MINISTER: Ola Borten Moe (Sp).

Strammer inn i sensorordning: − Blir uforholdsmessig dyrt

Regjeringen vil spare universitetene og høyskolene penger ved å stramme inn i sensorordningen. Men de vet ikke hvor mye.

– Vi mener at to sensorer og en ekstern sensor på alle eksamener ikke er god bruk av samfunnets samlede ressurser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Fredag legger han frem forslag til ny universitets- og høyskolelov (UH-loven). I lovforslaget, som skal behandles i Stortinget en gang etter sommeren, foreslår regjeringen å innføre en ny sensorordning i høyere utdanning.

Den nye ordningen vil spare institusjonene penger, sammenlignet med forslaget i Aune-rapporten Aune-rapportenI 2020 kom Aune-utvalget med en rapport bestilt av den daværende regjeringen, hvor de ga forslag om ny universitets og høyskole-lov. fra 2020 – og tosensorordningen Stortinget egentlig vedtok i 2021.

Kunnskapsdepartementet svarer ikke på VGs spørsmål om hvor mye penger institusjonene vil spare med den nye ordningen. Isteden svarer de dette:

– Forslaget innebærer at det vil være krav om to sensorer for langt færre eksamener enn det som ble vedtatt i 2021. Det vil derfor bli mindre ressurskrevende og enklere å gjennomføre i praksis. Høringen gir også støtte for dette.

Den nye ordningen vil føre til at omtrent enn 1 av 4 eksamener vil ha to sensorer.

Mellomløsning

I 2022 utsatte Borten Moe innføringen av den allerede vedtatte tosensorordningen.

Ordningen gikk ut på at det skulle være krav om to sensorer på alle vurderinger hvor det gis bokstavkarakter, og at minst én av sensorene skal være ekstern.

Argumentet for ordningen var å gjøre studentene tryggere på at de får riktig karakter i utgangspunktet, og dermed ivareta rettssikkerheten deres bedre.

Forslaget som nå legges på bordet er en mellomting mellom dagens ordning og den som ble vedtatt for to år siden.

Regjeringen foreslår å beholde kravet om to sensorer på de eksamenene som betyr mest for studentene, men fjerne det for mindre eksamener.

Forslaget innebærer at det skal være to sensorer ved sensur av:

Bacheloroppgaven eller lignende selvstendige arbeid på lavere grad

Eksamener som alene utgjør 15 studiepoeng eller mer

Ikke-etterprøvbare eksamener, slik som muntlig eksamen og eksamener i utøvende kunst

I det nye forslaget har regjeringen fjernet bestemmelsen om at det bare er krav om to sensorer ved vurderinger hvor det gis bokstavkarakter, altså A til F.

Kravet om at minst en sensor skal være uten tilknytning til den aktuelle delen av utdanningen, foreslås ikke videreført. Unntaket er på masteroppgaven, hvor det fortsatt skal være krav om at en av sensorene skal være ekstern.

– Gir mer penger til andre ting

Borten Moe mener det nye lovforslaget sikrere studentenes rettssikkerhet og tiltroen til systemet.

– Sensorordningen må være mulig å håndtere for institusjonene. Hvis det går for mye penger til å sensurere, vil det bli mindre penger til andre ting, som for eksempel studieplasser for sykepleiere, sier han, og legger til:

– Å ha to sensorer på alt, vil koste uforholdsmessig mye.

– Dårlig utredet

Da loven ble enstemmig vedtatt i 2021, ble den møtt med stor motstand fra universitetene og høyskolene. Kritikken gikk ut på at det vil bli ressurskrevende og dyrt, og dermed vanskelig å gjennomføre i praksis.

– Nå har vi hatt forslaget på høring og fått en realitetsorientering. Denne løsningen er blitt håndterbar og er et godt valg, sier Lise Selnes (Ap), som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget.

– Men både Senterpartiet og Arbeiderpartiet var jo med på å stemme gjennom den forrige loven?

– Den forrige regjeringen hadde ikke klargjort alle sidene ved saken. Forslaget var dårlig utredet, og hadde enorme økonomiske og administrative kostnader, uten at det var dokumenterbar merverdi med to sensorer, svarer Borten Moe.

Han legger til:

– Vi må spørre oss om det er praktisk gjennomførbart. Har vi tilgang til nok folk til å gjøre dobbeltarbeid på alle eksamener?

– Ventet lenge

Leder for Norsk studentorganisasjon Maika Godal Dam er glad for en avklaring om sensorordningen.

– Det har vi ventet lenge på, sier hun.

Dam mener det er bra at studentene sikres to sensorer i de mest avgjørende vurderingene, men er skeptisk til at regjeringen vil gå bort fra kravet om ekstern sensor.

– Studenter som blir vurdert skal være tygge på at det ikke er trynefaktor, men dine faglige prestasjoner, som teller. Ordningen med ekstern sensor sikrer nettopp det, upartisk og rettferdig vurdering.

Den siste tiden har Khrono skrevet om studenter som går mer enn to karakterer opp eller ned etter klage ved sensur. Tall avisen har hentet inn fra NTNU, UiO, UiB og UiT, viser at det gjelder totalt 906 studenter i 2022.

– Gir ikke to sensorer større sikkerhet for at du får en riktig karakter?

– Det finnes allerede en sikkerhetsmekaniske ved at du kan klage, svarer Borten Moe.