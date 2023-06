ULOVLIG: På denne oppstillingsplassen like ved Operaen i Oslo har ikke turbussjåfør Øyvind Jansen lenger lov å parkere. Jansen mener Bymiljøetaten i Oslo ikke legger til rette for at han skal fungere i yrket sitt.

Turbussene føler seg jaget ut av sentrum: − Vi er ikke her for moro skyld

En av de siste parkeringsplassene for turbusser i Oslo sentrum, er blitt stengt av Bymiljøetaten. Bussjåførene vet ikke lenger hvor de skal parkere i Oslo.

– Ikke bare steng oss ute. Vi vil bare bli betraktet som en del av verdiskapningen.

Det sier turbussjåfør og tillitsvalgt i Vy buss avdeling øst, Øyvind Jansen.

Fellesferien nærmer seg, og om ikke lenge starter høysesongen for turisme her til lands. Flere av turistene som besøker Norge benytter seg gjerne av turbusser. På denne måten kan de effektivt få sett severdigheter som Operaen og Vigelandsparken.

I flere år har Oslo vært en vanskelig by å parkere turbusser i. Nylig stengte Bymiljøetaten den eneste plassen der bussene kunne parkere uten tidsavgrensning ved Havnelageret i Oslo sentrum.

– Slik situasjonen er nå kan jeg stå en plass i en kvarters tid, og så kan jeg risikere at kommunens egne vakter kommer og sier ifra om at jeg må flytte meg. Det er ikke sånn vi vil ha det, er det vel? undres Jansen.

Som bussjåfør er man nemlig pålagt å ha minimum 45 minutter hviletid. Slik forholdene er nå, blir dette vanskelig, mener Jansen.

– Konsekvensene er at man får en mer nedslitt sjåfør, som kanskje ikke har gått på toalettet og drukket vann som han skal. Det er rett og slett et dårlig arbeidsmiljø.

– Vi er ikke her for moro skyld. Vi er en del av det store kretsløpet, konstaterer Jansen.

FORTVILET: Øyvind Jansen mener Oslo kommune ikke tilrettelegger godt nok for turbussjåførene. Det påvirker arbeidsmiljøet, mener Jansen.

– Synes ikke noe særlig om det

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes betegner situasjonen som et storbyproblem.

– Når det hverken er mulig for bussene eller for sjåførene å ha fasiliteter til å hvile, så er det jo det. Vi synes ikke noe særlig om det, for å si det på den måten.

Klungnes frykter for konsekvensene saken kan ha for næringen.

– Sjåførene trenger å komme seg på toalettet. De må få overholdt sine lovpålagte pauser. Bussene må stå et sted. Men svært lite blir gjort i praksis for at det skal fungere. Det fører til at turistene får en dårligere opplevelse, i tillegg til at de bruker mindre penger enn det de kunne ha gjort.

Tar selvkritikk

VG har vært i kontakt med divisjonsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Han sier at de er oppmerksomme på saken.

– Det er krevende å finne arealer for bussjåfører sentralt i byen. Vi kan alltids bli flinkere til å samhandle med næringen, for det er absolutt noe vi ønsker. Vi har et felles mål, og så har vi ulike utgangspunkt.

Gjøs poengterer at det er krevende å finne areal til alle bussnæringene, da det er flere som kjemper om de samme plassene.

– Det er ikke sånn at vi ikke ønsker å tilrettelegge for turbussjåførene, men her må vi også gjøre en del avveininger. Samtidig er det mange andre aktører som ønsker de samme plassene.

Likevel innrømmer Gjøs at samarbeidet med Yrkestrafikkforbundet kan bli bedre.

– Vi kan alltids få til et enda bedre samarbeid, slik at endringene som må komme i byen ikke kommer like overraskende, sier Gjøs.

Divisjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Rune Gjøs.

