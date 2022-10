Pendlerboligsakene: 33 politikere må betale mer skatt

Skatteetaten har gransket 290 politikere etter pendlerboligskandalen. Nå er fasit klar: 33 må betale mer skatt, mens både Stortinget og Statsministerens kontor må betale ekstra arbeidsgiveravgift.

Skatteetaten har avsluttet sine kontroller av tildelte pendlerboliger til politikere i Stortinget og Statsministerens kontor (SMK). Skatt og arbeidsgiveravgift endres i 40 saker.

Etaten har kun gransket årene fra 2017 til 2020.

Flere politikere skulle ha skattet av fordelen med å ha hatt fri pendlerbolig, slår Skatteetaten fast. Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker.

Til sammen 290 politikere er blitt kontrollert.

For 252 av disse er kontrollene ferdigstilt uten endring, mens Skatteetaten har fattet vedtak om endring og økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor og økt skatt for totalt 33 politikere.

Stortinget må betale

Totalt mener Skatteetaten at inntektene til politikerne på Stortinget og SMK reelt sett var 8,7 millioner høyere enn det som ble innberettet.

Dette beløpet danner grunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften som både Stortinget og SMK nå må betale.

Beløpet er 3,6 millioner kroner lavere enn det Skatteetaten varslet om i juni.

Da sendte etaten ut varselbrev til alle involverte. Siden da har politikerne og de to arbeidsgiverne hatt mulighet til å gå i dialog med Skatteetaten.

Denne dialogen har ført til at kravene er blitt frafalt mot noen av dem: Listen over politikere som nå har fått vedtak om økt skatt, er på 33 personer - fire færre enn hva etaten varslet om i juni.

Måtte gå

Pendlerboligsaken har felt to statsråder; først gikk Kjell Ingolf Ropstad (KrF) av som både minister og partileder da Aftenposten avslørte at han ikke var reell pendler fra gutterommet i Agder. I mars gikk Hadia Tajik (Ap) av etter VGs avsløring av at hun fikk skattefri pendlerbolig basert på en kontrakt som aldri ble tatt i bruk.

