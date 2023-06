Stine Marie Dahl-Johansen (22) fra Oslo.

Stine (22) har autisme: − Mange blir nok overrasket

Autisme arter seg ofte annerledes hos kvinner enn hos menn. Stine opplever at folk ikke tror på at hun har diagnosen.

Kortversjonen Antall jenter og kvinner med autisme som får behandling i spesialisthelsetjenesten har økt med nesten 80 prosent fra 2018 til 2022.

Årsaken til dette er at flere jenter får autismediagnosen, mener overlege Maj-Britt Posserud.

Stine Marie Dahl-Johansen fra Oslo fikk autismediagnosen som 22-åring.

Jenter kamuflerer symptomene sine i større grad enn det gutter gjør, ifølge professor Roald Øien. Vis mer

– Jeg smiler og ler når jeg skal, og klarer å holde øyekontakt når jeg snakker med folk. Mange blir nok overrasket når jeg forteller at jeg har autisme, sier Stine Marie Dahl-Johansen (22) fra Oslo til VG.

Da Stine var 17 år gammel droppet hun ut av videregående. Hun slet med angst, klarte ikke å få nye venner på skolen og mestret ikke det faglige.

Hun følte at hun ikke fikk den hjelpen hun faktisk trengte, og det var en stor del av grunnen til at det sa stopp.

– Jeg trodde jeg bare var lat og ikke jobbet hardt nok.

Stine ble utredet for autisme hos distriktspsykiatrisk senter distriktspsykiatrisk senterHos distriktspsykiatrisk senter (DPS) mottar voksne over 18 år hjelp til det de sliter med psykisk., som er en del av spesialisthelsetjenesten, men fikk ikke diagnosen. Den fikk hun i fjor høst hos en privat psykiater.

Fra 2018 til 2022 har antall jenter under 30 år med autisme, som får behandling i spesialisthelsetjenesten spesialisthelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten har mange ulike oppgaver. Tjenesten omfatter blant annet sykehusene og akuttmedisinsk behandling., økt med nesten 80 prosent. Det viser nasjonale tall fra Norsk pasientregister, som VG har fått tilsendt.

Behov for struktur

Kjernesymptomene på autismespekterforstyrrelser er manglende sosiale ferdigheter, språk- og kommunikasjonsvansker og repeterende og stereotyp atferd.

Stine ramser opp en rekke trekk på autisme som hun kjenner seg igjen i, for eksempel trenger hun en strukturert hverdag med faste rutiner for å fungere.

Stine jobber som miljøarbeider på en skole. Der arbeider hun med barn som blant annet har autisme.

22-åringen er også svært sensitiv for smak og lyd. Hun håndterer store folkemengder dårlig, og klarer ikke å sitte på et bibliotek.

Selv når det er helt stille blir det for mye støy. Det eneste Stine tenker på er lyden av klikking på tastaturer eller folk som hvisker.

– Jeg lever med støydempende hodetelefoner hele tiden, fordi det blir for mye for meg, sier hun.

Info Autisme Autisme er en utviklingsforstyrrelse som spesielt rammer utviklingen av sosial funksjon, språk og kommunikasjon.

Hvor alvorlige symptomene er, og hvor mye de påvirker funksjonsevnen, varierer sterkt fra person til person.

Rundt én prosent av befolkningen har autisme.

Det er sannsynligvis flere menn enn kvinner som har autisme. Forskning taler for at det er en sammenheng mellom typisk mannlige trekk og autisme. Opp mot 20 prosent av gutter vokser av seg sin autismediagnose viser forskning, ifølge overlege Posserud. Kilder: Helsenorge og Autismeforeningen Vis mer

Økt kompetanse

Overlege ved Haukeland sykehus, Maj-Britt Rocio Posserud, mener grunnen til økningen er at flere jenter og kvinner får autismediagnosen.

Posserud, som har over 20 års erfaring fra feltet, mener at oppsvinget har skjedd gradvis.

