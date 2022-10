Voldtektssak for retten: − Saken påvirker TV 2s daglige arbeidsmiljø

I over et år har en voldtektssak preget TV 2. Nå får ledelsen i TV-kanalen også kritikk for måten de behandlet varselet de fikk om saken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forrige uke måtte en rekke av TV-kanalens ansatte vitne mot en mann de tidligere jobbet sammen med. Han står tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig kollega, men nekter straffskyld.

Over fire dager ble det revet opp i det indre livet i TV 2 i rettssal 818 i Oslo tingrett, mens TV 2s arbeidsrettsadvokat fulgte med fra sidelinjen.

– Saken påvirker TV 2s daglige arbeidsmiljø, og det er grunnen til at TV 2 også har vært til stede i åpen rett med en jurist som forstår hvilke betydning saken har for oss som arbeidsgiver, skriver TV 2-sjef Olav Sandnes i en e-post til VG.

Han understreker at det ikke har falt dom i saken, at de normalt ikke kommenterer en pågående sak og at TV 2 ikke er part i den. De vil likevel kommentere saken for å korrigere noen av påstandene som har kommet frem.

Gjennom rettssaken har forsvaret blant annet kommet med påstander om kulturen i TV 2, som kanalen bestrider. Også flere varsler mot den daværende TV 2-ansatte har blitt tema, og hvordan TV2 har håndtert dem.

Fikk se fornærmedes versjon

Etter en rekke overgrepsanklager mot filmprodusenten Harvey Weinstein høsten 2017, sprakk boblen, og tusenvis sto frem med sine overgrepshistorier verden over gjennom #metoo-kampanjen.

I 2017 tok TV 2-ledelsen et oppgjør med metoo i kanalen, opprettet en varslingskanal og behandlet flere varsler.

Men da kvinnen, som kort tid senere anmeldte sin kollega, først varslet TV 2 om at hun mente hun var blitt utsatt for en voldtekt, håndterte TV 2 det på en måte som får aktor i saken til å reagere.

Mannen hun anklaget, fikk nemlig se hennes versjon av hvordan kvelden forløp før han forklarte seg til ledelsen.

– Det kan være veldig ødeleggende, fordi dette er jo en straffesak selv om det ikke var det på det tidspunktet. Man risikerer at man kan ødelegge bevis, og kan risikere at hele saken skal spoleres, sier aktor i saken, statsadvokat Asbjørg Lykkjen til VG om denne typen fremgangsmåte.

Mannen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med den kvinnelige kollegaen uten at hun var i stand til å motsette seg handlingen. Voldtekten skjedde ifølge tiltalen i Oslo i februar 2021. Da jobbet mannen og kvinnen sammen, og var på en sosial sammenkomst.

To andre kolleger var i leiligheten på samme tidspunkt. Det har vært sentralt hvordan de ulike forklaringene samsvarer.

AKTOR: Asbjørg Lykkjen.

Varsler sluttet i TV 2

Hvor godt TV 2s eget varslingssystem har fungert etter 2017, var også blant temaene i retten. Der vitnet to ansatte som varslet mot den voldtektstiltalte ansatte etter at han ble anmeldt i februar 2021. Varslene gjaldt hendelser i 2020.

Men det kom også inn et varsel mot den nå tiltalte ansatte allerede i 2018. Kvinnen som varslet, sluttet i TV 2 fordi hun ikke følte seg ivaretatt av ledelsen.

– Jeg kjente at jeg kan ikke stå i det her, jeg føler meg ikke trygg eller ivaretatt av ledelsen. Jeg føler at de har mer behov for å beskytte ham, sa hun i retten.

Hun fortalte at hun hadde blitt oppfordret av en leder til å varsle om en hendelse der den tiltalte skal ha slikket henne i ansiktet og løftet på skjørtet hennes på byen.

– Følte jeg fikk ansvaret

Kvinnen fikk beskjed om at TV 2 hadde satt sammen en gruppe som skulle håndtere varslingssaker med én gang etter metoo året før, men sa at hun aldri hadde kontakt med disse selv, bare sin nærmeste leder.

Mens prosessen pågikk, ble hun sykmeldt to ganger. Hun opplevde at det ikke ble tilrettelagt for at hun og mannen hun varslet mot ikke måtte sitte ved siden av hverandre på jobb, eller gå de samme vaktene.

Kvinnen, som var tilkallingsvikar på dette tidspunktet, kjente seg heller ikke igjen i historien da saken ble lukket og opplevde at ledelsen hadde hørt mer på den tiltalte som var fast ansatt.

– Jeg følte at jeg fikk ansvaret for at vi ikke kunne jobbe sammen, at det var mitt problem, sa hun i retten.

TV 2s lokaler i Bjørvika.

Forsvarer: – Et ikke-poeng

Når det gjelder varslingssaken fra kvinnen som senere anmeldte mannen for voldtekt, sier aktor Lykkjen at hun skjønner at det er en vanskelig problemstilling for TV 2 å håndtere begge sider av et slikt varsel internt.

