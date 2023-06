UNIFORM: Bjørn Danielsen.

Bjørn (55) arbeidsledig etter over 35 år i staten: − Føler meg lurt

Om litt over en måned blir Bjørn Danielsen arbeidsledig etter over 35 år i staten. Arbeidsgiveren hans, Politihøgskolen, skylder på dårlig økonomi.

– Til tross for situasjonen som har oppstått, hadde jeg takket ja på dagen til å fortsette i stillingen jeg har nå. Jeg brenner for dette feltet, sier Bjørn Danielsen til VG.

Karrieren hans i politiet startet i 1987, for over 35 år siden. Siden den gang har han blant annet jobbet som innsatsleder i Troms politidistrikt og ved Det kongelige hoff.

Da han i 2020 var avsnittsleder i Oslo politidistrikt, ble han kontaktet angående en prosjektlederstilling ved Politihøgskolen.

Bjørn synes prosjektet hørtes spennende ut, men det var én hake: Han måtte si opp sin faste stilling for å ta jobben.

Under tre år

I stillingsannonsen sto det at prosjektlederstillingen hadde en varighet på tre år.

– Jeg valgte å si opp den faste jobben min. Lokkemiddelet var at dette var et prosjekt som skulle foregå i flere år fremover, sier Bjørn.

Etter tre eller fire år sammenhengende ansettelse i midlertidig stilling, har du krav på fast ansettelse.

Bjørn signerte imidlertid en kontrakt på to år og elleve måneder – fra 1. september 2020 til 31. juli 2023.

– Jeg fikk en uggen følelse da jeg så kontrakten, og tenkte at her sikrer de seg for å slippe å ansette meg fast. Det har vært en bevisst handling fra deres side, sier han.

KICK OFF: Bjørn Danielsen under åpningen av det første samvirkestudiet for nød- og beredskapsetatene på Politihøgskolen. Fra 1997 til 2001 var Bjørn regionleder i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Så hvorfor sa du opp en fast stilling for å ta denne jobben?

– Politihøgskolen sa at jeg hadde mulighet til å forme stillingen min i mange år fremover. De beroliget meg, hevder Bjørn.

Politihøgskolen, som er Bjørns arbeidsgiver arbeidsgiverEn person eller virksomhet som har ansatt noen som skal utføre et arbeid. , har blitt forelagt disse påstandene. I en e-post skriver de at det er uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i denne saken.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, sier kommunikasjonssjef Sandra Magnussen til VG.

Trakk stillingen

I april ble det lyst ut en stilling som fag- og opplæringsansvarlig for Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene.

Varigheten var et år med mulighet for forlengelse. Denne stillingen kunne ikke Bjørn søke på fordi han ikke har fast grunnstilling i politiet.

Bjørn reagerte sterkt på dette, og engasjerte en advokat.

– Da advokaten min gjorde Politihøgskolen kjent med at de brøt med kravene til midlertidighet, ved å utlyse stillingen på ny, trakk de stillingen tilbake, sier 55-åringen.

Seksjonsleder Rosø bekrefter at Bjørns advokat henvendte seg til Politihøgskolen før de besluttet å stanse prosessen.

De skylder derimot på den økonomiske situasjonen som årsak til at stillingen ble trukket.

ADVOKAT: Oddvar Lindbekk.

Advokat og ekspert på arbeidsrett, Oddvar Lindbekk, påpeker at en varighet på to år og elleve måneder ikke er avgjørende i seg selv, grunnlaget for midlertidighet og varighet må begrunnes og forklares.

– Hvis en slik varighet ikke er begrunnet på noen annen måte, kan det oppfattes som at formålet er å unngå å utløse retten til fast ansettelse, sier han til VG.

– Dyttet til siden

Nå stiller Bjørn spørsmål ved hvordan prosjektet skal føres videre uten en leder – som er jobben han har hatt.

– De har vel tenkt at jeg skulle få dette prosjektet i gang, og så er det takk og farvel. De har spilt med uredelige kort, og jeg føler meg lurt.

Politihøgskolen sier at de skal løse denne utfordringen ved å omfordele interne ressurser i en midlertidig periode.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2024 forventes det en avklaring angående varig finansiering av stillingen, opplyser seksjonsleder Eirik Rosø til VG.

Info Samvirkestudier for nød- og beredskapsetatene Behovet for felles utdanninger for nød- og beredskapsaktørene har vært omtalt i flere stortingsmeldinger og evalueringsrapporter, og var ett av oppfølgingstiltakene etter 22. juli-evalueringen.

Det er Politihøgskolen som har fått ansvaret for å etablere og gjennomføre de felles utdanningene.

Det er tre samvirkestudier for nød- og beredskapsetatene på Politihøgskolen. To av dem har oppstart til høsten. Kilde: Politiet Vis mer

Nestleder i Politiets fellesforbund Politiets fellesforbundEr den største fagforeningen i politiet, med over 17.000 medlemmer. ved Politihøgskolen, Dorthe Månsson, reagerer på personalbehandlingen Bjørn har fått.

– Vi opplever at Bjørn har blitt dyttet til siden, sier Månsson til VG.

Hun påpeker at stillingen ble trukket etter at Bjørns advokat tok kontakt med Politihøgskolen. Fagforeningen har ikke tatt stilling til om de vil gå til sak mot Politihøgskolen, men vurderer det fortløpende.

– Jeg kjøper ikke at det er basert på dårlig økonomi. De ville rett og slett ikke ansatte han fast.

TETT PÅ: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sammen med prosjektleder Bjørn Danielsen 24. januar i år.

Tirsdag 1. august er Bjørn arbeidsledig. Det er nå fem måneder siden han talte under åpningen av det første samvirkestudiet for nød- og beredskapsetatene på Politihøgskolen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) var til stede under arrangementet og sa blant annet at:

– Jeg har stor tro på at utdanningen vil gjøre oss bedre rustet til kriseledelse ved fremtidige kritiske hendelser, både før hendelsen, under og ikke minst i tiden etter.

For øyeblikket er det to ledige stillinger i Politiet som er lyst ut på Finn.no.

– Jeg er en aktiv jobbsøker, men det er knapt nok en politistilling ute. Det er helt tørke, så timingen er dårlig. Jeg ser mørkt på sommeren, sier Bjørn.