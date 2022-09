KRAFTIG FLAMMEUTVIKLING: Brannmannskaper forsøker å hindre spredning natt til mandag.

TV-team i branndrama på Svalbard

12 boenheter er berørt og mange er evakuerte etter en voldsom brann i sentrum av Longyearbyen. Et team fra TV-programmet Eventyrlig oppussing våknet av brannalarmen.

Like før klokken 07 melder Sysselmesteren at brannvesenet har meldt kontroll på brannen. Spredningsfaren er over.

Et produksjonsteam fra TV 3-programmet «Eventyrlig oppussing» var til stede på Svalbard og havnet midt i branndramaet, opplyser programredaktør Une Søreide.

Tre personer i teamet bodde i bygget som brant.

– De våknet av brannalarmen og klarte heldigvis å komme seg ut, sier Søreide.

– Da slo flammene rundt, så det var skikkelig dramatisk for dem, sier hun.

Flere i teamet banket på dører og vinduer for å vekke folk og få dem ut.

– Jeg er veldig glad for at det gikk bra med alle i vårt team, og at ingen andre ble skadet. Det gikk så ufattelig fort, så vi er veldig takknemlige for innsatsen fra brannvesenet og de lokale, sier Søreide.

Brant i flere timer

Det brant i leilighetskomplekset på Svalbard i flere timer.

– Det er totalt 12 boenheter som er berørt, fortalte kommunikasjonsrådgiver for sysselmesteren Terje Karlsen til VG klokken 05.

– Ingen skal være savnet, men dette er ennå ikke bekreftet. Det er også flere evakuerte fra nærliggende bygg.

– Det er foreløpig én person som har fått behandling for røykskader.

Til sammen var det rundt 20 personer i teamet fra Eventyrlig oppussing på Svalbard, og tre av dem bodde i bygget som brant ned. Resten av teamet bodde på hotellet rett ved siden av.

– Det var flere i teamet som så at det brant og vekket folk ved å banke på dørene og vinduene.

Mandag morgen er teamet samlet på et hotell og jobber med praktiske detaljer som å skaffe klær og pass og sånt.

KJEMPER MOT FLAMMENE: En fra brannmannskapene i Longyearbyen kjemper mot de kraftige flammen under brannen i leilighetskomplekset.

34 evakuerte

Politiet fikk melding om brannen 03.31 mandag. Karlsen sier alle evakuerte blir tatt vare på på et evakueringssenter på Radisson hotellet.

Vakthavende politi bekreftet tidligere til VG at det dreide seg om en storbrann.

Det var Svalbardposten som først meldte at det var en husrekke som brant.

Arild Olsen i Longyearbyen lokalstyre tar i mot evakuerte på Radisson-hotellet.

– Vi sørger for at de har et sted å være, at de har mat og klær og noen å snakke med hvis det trengs. Vi har et kriseteam her, og vi tar i mot evakuerte fortløpende, sier han.

Han sier de per nå har 34 evakuerte på hotellet.

– Vi jobber fortløpende med å finne steder å bo for de evakuerte.