Men hun sier også at det er naturlig å tenke seg at det vil bli en politisak når anklagene er så alvorlige. Hun mener det derfor er problematisk at han får se hennes versjon før han kommer med sin.

– Man kan påvirke bevisene. Her så vi det, og at han tilpasset sin forklaring ut fra det han leste, mener Lykkjen.

Fornærmede forklarte samtidig i retten at hun hadde følt seg godt behandlet og trodd av ledelsen etter at hun varslet.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen har fremholdt at den tiltalte ikke har tilpasset sin forklaring.

– Varselet er håndtert på helt normal måte – begges kortvarige versjoner er fremlagt før det overhodet var noen anmeldelser i saken. Dette er et ikke-poeng som det er uforståelig at aktor trekker fram. Da mangler hun rett og slett poenget, sier hun til VG.

FORSVARER: Mette Yvonne Larsen.

Den tiltalte skrev også ned sin forklaring sammen med en kollega dagen før han skulle ha møtet med TV 2 om saken. Dette har blitt lagt fram i retten som dokumentasjon på at han har forklart seg konsekvent. Påtalemyndigheten mener det viser det motsatte.

Vitner kalt inn til samtaler

Forsvarer Larsen har også gjennom rettsdagene brukt mye tid på å beskrive en festkultur i TV 2. Flere av forsvarets vitner har blitt spurt om dette. Vitnene som var del av det unge miljøet i TV 2, deriblant den fornærmede kvinnen, hevder imidlertid at det ikke er noen slik kultur.

Den tiltalte har sagt at han tar selvkritikk for å ha vært upassende og drevet pågående sjekking på fuktige fester, men sier at han aldri har voldtatt noen.

To av vitnene som ble innkalt av forsvarer fortalte at de hadde blitt kalt inn til flere samtaler med TV 2 i forkant av rettssaken. Et av dem beskrev det som «upassende» å bli kalt inn til flere samtaler etter å ha først hatt én, og så takket nei til videre oppfølging.

– Jeg synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal oppfatte det, sa vitnet.

TV 2s arbeidsrettsadvokat var også til stede for å følge forklaringene. Forsvareren reagerte på hennes til stedeværelse og mengden henvendelser fra TV 2s ledelse, og anklaget dem for forsøk på vitnepåvirkning.

TV 2: Vår plikt å la begge parter fortelle

TV 2s sjefredaktør Olav Sandnes sier at før saken ble en straffesak, var det en varslingssak som de måtte håndtere.

– For å kunne ivareta ansatte og arbeidsmiljø, må vi ha et faktagrunnlag. Det er også vår plikt å gi begge parter i en vanskelig situasjon mulighet til å fortelle sin side av saken. Varslingssaken er håndtert i tråd med arbeidsmiljøloven og etablerte rutiner.

Han skriver at det gjør inntrykk å høre beskrivelsene til kvinnen som følte hun måtte slutte i TV 2, og opplevelsen av at TV 2 var mer opptatte av å beskytte en annen ansatt enn å ivareta henne.

– TV 2 tok forholdet alvorlig og undersøkte saken, noe vi også er pliktig til. I TV 2 er ingen mer viktig enn andre. Utover det kan vi ikke si noe om dette varselet, av hensyn til personvernet.

Sjefredaktør Olav Sandnes i TV2.

Sandnes sier han oppfatter at mediebransjen generelt, og TV2 spesielt, har hatt en markant kulturendring når det gjelder bevissthet rundt #metoo.

– Så finnes det ingen garanti for at folk ikke oppfører seg, og det er nå en gang et selvstendig ansvar vi alle har. Men jeg kan med trygghet si at TV 2 er et helt annet sted i dag enn vi var for fem år siden, både når det gjelder kultur, ledelse og håndtering av varslingssaker.

– Ansatte er sinte og lei seg

Sandnes sier mange ansatte har reagert på beskrivelsene i retten.

– I TV 2 er det mange som nå ikke kjenner seg igjen, og som er sinte og lei seg for måten arbeidsmiljøet ble fremstilt på i rettssalen. Alle skal være trygge på jobb, og ikke minst skal alle kunne stole på at nære kolleger vil dem vel og oppfører seg med respekt. Hendelsene som er kommet frem i retten har ikke skjedd i TV 2s regi, men på fritiden. Det er rett og slett vanskelig for oss å vurdere om enkeltmiljøer fester mer på fritiden enn andre steder, men vi har ikke et inntrykk av det, skriver han i en e-post.

Til reaksjonene på samtaleinnkalling med ledelsen før saken, og arbeidsrettsadvokatens tilstedeværelse, svarer Sandnes at TV 2 ikke er part i saken og selvsagt ikke har forsøkt å påvirke forklaringer.

– Vi er kun opptatt av å trygge medarbeiderne våre. Derfor har alle som vitner og er ansatt i TV 2 fått tilbud om samtale med nærmeste leder, redaktør og HR-partner. For oss handler dette om å ta vare på våre medarbeidere. TV 2 har også tilbudt en samtale om hvordan en rettssak fungerer.

Han mener de måtte følge saken i retten.

– Hvis vi ikke hadde fulgt en slik sak, ville det vært en forsømmelse.