GIKK AV: Anette Trettebergstuen (Ap) varslet fredag at hun vil gå av som kultur- og likestillingsminister etter å ha gitt verv til to venner og foreslått en tredje venn.

Hadde samtale om habilitet: Nevnte ikke Nylund eller Larsen

Da Anette Trettebergstuen ble oppnevnt som statsråd, hadde hun en samtale med departementet om habilitet. Der nevnte hun ikke de to vennene hun senere ga verv.

I samtalene, som var del av forberedelsene til oppstarten som kultur- og likestillingsminister, tok Trettebergstuen selv opp tre vennskap.

Sigrid Sollund (NRK)

Kristin Røymo (styreleder i TIFF/Tromsø internasjonale filmfestival)

Tina Stiegler (TV2-styret)

– Andre navn ble ikke nevnt i samtalen, skriver departementsråd Kristin Berge i en e-post til VG.

Det vil si at Trettebergstuen hverken nevnte Bård Nylund eller Renate Larsen, som hun senere ga verv.

Fredag varslet hun at hun trekker seg som kulturminister etter å ha gitt verv til disse to vennene.

Trettebergstuen: Skulle ønske de ble nevnt

Den avtroppende kultur- og likestillingsministeren forteller nå til VG at hun skulle ønske hun hadde nevnt de to vennene hun senere ga verv til i habilitetssamtalen da hun ble statsråd.

– Hvorfor ble ikke Nylund eller Larsen nevnt?

– Da jeg hadde habilitetssamtale med departementsråden nevnte jeg utelukkende navn på folk som på det tidspunktet hadde forbindelser til etater eller institusjoner jeg som statsråd har ansvaret for. Jeg tenkte ikke igjennom venner og nettverk som potensielt kunne komme til å være aktuelle for styreverv i sektoren i fremtiden, svarer Trettebergstuen.

– Burde de ha blitt nevnt?

– Når jeg er her nå i dag så skulle jeg selvfølgelig absolutt ønske at de ble nevnt.

– Er det andre navn som burde vært nevnt?

– Jeg har en stor vennekrets, med folk fra ulike deler av samfunns- og kulturliv. Det viktige i en slik samtale er å ta opp de som er mest relevante. Men uansett hvor mange man nevner i en slik samtale så må man likevel hele tiden passe på andre navn som kommer opp. Det er først og fremst når Renate Larsen og Bård Nylund sine navn kom opp jeg feilet.

Fadder og venn

Bård Nylund har blant annet gitt ut bok sammen med Trettebergstuen. Han er også fadder til Trettebergstuens sønn.

Nylund er leder for organisasjonsavdelingen i LO, og har tidligere vært leder for foreningen Fri FriForeningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Larsen er en venninne av Trettebergstuen. De møttes for første gang i et bryllup i 2016, og begynte å omgås fra 2018.

Nylund ble oppnevnt til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021. Han mottok et honorar på til sammen 40 000 kroner for perioden han satt som utvalgsmedlem.

Trettebergstuen spilte ham også inn til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022.

Nylund ble oppnevnt som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

Renate Larsen ble oppnevnt til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

Departementet har bekreftet til VG at de to i praksis nå mister sine verv.

Utover vennskapene Trettebergstuen sa ifra om i oppstartssamtalene, ble bestemt at departementet skulle gjøre en habilitetsvurdering av hennes søster og av hennes daværende kjæreste.