Høyres Mathilde Tybring-Gjedde (til venstre) og kjedesjef i Fretex Hilde Kjønstad håper begge på nye og bedre løsninger for klærne som ikke kan gjenbrukes.

Krever ny ordning for klærne vi kaster: − Mange kommuner er ikke klare

Om to år skal Norge ha systemer for håndtering av tekstilavfall, men foreløpig finnes det ingen plan for hvordan.

Kjedeleder for Fretex-butikkene Hilde Kjønstad viser oss rundt på sorteringsanlegget på Alnabru.

– Her kommer klærne inn til oss, etter at de er hentet fra innsamlingsboksene rundt i landet, forteller hun.

Ved anlegget i Oslo jobber 25 medarbeidere fast, med hver sin spesialkompetanse for å sortere, vurdere og kategorisere klærne som kommer inn hit.

Og det er ikke lite. Hver dag får de cirka syv tonn tekstil inn til sorteringsanleggene i Oslo og i Sandnes.

Hver dag får Fretex inn tonnevis med klær. Noen av disse selges i butikkene deres, mens mye sendes ut av landet og selges der.

I tillegg kommer omtrent 30 tonn som sendes og finsorteres i utlandet – det meste i Polen. Der er gjenbruksmarkedet mye større enn her, med egne kjøpesentre som bare driver med brukthandel.

For klærne du og jeg donerer til Fretex, finnes det tre veier videre: De kan gjenbrukes, altså deles ut eller selges på det norske eller utenlandske markedet, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes.

Ved anlegget på Alnabru sorteres mange av klærne Fretex får inn i innsamlingsboksene rundt om i landet.

Materialgjenvinning betyr at tekstilene som ikke egner seg for gjenbruk, som slitne laken og gamle sokker, rives opp og presses sammen til isoleringsmatter som brukes i industrien. Energigjenvinning er siste utvei hvis tekstilene er så tilgriset eller våte at de kan gjenvinnes på andre måter, og betyr at tekstilene brennes opp.

Les mer om hva som faktisk skjer med klærne vi donerer til gjenbruk her.

Ønsker seg to strømmer for tekstiler

– Fretex lever av gjenbruk, og når klær ikke kan gjenbrukes, ønsker vi at giver kan levere dette andre steder, sier Kjønstad.

Kjønstad skulle gjerne sett at det fantes andre steder forbrukerne kunne levere tekstiler som ikke kan gjenbrukes.

Men i dag finnes det ingen annen løsning for tekstiler som ikke kan brukes igjen. De skal ikke kastes i restavfall – selv om undersøkelser viser at omtrent halvparten av tekstilene våre gjør nettopp det.

Å sende dem til Fretex innebærer kostnader for den ideelle organisasjonen. Det er nemlig de som må betale for at tekstilene som går til energigjenvinning.

Derfor drømmer både Kjønstad i Fretex og Høyres stortingspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde om det som kalles tostrømsløsningen.

– Tekstilene burde håndteres i to strømmer: Her kastes det som er ødelagt, og her leveres det som kan gjenbrukes, sier Tybring-Gjedde.

Hun understreker på at tekstiler som kan brukes av andre, fortsatt må sendes til gjenbruk, selv om et bedre avfallssystem kommet på plass.

På Alnabru kategoriseres og prises klærne som skal selges i Norge.

– Jeg er opptatt av at dette ikke fører til at alle klær bare sendes til gjenvinning eller forbrenning, men at vi fortsetter å styrke gjenbruksdelen.

EU-krav i 2025

Innen 2025 skal alle kommuner ha systemer for utsortering av tekstilavfall. Det er en del av EU-kommisjonens strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler.

Info EU-kommisjonens seks hovedtiltak for bærekraftige og sirkulære tekstiler: Krav til økodesign av tekstiler slik at de varer lenger, kan brukes om igjen (ombruk), repareres og materialgjenvinnes. Innholdet av stoffer som har kronisk effekt på helse og miljø skal minimeres og kunne spores. Tekstilene skal inneholde mindre fiberblandinger, som f.eks. blanding av bomull og syntetiske materialer i samme klesplagg, og mer materialgjenvunnet fiber. Kommisjonen vil vurdere obligatoriske kriterier for grønne offentlige anskaffelser av tekstiler. Forhindre at usolgte/returnerte tekstiler kastes og destrueres. EU-kommisjonen foreslår en plikt for store selskaper om å offentliggjøre antall tekstiler de kaster og hvordan tekstilene håndteres som avfall. Kommisjonen vurderer å forby destruering av usolgte og returnerte tekstiler. De oppmuntrer også til å tilpasse produksjonen til etterspørselen. Begrense utslipp av mikroplast. Kommisjonen kommer med et eget initiativ for å redusere utilsiktet utslipp av mikroplast i miljøet i 2022. Det vil bl.a. inkludere tiltak i designfasen, forbedrede produksjonsprosesser, krav om merking, og vurdere tekniske muligheter for å forhindre utslipp av mikroplast i miljøet som f.eks. vaskemaskinfiltre og forbedret behandling av avløpsvann. Krav til informasjon og digitale produktpass. For å bedre tilgangen på produktinformasjon foreslår EU-kommisjonen å innføre informasjonskrav om tekstilers bærekraft og bruk av digitale produktpass slik at forbrukere kan få informasjon fra hele verdikjeden til produktet. Dette skal bidra til at det blir lettere å ta bærekraftige valg. Kommisjonen vil gå gjennom tekstilmerkeforordningen og vurderer å utvide den med krav til merking av bærekraftsaspekter. I dag er det kun krav om merking av fibertype. Skjerper regelverket mot grønnvasking. Kommisjonen vil legge fram to initiativer som skal bekjempe grønnvasking og sikre pålitelig og sammenlignbar informasjon til forbrukerne.

