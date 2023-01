STORE ØDELEGGELSER: Ukraina bombes av jevnlig av Russland. Her er en av flere boligblokkers som ble totalskadet i millionbyen Dnipro i januar. Over 60 sivile døde.

Varsler våpenkamp på Rødt-landsmøte

I morgen ventes det at komiteen som forbereder uttalelser til Rødts landsmøte sier nei til å hjelpe Ukraina med våpen. Men tilhengerne varsler kamp helt inn til landsmøtet.

Det pågår en intens debatt i Rødt om våpenhjelp til Ukraina. Partiets politikk åer nå, er å si tvert nei. Men mange i partiet, deriblant flere i ledelsen og et flertall av partiets stortingsrepresentanter, vil snu.

Det vil imidlertid trolig ikke et flertall i den såkalte Uttalelseskomiteen - som forbereder politiske vedtak før landsmøtet senere i år.

Etter det VG kjenner til, er det et flertall i komiteen for å si fortsatt nei til våpenstøtte.

Komiteen har behandlet et forslag fra Sarpsborg Rødt om å si ja til våpenstøtte.

Rødts våpentilhengere varsler at de vil ta kampen hele veien inn i landsmøtesalen.

– Uttalelseskomiteen er bare noen få personer. Det er Rødts landsmøte som avgjør saken. Jeg har troen på at uttalelsen vår vil få flertall på landsmøtet, sier styremedlem og kommunerepresentant for Sarpsborg Rødt, Jan Petter Bruun Bastøe til VG.

VIL HA VÅPENHJELP: Styremedlem og kommunerepresentant for Sarpsborg Rødt, Jan Petter Bruun Bastøe.

Han står bak forslaget Uttalelseskomiteen har fått for å ta stilling til. Ifølge Altinget er det et flertall mot våpenstøtte til Ukraina i komiteen og VG får bekreftet fra flere kilder at de regner med at forslaget faller og foreslås avvist av utvalget.

Bastøe tror komiteen, som etter planen skal offentliggjøre sitt svar i morgen, vil lande på et nei til våpenstøtte.

– Jeg skal opprettholde forslaget vårt uansett. Så får lokallagene i Rødt passe på å sende folk som representerer det medlemmene mener om våpenstøtte til Ukraina. Dette spørsmålet skal landsmøtet ta stilling i til, sier Bastøe.

DRONEANGREP: En russisk drone fotografert mens den siktes inn på bygninger i Kyiv sentrum 17. oktober.

Har forteller at det stadig kommer meldinger fra partikolleger i andre lokallag med støtte til uttalelsen.

– Jeg tror det blir et stort flertall på Rødts landsmøte for våpenstøtte, sier Bastøe.

Våpenstøtte blir diskutert på de mange årsmøtene fremover, når 211 lokallag fra hele landet velger hver sin delegat til landsmøtet. Hvem som blir valgt i de mange lokallagene vil avgjøre hva Rødts landsmøte lander på.

KHERSON: En kvinne sitter bøyd over ektemannen sin i Kherson, der Russland bomber sivile fra stillinger på andre siden av elven, etter at Ukraina gjenerobret byen i vinter.

Fordi medlemstall i all hovedsak fordeles på lokallag og ikke medlemmer, vil små lokallag ha forholdsvis mer makt på landsmøtet enn store. De sju største lokallagene i partiet får to delegater hver. Blant disse er Gamle Oslo, Oslo Grünerløkka, Stavanger og Trondheim Sentrum som alle over 300 medlemmer.

I motsatt ende, med fire og tre tellende medlemmer finner man Røst og Grane som har en delegat hver.

- Vi vil legge til rette for opplyste diskusjoner og forsøke å stille

på arrangementer rundt i landet. Jeg er glad for at vi har en

utenrikspolitisk debatt og lar argumentene brynes mot hverandre, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen til VG.

– Ellers er alle i Rødt enige i støtte til Ukraina både økonomisk,

humanitært, politisk og ved bruk av sanksjoner. Rødt har faktisk gått

lengre enn andre partier når det kommer til forslag om å ilegge

sanksjoner. Uenigheten går bare på Norges nåværende militære rolle og

om Norge bør kunne spille en annen rolle fremover, understreker Pryneid Hansen.

– Gode sjanser

Landsstyremedlem Joachim Espe fra Ås håper å dra fra sitt lokallaget. I helgen gikk han ut i VG med støtte til våpenhjelp for Ukraina.

Landsstyremedlem Joachim Espe

– Det er gode sjanser for at et forslag om støtte med defensive

våpen blir vedtatt på landsmøtet i Rødt. Men det blir en stor debatt, sier Espe til VG.