SENDT UT: Kystvaktens «KV Svalbard». Her på Nordpolen i 2019.

Kystvakten har sendt skip til russisk isbryter i Norskehavet

Det russiske isbryterskipet «Yury Topchev» har ligget i Norskehavet siden fredag, bekrefter Forsvarets operative hovedkvarter til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har sendt Kystvaktens «KV Svalbard» til området. Det er i utgangspunktet rutinemessig, gitt at fartøyet har ligget i ro over tid, sier Thomas Gjesdal, kommandørkaptein og fungerende kommunikasjonssjef.

Skipet forlot Kaliningrad 16. oktober, ifølge Marine Traffic.

Siden fredag har det ligger i Norskehavet vest for Trondheim, et stykke nord for Norges nest største gassfelt, Ormen Lange.

Dette gassfeltet dekker opptil 25 prosent av Storbritannias gassbehov hvert år.

– Det er vanlig at det er mye trafikk i norske nærområder. Vi har ganske gode data på hvor de kom fra og hvor de skulle til, sier Gjesdal.

– De skal mye lenger nordover. Det er meldt svært dårlig vær utenfor kysten til Troms og Finnmark. Det kan hende de venter på bedre vær, fortsetter han.

Nettstedet AldriMer.no omtalte det russiske skipet lørdag.

– Sånn generelt har vi veldig god oversikt over all aktivitet i våre nærområder, og følger nøye med. Når et skip ligger rolig over tid er det rutinemessig at vi undersøker hvorfor, gjerne også om de har noen problemer. Noe utover det ønsker jeg ikke å spekulere i, sier Gjesdal til VG.

Saken oppdateres!