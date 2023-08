DRAMA: Her gikk jordskredet i Bagn tirsdag morgen. Ekstremværet «Hans» fortsetter herjingene sine natt til onsdag.

Ordføreren i «Hans»-rammede Bagn: − Kan bli isolert

BAGN (VG) 159 personer er evakuert fra hjemmene sine i Bagn i Sør-Aurdal kommune etter jordskred. Natt til onsdag fortsetter regnet å hølje ned.

Kortversjonen 159 personer er evakuert fra hjemmene sine i Bagn i Sør-Aurdal kommune grunnet et jordskred. Skredet skjedde tirsdag morgen og har rammet 80 husstander.

To hus og to garasjer er ødelagt som følge av skredet. Alle beboere i skredområdet er gjort rede for og ingen er skadet, ifølge Sør-Aurdal-ordfører Marit Hougsrud.

Det forventes fortsatt sterk regn i regionen, som kan lede til at elven Begna stiger ytterligere. Det vurderes om flere innbyggere som bor nær elven eller kan bli isolert grunnet stengte veier må evakueres. Vis mer

– Det er sjokk og vantro. Det er veldig vanskelig å sette ord på hvordan de evakuerte har det nå. Det har vært en fæl dag.

Det sier Sør-Aurdal-ordfører Marit Hougsrud til VG utenfor kommunehuset tirsdag kveld.







Kommunehuset ligger et lite stykke sørover i dalen, ikke langt unna hvor jordskredet gikk.

Tirsdag morgen våknet Hougsrud til beskjeden om at et stort jordskred hadde gått i Bagn, og at flere mennesker ble evakuert fra hjemmene sine.

Det er en tydelig preget ordfører som stiller opp til intervjuet.

– 80 husstander rammer ganske mange mennesker for oss i en liten bygd, sier hun.

Hun har lagt bak seg en hektisk dag med krisemøter og mange telefoner, og har akkurat tid til et intervju med VG mellom slagene.

ORDFØRER: Det har vært et hektisk døgn for ordfører i Sør-Aurdal, Marit Hougsrud

– Store ressurser

Alle beboerne i skredområdet er gjort rede for og ingen er skadet. To hus og to garasjer er ødelagt som følge av skredet, opplyser ordføreren.

– De evakuerte er sendt til idrettshallen i Bagn som oppholdssted. De fleste er sendt videre til venner og familie tirsdag kveld. Vi bruker store ressurser for å ta vare på innbyggerne våre som er berørt av dette.

Politiets innsatsleder i Sør-Aurdal, Epsen Huset, opplyser til VG at 159 personer er evakuert fra hjemmene sine i Bagn på grunn av jordskredet.

– De kan tidligst dra hjem på torsdag, med mindre det kommer noen nye beskjeder i løpet av onsdag, sier Huset.

JORDRAS: Alle er gjort rede for i jordraset i Bagn.

Frykter forverring

Tåken ligger tett over Bagn. Natt til onsdag skal regnet fortsette og hølje ned i Valdres-regionen. Ordføreren frykter at situasjonen forverrer seg.

– Vi følger tett med på det som kommer nå i natt. Vi vet at regnet fortsetter og at elven vil stige enda mer, sier ordføreren.

Da VG kjørte forbi Begna BegnaElv i Valdres. tirsdag kveld, var elven et par meter unna å nå opp til veien.

Nå vurderes det om folk som bor nært elven også må evakueres. Det samme kan skje med folk som kan bli isolert på grunn av stengte veier.

– Vi er ikke ferdig med dette helt ennå, fastslår Hougsrud.

– Har du opplevd noe lignende før som ordfører?

– I 2021 hadde vi en storm som rammet oss hardt. Men dette er jo mye verre. Forskjellen er at stormen var over på kort tid, mens nå har vi visst at dette kommer i to dager. Og nå har den truffet oss skikkelig. Dette har vært veldig slitsomt.

Politiet har fullt fokus på natten og onsdagen. De følger utviklingen til ekstremværet «Hans» i området tett.

– Det er meldt mye regn. Vi overvåker elven, og ser hvordan den utvikler seg i løpet av natten og morgenen, sier innsatsleder Huset.

Det er fare for at elven går over breddene og videre over riksvei 16. Det kan føre til stengte veier.

– Folk kan dermed bli isolert. Vi overvåker og melder fra til folk om de ønsker å evakuere eller bli i husstanden sin hvis veien skulle bli stengt.

TRØR TIL: Stian Amundsen, Lars Berg og Vegard Wolfermann i Sivilforsvaret er i Bagn for å hjelpe til under ekstremværet «Hans».

I tillegg til nødetatene er også Røde Kors og Sivilforsvaret i Bagn. Tirsdag kveld ankom drøyt 25 stykker fra Sivilforsvaret bygda.

VG møter dem på parkeringsplassen på Circle K. Her fra kan man se jordskredet som gikk tidligere tirsdag – kun et par hundre meter unna.

– Vi skal heldigvis ikke bidra i skredområdet. Det er ikke trygt for oss, understreker lagfører i Sivilforsvaret Lars Berg.

Han forteller videre at de bistår med vakthold, sikring, lensing av vann og transport av utstyr og materiell.

– Det neste nå blir flytting av vann, får jeg beskjed om på sambandet.

I 16.30-tiden fikk gjengen fra Sivilforsvaret beskjed om å komme seg til Bagn.

– Mange her har vært med på mye og har mange år med erfaring. Vi er drevne folk og bidrar når vi trengs.