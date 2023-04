SMITTET: Tina Marita Stangvik (28) var gravid da hun fikk corona.

Tina Marita ble alvorlig coronasyk: − Merker det i alle ting jeg gjør

SANDEFJORD (VG) Halvannet år senere sliter hun fortsatt med senvirkninger. Hun har de samme plagene som mange andre med long covid.

Tina Marita Stangvik (28) går enkelt opp de grønne trappene hjemme i Sandefjord.

For halvannet år siden var de nesten umulig å klatre.

Hun hadde kjempet seg gjennom alvorlig coronasykdom, samtidig som hun var høygravid.

Coronaviruset gjorde henne så syk at hun ikke klarte å puste selv. Hun ble innlagt på sykehus og lå i respirator i flere dager.

– Jeg trodde jeg skulle dø, sier hun.

TUNGT: Tina Marita slet med pusten i flere måneder etter coronasykdommen.

VG følger etter Tina Marita opp trappene.

– Dette var mye tyngre da jeg var gravid, og spesielt etter at jeg hadde vært syk, sier hun.

Det er påskeferie og barna Liam og Olivia er hjemme.

I stuevinduet har datteren hengt opp ramadan-pynt. Minstemann er nysgjerrig og veldig aktiv.

Han er spesielt interessert i påskepynten som storesøsteren har laget.

Det er full fart, og det kan være krevende for småbarnsmoren som fortsatt sliter med senfølger etter corona.

Fløyet til Rikshospitalet

Hele familien ble smittet samtidig. Tina Marita var seks måneder på vei med sønnen da hun ble alvorlig syk.

Hun dro først på legevakten og var innlagt på sykehus over natten.

Men hun ble bare dårligere. Hun ble så hentet av ambulanse og lagt inn på sykehus med pustevansker og brystsmerter.

– Jeg kjempet for å klare å puste. Det er noe av det verste man kan oppleve, sier hun.

Legene på sykehuset mistenkte at hun hadde fått lungebetennelse av covid-infeksjonen.

De vurderte fortløpende om barnet måtte tas ut.

5. juni 2021 ble hun brått mye dårligere. Tina Marita ble intubert og fløyet til Rikshospitalet i Oslo.

– Jeg husker ikke så mye av det. Det jeg husker var så intenst og traumatiserende, sier hun.

– Svevde mellom liv og død

Noen dager senere våknet Tina Marita i Oslo. Hun hadde ligger på respirator i flere dager.

Hun skjønte ikke hvor hun var eller hva som hadde skjedd.

– Jeg husker at de spurte meg om jeg var våken, og at de sa det gikk bra med barnet i magen, sier hun.

Etter ti dager på Rikshospitalet ble hun overført tilbake til sykehuset i Tønsberg.

Da hun kom hjem var hun veldig svak og hun slet med pusten.

– Det gikk heldigvis bra med Liam, sier Tina Marita om sønnen som blir 2 år denne sommeren.

GRAVID: Da Tina Marita ble innlagt vurderte legene å ta ut barnet i magen, men det ble ikke nødvendig.

Long covid

Det tok flere måneder før Tina Marita klarte å puste ordentlig igjen.

Nå føler hun seg frisk, men hodet henger fortsatt ikke med.

– Jeg merker det i alle ting jeg gjør. Jeg kan spørre mannen min om noe, så glemmer jeg hva jeg spurte om og jeg får ikke med meg hva han svarer, sier Tina Marita.

Hun sliter med å huske hva hun spiste til frokost, og kan glemme avtaler med venninner.

– Når jeg prater, må jeg plutselig stoppe opp fordi jeg ikke finner de riktige ordene, sier hun.

Det hun beskriver er typiske tegn på long covid.

Før var det mer vanlig med tung pust og tap av lukt og smak. Etter vaksinen og omikron får folk andre langvarige plager:

Problemer med korttidshukommelse

Vansker med å konsentrere seg over tid

Problemer med oppmerksomheten

Vanskelig for å finne de rette ordene

De aller fleste blir friske av long covid, men det kan ta tid.

– Jeg blir jo bekymret for at det ikke skal gå over, sier Tina Marita.

SYKEHUS: Tina Marita sier det er vanskelig å tenke på det hun gikk gjennom.

Forskere over hele verden og i Norge prøver nå å finne ut hvordan corona påvirker oss over tid, og hva som er den beste behandlingen.

På Sykehuset Vestfold og Akershus universitetssykehus foregår det to studier, der de forsøker å finne en behandling.

FHI løfter også fram en studie fra Israel, som fagdirektør Preben Aavitsland mener er oppløftende.

Den viser at det var få symptomer som dukket opp oftere hos de som har vært smittet, sammenlignet med de som ikke har vært smittet med corona.

LANGVARIG: Tina Marita er bekymret for at plagene etter coronasykdommen ikke skal gå over.

Tilbud til coronapasienter

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere klinikker for senfølger av corona.

– Helsedirektoratet kjenner til at pasientene ut fra sine plager og symptomer, i stor grad får dekket sine behov av eksisterende tilbud, men det kan også være tilfeller hvor mer tverrfaglighet er nødvendig, sier fungerende avdelingsdirektør Bjørnar Andreassen i Helsedirektoratet.

Hvilke tilbud som finnes varierer fra kommune til kommune. Andreassen råder til å snakke med fastlegen sin for å finne den beste behandlingen.

– Det er mange som får tilbud gjennom kommunale tjenester og frisklivssentraler, sier Andreassen.

Helsedirektoratet har laget en oversikt over kommuner som har frisklivssentraler, og en egen veileder for senfølger etter coronasmitte.

Det finnes også en rehabiliteringstelefon en kan ringe for å få hjelp.

