Alexander (6) på Bogstad skole tar bilde av tier-vennene han har laget i plastelina.

Lærere advarer mot skjerm-kontroll: − Da tror jeg at jeg slutter

OSLO (VG) Rektor og lærere ved Bogstad skole i Oslo hyller iPaden i undervisningen.

Ved Bogstad barneskole i Oslo, brukes iPad aktivt i undervisningen på alle trinn. Skolen mener iPaden gir et større mulighetsrom for god undervisning.

– Det er et utrolig godt verktøy for tilpasset undervisning for alle, sier rektor Karoline Hoel Balstad. Og legger til at teknologien understøtter enda bedre undervisning.

REKTORS KONTOR: Karoline Hoel Balstad inviterer VG inn på rektors kontor – med tullete hatter og rader med lekne plakater. Hattene er fra da vi hadde Bogstad i eventyrland, forklarer hun.

Hun legger vekt på at læringsbrettet ikke skal erstatte eldre læringsmetoder, men tilføye nye måter å lære på.

– Den muliggjør noe vi ikke kunne før, vi har transformert undervisningen.

Stor strid om skjermbruk

VG har tidligere snakket med foreldre som er bekymret for barnas skjermbruk i skolen.

Balstad forstår bekymringen, og mener skolene ikke formidler godt nok hvordan skjermen brukes. Hun er likevel åpen om at det har vært utfordringer knyttet til innføringen av digitale verktøy.

– Det er helt klart at det gjort feil underveis.

Samtidig mener Balstad at det alltid har fantes god og dårlig undervisning.

– Til syvende og sist så er det aller viktigste læreren, med eller uten teknologi.

Info Debatten om skjermbruk i skolen Facebookgruppen «Opprop for mindre skjermbruk i barneskolen» har på få måneder fått over 19.000 medlemmer.

Forrige uke leverte initiativtagere bak gruppen over 6000 underskrifter til Tonje Brenna . Gruppen har også demonstrert utenfor Stortinget.

Flere profilerte personer har tatt til ordet for mindre skjermbruk i skolen.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har uttalt til NRK at de vil at elever på 1.–4. trinn skal ha skjermfri skole, og avgrense skjermbruken på eldre klassetrinn.

I april varslet regjeringen at de skal nedsette et utvalg som skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak knyttet til barn og unges skjermbruk. Vis mer

iPad og plastelina

VG blir invitert inn i timene for å se hvordan iPaden brukes. I de tre første­klassene vi besøker, bruker elevene iPaden svært ulikt.

1 / 3 1A: Elevene lager podcast om dobling og halvering. Da får de lov å sitte under bordet, for der er det bedre akustikk. Ipad-en brukes til å ta opp lyd og klippe podcasten. – Et mobilt verktøy gjør at læring kan foregår hvor som helst, når som helst, sier rektor. 1B: Elevene lærer om «10'er-venner», Ipaden gir oppgaven, og elevene lager plastelinaballer i ulike farger for å kunne summere opp til 10. 1C: Elevene har tegnet en figur og en historie. Nå har de laget figuren i plastelina og lager en film av historien ved hjelp av stillbilder på iPad-en. forrige neste fullskjerm 1A: Elevene lager podcast om dobling og halvering. Da får de lov å sitte under bordet, for der er det bedre akustikk. Ipad-en brukes til å ta opp lyd og klippe podcasten. – Et mobilt verktøy gjør at læring kan foregår hvor som helst, når som helst, sier rektor.

Tredje trinn løser oppgaver om bier og veps, både på iPad og i skrivebok.

Info Oppgavene til tredjeklassingene: Tegn en bie i skriveboken din, sett navn på biedelene

Lag et venndiagram der du sammenligner bie og veps, på iPaden

Lag et tankekart om bier, på iPaden

Lag et filmklipp der du forteller fakta om bier, på iPaden. Sett inn bilder og tekst. Lag et manus før du spiller inn filmen.

Skriv en historie basert på en bieillustrasjon. Omtrent én side i programmet «pages», skriv for hånd etterpå. Vis mer

Maya (8) mener det er mange fordeler med å bruke iPaden.

– Det går mye raskere å skrive på denne enn for hånd, man bare trykker på bokstaven. Også er det mye enklere å viske.

FARGE: Maya (8) liker at hun kan velge hvilken farge skriften skal ha på iPaden. Her sammen med læreren Maria Hovind.

