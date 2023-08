«HANS»: Ekstremværet fører til rødt farevarsel i store deler av landet fra mandag morgen til tirsdag kveld.

Ekstremværet «Hans»: Togstrekninger kan bli stengt

Ekstremværet som er ventet mandag og tirsdag kan føre til stengte togstrekninger. – Folk bør unngå unødvendige reiser, opplyser Innlandstrafikk.

Det er sendt ut rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør-Norge.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen beskrives som ekstrem: «Det vil være stor fare for at liv går tapt, og det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur».







Ekstremværet har fått navnet «Hans».

– Det kan bli aktuelt å stenge strekninger hvis det blir ekstreme værforhold, sier pressevakt i Bane Nor Olav Nordli til VG.

Det er oransje nivå på Bergensbanen fra midnatt.

– Det er sannsynlig at andre banestrekninger også får oransje nivå, sier Nordli.

Alle togstrekningene innenfor det røde området er mest utsatt. Det er ventet 80 til 100 millimeter regn på 24 timer.

– Jo brattere sideterreng det er, jo større utfordringer. Rørosbanen langs Glomma kan være flomutsatt.

Les også Ekstremværet «Hans» er på vei: Slik forbereder du deg Det er rekke grep du kan ta for å forberede deg på ekstremværet. Du bør også følge med på farevarsler og værradaren.

Det vil komme trafikkmeldinger med løpende oppdateringer, som reisende bør følge med på, opplyser Nordli.

Bane Nor sine beredskapsnivå:

Gult nivå: sjekker bestemte punkter på strekninger

Oransje nivå: en arbeidsmaskin kjører foran hvert tog, hastigheten på strekningen kan bli redusert

Rødt nivå: banen stenges

Ruter opplyser at kollektivtrafikken kjører som normalt inntil videre.

– Det vil bli forsinkelser og innstillinger hvis været medfører stengte veier eller utfordrende kjøreforhold. Vi kan ikke se bort ifra forsinkelser og innsilinger når det er ventet ekstremvær, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen til VG.

Det vil komme informasjon til reisende på nett og i appen.

– Vi følger med på situasjonen, sier Myhren-Haugen.

STYRTREGN: Flere steder i Mysen ble fredag 4. august oversvømt av kraftig regn.

Innlandet ser ut til å bli episenteret for ekstremværet, ifølge statsforvalter Knut Storberget.

Innlandstrafikk oppfordrer folk til å ha hjemmekontor hvis de har mulighet.

– Folk bør unngå unødvendige reiser, sier enhetsleder for rutetilbud i Innlandstrafikk, Tommy Forseth, til VG.

De følger med på situasjonen, og anbefaler reisende å følge med på trafikkmeldinger.

Både flom, jordskred og trefall over veibanen kan føre til at veier må stenges, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det vil være overvann mange steder. De som må ut og kjøre, må være ekstra oppmerksomme på faren for vannplaning, særlig på motorveier med høy hastighet og stor trafikk, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Vy råder også alle reisende til å følge med på trafikkmeldinger og holde seg oppdatert på situasjonen.

– Vi håper på å kunne kjøre som normalt, sier pressevakt Siv Egger Westin til VG.