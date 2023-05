PÅTALE: Politiadvokat Bente Bøklepp sier at de etterforsker motivet for kidnappingen.

Aftonbladet: Kidnapping i Trondheim knyttes til svensk kriminelt nettverk

Kidnappingen av en ung mann i Trondheim knyttes nå til et svært kjent kriminelt nettverk og en mann kalt «den kurdiske reven» i Sverige, ifølge Aftonbladet.

En ung mann ble dyttet inn i en bil og holdt fanget i flere timer i Trondheim, natt til 9. mai. Fire tenåringer ble pågrepet og siktet for frihetsberøvelse, i en sak politiet beskrev som et internt oppgjør i et kriminelt nettverk i byen.

Kidnappingen knyttes til det svenske kriminelle nettverket kalt Foxtrot, ifølge Aftonbladet.

Ifølge den svenske avisen er den fornærmede mannen også sønnen til en kjent norsk artist. VG har ingen opplysninger som tilsier at artistbakgrunnen skal ha noe med kidnappingen å gjøre, men artisten er også avhørt i forbindelse med saken.

Gjenglederen har blitt mye omtalt i svenske medier under kallenavnet «den kurdiske reven». Svensk politi har hevdet at nettverket står bak en voldsbølge i Stockholm.

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi etterforsker hvem som står bak frihetsberøvelsen, så må etterforskningen vise hvem det er som står bak, sier påtaleansvarlig Bente Bøklepp ved Trøndelag politidistrikt.

Familien til den fornærmede mannen skal ha fått trusler på e-post og telefon, også etter kidnappingen ifølge Aftonbladets opplysninger.

Det er disse sporene som skal knyttes til nettverket Foxtrot. Heller ikke dette vil Bøklepp kommentere.

– Også dette er en del av etterforskningen, og hva som er motivet for frihetsberøvelsen, sier Bøklepp.

De fire siktede i saken er tenåringer i 17 og 18 års alder. De er fortsatt mistenkt for frihetsberøvelse. Bøklepp vil ikke kommentere hvorvidt de kan knyttes til et svensk nettverk.

– De er tidligere kjent for politiet, sier Bøklepp, og bekrefter at det er knyttet til blant annet narkotika.

– Samarbeider dere med svensk politi?

– Vi samarbeider med det politiet vi trenger å samarbeide med, om de sporene vi finner. Ellers har vi ingen kommentar. Vi skal oppklare saken og da kan vi ikke kommentere hvem vi samarbeider med, sier Bøklepp.

Politiadvokaten sier at det vil være aktuelt å utvide siktelsen etter hvert.

– Det vil ikke være unaturlig å utvide siktelsen, men det er vanskelig å si. Vi etterforsker saken og vil finne svar på om det er flere involverte, sier Bøklepp.