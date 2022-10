ADVARER: Den norske ambassaden i Pretoria.

Advarer nordmenn i Sør-Afrika om økt terrorfare

Den norske ambassaden advarer norske borgere i Sør-Afrika etter USAs advarsel om mulig terroranslag.

Den norske ambassaden i Pretoria i Sør-Afrika oppfordrer norske borgere til å være årvåkne og unngå folkemengder på grunn av en terrortrussel i Johannesburg.

Det skriver de på sine nettsider.

Varselet kommer i lys av den amerikanske ambassadens advarsel onsdag om et mulig terroranslag i Johannesburg førstkommende helg.

Det skal gjelde i eller omkring området Sandton.

VG har snakket med Tor Arne Vinje, som har registrert seg for å få reiseråd i forkant av en reise til Sør-Afrika han skal på i november.

Torsdag formiddag har han fått følgende varsel som skal være sendt fra Utenriksdepartementet (UD) med en beskjed fra den norske ambassaden:

Dette er e-posten som har gått ut til Tor Arne Vinje som skal reise til Sør-Afrika i november.

Der står det at den amerikanske ambassaden har varslet dem om et mulig terroranslag i Johannesburg den førstkommende helgen.

«Anslaget skal være planlagt gjennomført i området i eller omkring Sandton», står det videre.

VG har vært i kontakt med UD om advarselen som skal være sendt ut, men har foreløpig ikke fått det bekreftet fra dem.

Derfor varslet den amerikanske ambassaden

Onsdag advarte USA mot et mulig terrorangrep i Sør-Afrikas største by Johannesburg i helgen.

– Amerikanske myndigheter har mottatt informasjon om at terrorister planlegger å gjennomføre et angrep rettet mot store folkemengder på et ikke spesifisert sted i Sandton-området i Johannesburg, het det på hjemmesiden til den amerikanske ambassaden i Pretoria.

Pride-parade planlegges i området

Advarselen skal ha utløst frykt hos LGBTQIA+-samfunnet, som planlegger å arrangere en Pride-parade i Sandton i helgen, skriver News24.

Sørafrikanske myndigheter avfeier imidlertid advarselen, og forsikrer innbyggerne om at det ikke er grunn til bekymring.

– Trusler vurderes fortløpende og tiltak blir satt i verk for å sikre sikkerheten til alle, skriver regjeringen i en kunngjøring.