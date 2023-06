Jan Tore Sanner mener det ikke finnes et bedre alternativ til dagens fraværsordning.

Høyre til kamp for fraværsgrensen: − Uansvarlig

Fraværsgrensen skal fjernes, har Ap vedtatt. Men det vil Høyre prøve å stoppe - med lokal makt.

Kortversjonen Arbeiderpartiet (Ap) har vedtatt å fjerne fraværsgrensen, men Høyre vil kjempe for å gjeninnføre den i fylkene de styrer.

Fraværsgrensen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016 og fastsetter at elever i videregående ikke får karakterer i et fag hvis de har mer enn 10 prosent fravær.

Høyre mener at fraværsgrensen har fungert godt og viser til en Fafo-rapport som viser at fraværet gikk ned med 27 prosent etter innføringen.

AUF-leder Astrid Hoem og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kritiserer Høyres holdning og hevder at fraværsgrensen presser folk ut av skolen og skaper stress og pugging. Vis mer

– Skroter Ap fraværsgrensen, så skal vi gjeninnføre den i fylkene vi styrer, sier Høyre-topp Jan Tore Sanner.

Smilet sitter løst på han og de to andre høyrepolitikerne i den solfylte hovedstaden. Men bak smilet ligger et dundrende alvor:

For nå står Høyres 10-prosentgrense Høyres 10-prosentgrenseFraværsgrensen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016. Målet har vært å hindre skulking. Regelen betyr at elever i videregående ikke får karakterer i et fag hvis de har mer enn 10 prosents fravær. på spill.

– Vi vil ikke akseptere at politikken vi har innført, som har veldig gode resultater, blir fjernet uten kamp, sier leder i Unge Høyre, Ola Svenneby.

KLAR FOR KAMP: Høyre-topp Jan Tore Sanner, fylkesordførerkandidat i Vestfold, Anne Strømøy og leder for Unge Høyre, Ola Svenneby.

Over en måned har gått siden AUF sikret seg en storseier de har kjempet for i syv år: Fraværsgrensen skal skrotes, og en ny fraværsoppfølgning skal innføres. Hva den nye fraværsoppfølgningen skal innebære er foreløpig ukjent.

Fylkesordførerkandidat for Høyre i Vestfold, Anne Strømøy, beskriver vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte som «utydelig». Sanner oppsummerer det slik:

– Et mislykket forsøk på dobbeltkommunikasjon.

Derfor går de nå hardt ut og sier at de vil overstyre vedtaket dersom det går gjennom.

– I alle de fylkene vi får ordførere ønsker vi å opprettholde fraværsgrensen, sier Strømøy.

GIR SEG IKKE: Fylkesordførerkandidat Anne Strømøy har som mål å opprettholde fraværsgrensen uansett. – Vi har ikke anledning til å gamble med elevenes fremtid når vi har et så konkret tiltak som vi vet virker, sier hun.

– Så hvis du får makten kommer fraværsgrensen til å bli opprettholdt uansett?

– Det er det opp til departementet å avgjøre. Det er de vi må søke til. Vi kommer til å søke og jobbe veldig hardt for å opprettholde dagens regelverk.

At en slik søknad får gjennomslag, tar Sanner for gitt.

– Det er uansvarlig å fjerne fraværsgrensen, det vil sette skolen tilbake.

Men fraværsgrensen har vært omstridt, og har fått kritikk for å være for rigid. De tre høyrepolitikerne tror likevel ikke at det finnes et bedre alternativ.

– Du har først behov for å dokumentere fravær hvis du har over 10 prosent fravær, og det betyr at det er allerede ganske stor fleksibilitet. Du har et større rom som elev enn arbeidstager, sier Sanner.

– Men voksne må ikke dra til fastlegen for å få sykemelding hvis de er syke én dag?

– Nei, du har vel tre dager fire ganger i året, mens en elev har inntil 10 prosent i et fag. For mange vil det være et større rom og større fleksibilitet som elev.

HAR TROEN: Sanner og Svenneby er optimistiske for å opprettholde fraværsgrensen, og mener det ikke finnes et bedre alternativ.

Tidligere i år vurderte et ekspertutvalg at fravær i videregående skole bør håndteres av utdanningssektoren, og ikke av helsevesenet.

– Vi kan være åpen for å diskutere alternativer, men da kan man ikke bare diskutere det fra fastlegens ståsted, sier Sanner:

– Noen må komme opp med konkrete forslag om hva det skal være. Vi mener jo at dagens regel fungerer godt som den gjør. Forskerne sier at den har vært en suksess.

Han viser til en Fafo-rapport som slår fast at fraværet gikk ned med 27 prosent etter innføringen.

UNGE HØYRE-LEDER: Ola Svenneby.

AUF-leder Astrid Hoem sier følgende til Høyres kritikk:

– Dette viser tydelig at Høyre aldri har og heller ikke nå lytter til oss unge. Unge over hele landet har gitt tydelig beskjed om at fraværsgrensa presser folk ut av skolen. Det er urettferdig at man skal få et brev hjem i posten om at man ikke får fullføre dersom man har 10,2 prosent fravær i gym, men ikke om man har 9,8 prosent fravær.

Høyre vil ha en skole med mer press, stress og pugging, hevder hun:

– Det får de ta ansvar for. Vi skal skape en skole der elever får mestring og fullfører, ikke stryker på grunn av en rigid fraværsgrense. Det Høyre her sier er ganske tydelig: Er du skoleelev i dag som kjenner på hvor urettferdig fraværsgrensa er, så bør man ikke stemme på Høyre verken i valget eller skolevalget, og man bør oppfordre alle man kjenner til å gjøre det samme.

KUNNSKAPSMINISTER: Tonje Brenna (Ap).

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier at de «står sammen med Høyre i kampen om å holde elevene mest mulig på skolen».

– Vi skal ha tydelige regler for elevenes tilstedeværelse på skolen, la det ikke være noen tvil om det, sier hun.

Høyre gjorde ingen ting for å løse fastelegekrisen, hevder Brenna.

– Jeg mener et bidrag, sammen med viktige grep helseminister Ingvild Kjerkhol har gjort, er at vi slutter å sende friske elever til fastlegen for å få dokumentasjon på fraværet sitt. Derfor må vi ha regler for tilstedeværelse på skolen som ikke ødelegger for helsetjenesten. Det jobber vi videre med å løse. Inntil videre gjelder dagens fraværsgrense, og Høyre bør slutte å skape tvil om det, sier Brenna.

Stortinget har nylig vedtatt en ny opplæringslov, fortsetter hun:

– Der vi utvider rettighetene til å gå på videregående til du har fullført. Det målet er det tverrpolitisk enighet om. Da må også fraværsreglene fungere slik at vi ikke holder folk i videregående lengre enn nødvendig.