Klassekameraten Emily (8) trives også godt med å lære på iPaden. Når VG er innom pulten, skriver hun en historie om bier som måtte flytte fra landet sitt grunnet krig. Først på iPaden, så i skriveboken.

Også hun liker å bruke iPaden på skolen.

– Hvis vi ikke hadde hatt iPad, kunne vi ikke laget podkast.

1 / 3 ANIMASJON: Emily (8) har laget en animasjonsfilm av en bie som flyr rundt på skjermen. I løpet av filmen lander bien på en sky, og går opp i flammer. MESTRE SKOLEN: iPaden ikke er godt egnet til å øve på håndskrift, men for eksempel åpner opp for at elevene kan svare på problemer gjennom lydopptak. Dette gir elevene flere måter å mestre skolen på, mener rektor Karoline Hoel Balstad. forrige neste fullskjerm ANIMASJON: Emily (8) har laget en animasjonsfilm av en bie som flyr rundt på skjermen. I løpet av filmen lander bien på en sky, og går opp i flammer.

– Da blir jeg oppriktig bekymret

Kontaktlærer i førsteklasse, Malinn Hellen Sele, mener iPaden gjør det mulig å tilpasse undervisningen til ulike behov.

– At du ikke kan lese hindrer deg ikke i en naturfagtime. Da kan du få teksten opplest.

– Hvis vi skulle fjerne skjermen fra skolen, så mister man mange muligheter. Da blir jeg oppriktig bekymret.

Sele ønsker ikke regulering av skjerm i skolen.

– Hvis Tonje Brenna kommer nå og sier til meg at jeg bare kan bruke skjerm så og så mye, da tror jeg at jeg bytter jobb. Vi lærere vil bestemme hvordan vi planlegger og gjennomfører undervisning i våre klasserom.

Tidligere brukte kun barna med dysleksi eller andre utfordringer PC. Da ble PC-en så synlig for de andre elevene, at flere valgte å ikke ta den frem, forteller kontaktlærer Malinn Hellen Sele.

Undervisningsopplegget Bogstad skole bruker, er i stor grad laget av lærere på skolen. De deler erfaringer med ulike digitale verktøy, og bruker ofte det samme undervisningsopplegget tilpasset ulike trinn. Lærerne er åpne om at det vil være stor variasjon mellom skoler og kommuner om hvordan digitale verktøy brukes i undervisningen.

– Ikke et vidundermiddel

En kort kjøretur unna Bogstad ligger Vinderen barneskole. Her har ikke elevene hver sin iPad, men 1. og 2. trinn har klassesett som elevene deler på. Fra 3. klasse får elevene pc.

Rektor Tore Haugen er ikke like entusiastisk for nettbrettene.

Han understreker samtidig at han er imponert over Bogstads arbeid med innrulleringen av digitale læremidler.

– Det er først og fremst andre skoler som ikke har en klar tanke om hvorfor nettbrettene brukes som er problemet. Det er også derfor debatten blusser opp, sier Haugen til VG:

– Men, vi har ingen tro på iPad som et vidundermiddel i skolen.

PRESS: – Vi vet at elevene er på TikTok og Snapchat før de begynner i 3. klasse. Rektoren ved Vinderen barneskole, Tore Haugen, forteller at foreldre ofte gir barna tilgang tidlig, på tross av skolen og FAUs anbefalinger, fordi de er redd «alle andre» har tilgang på sosiale medier.

Vinderen skole står i en økonomisk knipe. Når lærerlønninger er utbetalt sitter Haugen igjen med 400.000 kroner årlig til resten av driften.

– Men vi hadde nok ikke kjøpt flere nettbrett, selv om vi hadde hatt råd. Da hadde vi brukt pengene på fysiske lærebøker, eller til å oppgradere biblioteket.

LÅNER: Rektor ved Vinderen skole, Tore Haugen, viser frem et bibliotek han gjerne skulle oppgradert. I dag låner de bøker av biblioteket Deichman i Oslo.

Skolen er likevel nødt til å forholde seg til det digitale, mener han. Haugen tror ikke på en oppskrift som fungerer for alle, til det er skolene for forskjellige.

Han sier han derimot ønsker retningslinjer for hvordan skolen skal lære elevene å forholde seg til det digitale i læreplanen.

– Vi må sørge for at utviklingen er på linje med viktige verdier som demokrati, kritisk tenkning og ytringsfrihet, sier Haugen.