Bil sto i full fyr på E18

Nødetatene rykket lørdag formiddag ut etter melding om en brann i en bil på E18.

Det melder Sør-Øst politidistrikt.

Bilen brant i i nordgående felt ved Holmestrand

Det er ikke opplysninger om personskade.

Sjåføren – en mann i 40-årene – stanset på en havarilomme da han ble oppmerksom på røyk fra bilen. Kort tid etter sto den i full fyr.

Fartsgrensen er nedsatt på stedet.

Politiet undersøker hendelsesforløpet. Bilberger er på vei.

– Bilen sto i full fyr 25 meter før Bolstad tunnelen. Vi slokte, trafikken har gått sakte forbi hele tiden i et felt, uttaler utrykningsleder Per Magne Sæther i en Twitter-melding fra Vestfold interkommunale brannvesen.

– Der bilen sto i brann var det et større strømskap på siden. Trekledningen på dette bygget tok også fyr. Leder er varslet for å sjekke at alt er ok på innsiden, ifølge utrykningslederen.