– Da jeg startet å jobbe med dette fikk omtrent ingen høytfungerende jenter og kvinner autismediagnosen. Det var uvanlig, sier hun til VG.

Roald Øien, professor ved Universitetet i Tromsø og Yale University.

Professor ved Universitetet i Tromsø og Yale University, Roald Øien, peker på flere årsaker til oppsvinget:

Mer kunnskap om hvordan autisme kan opptre annerledes hos kvinner enn hos menn.

Samfunnet stiller større krav til sosial fungering nå enn før.

Det er økt kompetanse i å avdekke tilstanden hos jenter, derfor tar flere kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Mer bevissthet i samfunnet, blant annet i TV-serier og på sosiale medier.

– Jenter kamuflerer symptomene sine i større grad enn det gutter gjør. Det betyr ikke at de strever mindre, sier Øien til VG.

Brikkene falt på plass

For to år siden fikk Stine diagnosen ADHD ADHDADHD er en tilstand som innebærer vansker med konsentrasjon, uro og impulsivitet. . Hun dykket ned i temaet, og kom over flere artikler om autisme.

En rekke studier viser at autisme og ADHD opptrer samtidig relativt ofte. Det er også høy forekomst av psykiske lidelser, spesielt angst og depresjon, hos folk med autisme.

– Med en gang jeg leste om autisme falt brikkene på plass. Jeg krysset av på nesten alle boksene. Oi, dette er jo sånn jeg er, tenkte jeg, sier Stine.

Stine sier at autismediagnosen er en vesentlig del av den hun er.

Når går Stine til samtaleterapi hos en privat terapaut.

Hun har ikke forsøkt å bli henvist til spesialister som kan behandle utfordringene hennes relatert til autismediagnosen, fordi hun har følt at hun ikke har blitt tatt på alvor tidligere.

– Jeg har ikke lenger tillit til å få hjelp gjennom det offentlige helsevesenet, og har mistet mye av motivasjonen for å fortsette å prøve, sier 22-åringen.

– Sett utenfra fungerer de godt

Overlege Posserud har forståelse for at noen føler at de ikke blir tatt seriøst.

– En del kvinner som ønsker å bli utredet for autisme er høytfungerende. De har god utdanning og venner og er i full jobb. Jeg tror det fører til at de blir avvist, fordi sett utenfra fungerer de godt, sier Posserud.

For å få autismediagnosen er det krav om at plagene går utover personens funksjon i hverdagen.

Maj-Britt Rocio Posserud, overlege ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge, Psykiatrisk divisjon, ved Haukeland universitetssykehus.

– Så folk må vente på å få vansker for å kunne få diagnosen?

– Det skjer hele tiden. For eksempel har jeg opplevd at jenter i barneskolealder har autistiske trekk, men fungerer bra. Når de begynner på ungdomsskolen øker kravene til sosial fungering. Da får de behov for hjelp og tilrettelegging, og det blir stilt en autismediagnose.

Tilbake på skolebenken

Stine tror mange jenter og kvinner er flinke til å skjule det de sliter med.

– Det er ikke uvanlig for folk å føle at de ikke passer inn, men slik jeg ser det har jeg gått under radaren, som mange andre kvinner også gjør, sier 22-åringen.

Hun opplever en rekke fordommer, og mener mange har et snevert syn på hva autisme er.

– Folk som ikke kjenner meg tror ikke alltid på at jeg har autisme fordi jeg formulerer meg «som alle andre». Jeg passer ikke inn i deres bilde på hva en autist er. Noen behandler meg som et barn når de får vite om det.

Stine fokuserer på det som er bra med livet.

Stine kom tilbake til skolebenken for to år siden, og er ferdig med videregående til sommeren. Drømmen hennes er å bli musikkterapeut.

– I barndommen ble jeg sett på som rar og annerledes. Nå har jeg blitt glad i den særegenheten. Jeg blir ikke lenger skuffet over meg selv hvis jeg ikke får til noe.