1) Pålitelig miljømerking (Green Claims Initiative) som inneholder metode for å beregne og kommunisere miljøfotavtrykk til produkter og virksomheter. EU-kommisjonens forslag er ventet 20. juli 2022.

2) Forbrukermakt i det grønne skiftet som styrker forbrukernes rettigheter med for eksempel tilgang på informasjon om holdbarhet og muligheter for reparasjon av produkter. Dette initiativet ble lagt fram 30. mars 2022. Utvidet produsentansvar. Kommisjonen vil foreslå krav om utvidet produsentansvar for tekstiler i sitt forslag til endret rammedirektiv om avfall som kommer i 2023. Dette skal blant annet bidra til å støtte og finansiere systemer for separat innsamling av tekstilavfall fra 2025. Tekstiler som kan gå til ombruk skal skilles ut fra tekstilavfallet. Kommisjonen vurderer å sette mål for hvor mye av tekstilavfallet som skal gå til forberedelse til ombruk og materialgjenvinning. Kilde: Regjeringen.no Vis mer

I 2022 fremmet Tybring-Gjedde og partikolleger et forslag i Stortinget om at det allerede nå må utarbeides en nasjonal plan for hvordan dette skal gjøres, men forslaget ble nedstemt.

– Det er veldig uheldig at regjeringen ikke har en plan for hvordan dette skal skje. Vi har 356 kommuner i Norge, og veldig mange av dem er ikke klare for å samle inn all tekstilavfall, sier Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde oppdager plutselig sjefen, Høyre-leder Erna Solberg, på en T-skjorte på veggen. – Næmmen, se! Det er jo dumt at noen har kastet den, da, men den går i hvert fall til gjenbruk, sier hun.

– Det er unødvendig å lage en plan for innføring, når vi lik så godt kan sette i gang med innføringen først som sist, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap).

Hun peker på at regjeringen har tatt flere grep for å sikre mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri i Norge.

– Miljødirektoratet har levert anbefaling med mulig nye krav til utsortering, separat innsamling og materialgjenvinning av både glass- og metallemballasje og papp, papir og tekstiler. Vi jobber for øyeblikket med å få forskriftsendringer ut på høring.

Regjeringen har også satt ned en arbeidsgruppe om produsentansvar for tekstiler, som også skal levere en oversikt over typer og mengder tekstiler som er på markedet i Norge, og hvilke som ikke blir solgt og hvordan disse behandles i dag, forteller hun.

– Å få en slik oversikt er første steg i innføringen. Det ville vært uforsvarlig å gjøre som Høyre antyder her og hoppe bukk over en slik kartlegging.

De fikk imidlertid flertall for et forslag om å forby butikker å ødelegge klær de ikke får solgt. Men ett år senere er arbeidet med forslaget ennå ikke i gang.

– Regjeringen er god til å snakke, men det er lite handling. I dag vet vi ikke hvor mye ekstra usolgte klær klesbutikkene sitter igjen med, men en forskningsrapport sier at det kan være så mye som 7000 kilo klær. Det trengs krav til åpenhet, og krav til hva som skjer med de ubrukte klærne.

– Produsentene må betale

Det andre tekstil-forslaget Tybring-Gjedde og Høyre fikk gjennomslag for, er å utrede et utvidet ansvar for de som produserer å importerer klær til Norge. Også dette er en del av EUs tekstil-tiltak.

Tybring-Gjedde mener mye må gjøres med tekstilindustrien for å gjøre den mer bærekraftig.

– Produsentene må være med på å betale for håndteringen av alle klær som kommer til Norge. Det handler om å ansvarliggjøre dem, slik at de kanskje ikke importerer så mye «fast fashion», sier Tybring-Gjedde.

Hun mener det haster med å få til å lage klær som designes med mindre miljøfotavtrykk, og som er lettere å gjenvinne.

I dag foregår resirkulering av tekstiler i liten grad fordi det er så vanskelig, forteller Anna Schytte Sigaard.

Hun er stipendiat ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på OsloMet, og jobber med prosjektet «Wasted Textiles», som har som mål å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

– Det går ikke an å separere de ulike fibrene, så i dag er det kun plagg som består for eksempel av hundre prosent bomull som kan resirkuleres, sier Sigaard.

Anna Schytte Sigaard er stipendiat ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på OsloMet, og jobber med et prosjekt med mål om å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

Dermed er det et enda større problem at så mye av klærne våre er av så dårlig kvalitet at de heller ikke kan gjenbrukes.

– Det er et stort problem at markedet er så oversvømt av altfor billige, og altfor dårlige klær.

Mye brukbart kastes

Nå vil forskerne forsøke å finne ut mer om hva det som samles inn faktisk er, slik at de kan legge en plan for hva man kan gjøre med det. Sigaard forteller at mye av det de finner er helt brukbart.

Det meste av tekstilene som ikke skal selges i Norge, sendes videre til andre land i Europa, hvor bruktmarkedet er større.

– Generelt er det bedre kvalitet på det vi ser på som er donert til Fretex eller Uff, men det kastes også fortsatt mye som har brukbar kvalitet. Noen av tingene vi fant hadde fortsatt merkelappen på.

I tillegg til dette, som kalles plukkanalyse, består prosjektet hennes også av å samle inn tekstiler fra husholdninger som de ville kastet.

– Når vi ser på kvaliteten på dette, er det over en tredjedel om er som nytt eller med bare små forandringer.

