SNART STUDIER: Fristen for å søke seg til høyere utdanning går ut 15. april. Malene Hovatn Gommerud er en av de som synes valget er vanskelig.

Malene (18) tviler på studievalg – dette er rådgiverens beste tips

15. april er søknadsfrist for høyere utdanning, men Malene Hovatn Gommerud synes valget er vanskelig. Her er rådgiverens beste tips til deg som er i tvil.

For Malene Hovatn Gommerud fra Grimstad er det snart både russetid og eksamen for første gang. Nå må hun velge hva hun vil studere til høsten – men det er ikke enkelt.

– Det føles ut som et veldig viktig valg. Mange sier jo at man kan hoppe av, men da føler jeg at man kaster bort tiden, sier hun.

– Vær nysgjerrig

Universitetslektor på master i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge, Anne Torbjørg Raastad-Hoel, har mange års erfaring som rådgiver på videregående bak seg.

Hun råder unge til å være nysgjerrige på mulighetene sine, og snakke med venner og familie om valget du skal ta.

– Det er folk som kjenner deg godt, og som kan hjelpe deg med å reflektere rundt hva du er interessert i, hva du har lyst til å gjøre og hvilke fagfelt du er opptatt av.

I tillegg finnes det gode veiledningstjenester du kan benytte deg av, som offentlige karriereveiledning.no.

Raastad-Hoel sier at det er umulig å vite på forhånd hva du kommer til å trives med å jobbe med.

– Men det kan jo handle om å kjenne seg selv litt. Reflekter rundt hvilke situasjoner du har erfart at du trives i, og kartlegg hva du driver med når du har det bra.

Hun legger til:

– Og så må du være litt realistisk. Det er sjeldent man trives med alle oppgaver i en jobb.

RÅDGIVER: Anne Torbjørg Raastad-Hoel.

Universitetslektoren råder også til å følge med på hvilke yrkesgrupper det kommer til å være behov for å fremtiden.

– Så er det viktig å se på vitnemål og karakterutskrifter, for å sikre at alt er i orden før du skal søke. Det er ditt eget ansvar, sier Raastad-Hoel.

Har du for eksempel tatt opp fag, må du skaffe deg nytt vitnemål via den gamle videregående skolen din.

Vil ikke ta friår

Malene Hovatn Gommerud har satt opp fire drømmestudier på søknaden blant annet jus og fysioterapi, men de er hun sikker på at hun ikke kommer inn på. Dermed står hun mellom to andre studier: Visuell kommunikasjon i Drammen og PR, kommunikasjon og media i Volda.

– Det er innspill fra alle kanter, og da blir jeg veldig usikker. Det er litt slitsomt til tider, men jeg vet jo at alle bare vil meg godt, sier Gommerud.

Hun sier det er uaktuelt å ta et friår, og ønsker å komme seg i gang så fort som mulig.

– Jeg tenker at det blir vanskelig å ta opp studier igjen etter friår. Da vil det ta lengre tid å komme seg ut i arbeidslivet, sier hun.

– Fyll friår med noe du syns er ålreit

Raastad-Hoel tror på den andre siden at mange kan ha godt av et friår etter videregående.

– Det er sjeldent bortkastet å bruke et år eller to på å bli litt kjent med deg selv, men fyll friåret med noe du syns er ålreit. Å sitte på rommet og stirre i veggen kan være greit i noen uker, men ikke i et år.

Og mulighetene er mange: Gå på folkehøgskole, ta førstegangstjenesten i Forsvaret, skaff deg arbeidserfaring, reis, jobb frivillig, ta et enkeltemne mens du jobber.

– Det er fint å erfare hvem du er utenfor 13 år med skolegang. Og du har faktisk tid til det, sier Raastad-Hoel.

– Men hva gjør du hvis du velger feil utdanningsløp?

– Det er også en viktig erfaring. Det er ikke gitt at du velger rett på første forsøk, men det kan være lurt å fullføre emnet eller semesteret du har startet på, slik at du får med deg noe. Det er masse nyttig erfaring bare i det å gå opp til eksamen, sier Raastad-Hoel.

Hun legger til:

– Og så er det nyttig å tåle å stå i noe du kjenner at ikke er helt riktig, men vet at bare varer for eksempel frem til jul. Det kommer til å gå litt opp og ned.

Også i sånne situasjoner, kan det være lurt å snakke med noen, for eksempel en veileder på studiestedet, råder Raastad-Hoel.

Disse studiene søkes mest opp på utdanning.no:

Info Utdanningene som søkes opp mest Sykepleie Juss Psykologi Medisin profesjonsstudium Økonomisk-administrative fag Arkitektur Videreutdanning for sykepleiere Eiendomsmegling Sosialt arbeid (sosionom) Paramedisin Vis mer

