som alternativer til fengsel for personer under 18 år.

Hun kjenner ikke historien om Jonatan Krister Andersen godt nok til å si noe om at systemet rundt den selvmordsutsatte 20-åringen har sviktet.

Drapsforsker: – De sykeliggjorde ham

I 2017 konkluderte tingretten med at Andersen skulle dømmes til 11 års forvaring da saken var oppe i Kristiansand tingrett i 2017.

Retten mente at Andersens handlinger var brutale og uforståelige og at han drepte det første offeret for en bagatell - en krangel om 600 kroner etter en hasjhandel.

Også dette reagerte drapsforsker Ottesen på.

– Forvaring er en særreaksjon hvor det skal oppfylles kriterier. Det skal ikke være noe vi griper til når etterlatte vil straffe hardt eller når rettens aktører ikke forstår et gitt drap. Det var så mange aktører som mente at drapene var uforståelige, og at det må være noe veldig galt med en gutt som dreper for en bagatell.

– Men det mest typiske drapet i alle samfunn og til alle tider er en ung mann som dreper en annen ung mann, for det som for en tredjeperson fremstår som en bagatell, sier Ottesen.

– De sykeliggjorde da tiltalte helt uten kvalifikasjoner for det.

MANDAL FENGSEL: Andersen sonet her fra januar 2021 til september samme år.

Uenig i forvaringsdom

Ottesen har tidligere forsket på rehabiliteringsprogram og soningsforforhold ved forvaringsanstalten Ila.

Hun viser til at barn, ungdom og unge voksne ikke er ferdigutviklet, verken psykologisk eller biologisk. Det en voksen ser på som en bagatell, er ikke nødvendigvis det for et barn eller en ung voksen, sier hun.

– 600 kroner er noe helt annet for voksne enn for et barn. Det er uansett de sosiale ressursene man har som betyr noe for unge mennesker, hvilken status man har i gjengen eller nettverket, sier hun.

I tingrettsdommen står det blant annet at Andersen ikke virket oppriktig angrende på det han hadde gjort, selv om han sa det muntlig.

– At han ikke gråt, kan ikke tas til inntekt for at han ikke har empati eller anger, sier Ottesen.

I lagmannsretten ble straffen endret til 11 års fengsel. Ottesen var blant dem som argumenterte mot å gi Andersen forvaringsstraff.

– Jeg var uenig i å gi ham en forvaringsdom. Jeg var ikke uenig i å gi ham fengselsstraff, all den tid vi som samfunn har fengselsstraff for barn. Det jeg kritiserte var grunnlaget for å gi ham forvaring.

VOLDSFORSKER: Ragnhild Bjørnebekk.

Sakkyndigrapportene om Andersen, som Ottesen har lest, viste blant annet at han hadde lav risiko for å begå vold i fremtiden og at han ikke hadde alvorlige personlighetsforstyrrelser.

– Det var ingen grunn til å tro at han ikke kommer til å angre på det han hadde gjort på samme måte som enhver voksen, eller at det var noe spesielt med drapet som gjorde at han var ekstra farlig, sier hun.

Ønsker ikke å kommentere

Bjørnebekk sier det er ekstremt sjeldent at barn begår drap i Norge.

– Når det skjer at barn dreper, så bør man gjøre alt for å fjerne indre og ytre risikofaktorer og gjøre alt man kan for å styrke personens utvikling, slik at det blir en person som kan klare seg. Det vi også vet om barn som har store problemer, det er at enhver overgang kan være en ny risikofaktor.

– Det at man blir plassert i en ny institusjon, et nytt fosterhjem eller et nytt fengsel kan innebære en ny risikofaktor, men det behøver ikke være det, hvis de blir møtt med et godt opplegg og ikke er i kontakt med andre kriminelle, sier Bjørnebekk.

Verken Kristiansand tingrett eller Agder lagmannsrett ønsker å kommentere kritikken fra Ottesen.

Mandal fengsel skriver følgende i en kommentar:

– Etter alle alvorlige hendelser i norske fengsler blir det foretatt debriefing av involvert personell, samt en gjennomgang av hendelsen, da med tanke på å identifisere årsaker og forbedringspunkter, skriver Geir Jensen, konstituert fengselsleder i Agder fengsel i en e-post til VG.

Du kan lese hva Mandal fengsel svarte på kritikken fra innsatte og Andersens familie her.