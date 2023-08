Lanserer krav om abortfond: − Vi er skremte

UTØYA (VG) AUF-lederen krever at regjeringen tar initiativ til et internasjonalt abortfond, som blant annet skal gi kvinner i USA, Polen og Ungarn støtte til abort.

Kortversjonen AUF-leder Astrid Willa Hoem krever at regjeringen tar initiativ til opprettelsen av et internasjonalt abortfond.

Fondets funksjoner skal blant annet hjelpe med å holde abortklinikker åpne og gi økonomisk støtte til enkeltpersoner som trenger det for å få en trygg abort.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt peker på at Norge allerede støtter Safe Abortion Action Fund (SAAF), som i dag gir støtte til trygg og lovlig abort i 53 land.

Men, SAAF støtter ikke abortrettigheter i landene som Hoem peker på, for eksempel USA. Vis mer

Under en solfylt åpning av AUFs tradisjonelle sommerleir på Utøya, talte ungdomspartiets leder Astrid Willa Hoem i Bakken.

Her lanserte hun et nytt krav til regjeringen:

– Et internasjonalt abortfond skal gi verdens kvinner mer makt til å bestemme over egen kropp, sa AUF-lederen til jubel fra sine medlemmer.

Hoem trekker særlig frem land med tradisjonelt liberal abortpolitikk, men som i senere år har gått motsatt retning, som USA, Polen og Ungarn:

– Vi ser at utviklingen går i feil retning mange steder i verden, når det kommer til abortrettigheter. Vi er veldig skremte over utviklingen, utdyper Hoem til VG og fortsetter:

– Jeg var på sommerleir her for første gang i 2010. Så sent som da følte vi at alt gikk i riktig retning i verden, at kvinner fikk flere rettigheter. Nå ser vi det motsatte.

Hoem omtaler det tenkte abortfondet som «feministisk utenrikspolitikk» og mener at Norge har en plikt til å stille sterkt opp.

Ifølge Hoem er ideen at fondet skal støtte oppunder flere tiltak:

Holde abortklinikker åpne i land hvor slike mister offentlig støtte

Støtte abortaktivisters arbeid mot anti-abortaktivister

Innkjøp av utstyr til å gjennomføre trygge aborter i områder hvor dette mangler

Gi økonomisk støtte til enkeltmennesker som trenger dette for å gjennomføre trygg abort

Parallell til vaksinefond

På spørsmål om hvordan fondet skal fungere, trekker AUF-lederen paralleller til det internasjonale vaksinefondet Gavi som ble etablert i år 2000.

Ifølge Store norske leksikon var bakgrunnen for fondet at vaksinasjonsdekningen av barn i den fattige verden var fallende på den tiden.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt var leder av AUF fra 1996 til 2000 og var selv en av dem som på den tiden tok til orde for vaksinefondet.

I dag er hun sier hun at regjeringen allerede gjør mye på for internasjonale abortrettigheter.

– Kravet fra AUF er bra, men det finnes allerede et fond om heter Safe Abortion Action Fund (SAAF), sier hun.

Dette fondet omtaler seg selv som det eneste globale fondet som kun fokuserer på retten til trygg abort.

– For noen måneder siden signerte regjeringen en avtale om å gi 100 millioner kroner over fem år til dette fondet. De fokuserer på trygge og lovlige aborter og gir støtte til små og mellomstore organisasjoner i 53 land, forteller Huitfeldt.

Men de arbeider ikke med abortrettigheter i landene som Hoem trekker frem – for eksempel USA som de senere år har fått en mer konservativ abortpolitikk.

Bra, men ikke bra nok

Fredag var Huitfeldt selv til stede på Utøya hvor hun blant annet snakket om internasjonale abortrettigheter.

Det er Hoem glad for, men sier at hun likevel ønsker seg mer:

– Flere steder er den eneste reelle løsningen for kvinner å reise til andre land for å få trygg abort. Da må verdenssamfunnet stille opp, sier hun og utdyper:

– Det vi ønsker oss er et nytt abortfond der hvor stater er initiativtakere og faste bidragsytere. Det tror vi gir en ekstra tyngde inn i kampen.

Omfattende politikk mot abort

Frem til juni 2022 var selvbestemt abort i USA en nasjonal rettighet, men etter et vedtak i den amerikanske høyesteretten ble dette omgjort. Men allerede før dette, hadde USA beveget seg mot en mer streng abortlovgivning.

– Trump-administrasjonen hadde en veldig omfattende politikk mot abort, og det var noe av det første Biden gjorde om på da han overtok, forklarer Huitfeldt.

Utenriksministeren mener at innskrekende abortrettigheter blir et slags symptom på at samfunnet beveger seg i autoritær retning.

Selv om fondet regjeringen i dag støtter ikke jobber med abort i USA, følger Huitfeldt likevel med på situasjonen der:

– Om det for eksempel kommer en ny administrasjon i USA som har samme politikk som Trump-administrasjonen, så må vi øke bevilgningene til internasjonal abortstøtte på nytt.