Trapper opp leteaksjon i Myrdal: − Vi er bekymret

Politiet vet ikke hvem eller hvor mange som kan ha bodd i teltet – og har trykket på «den store knappen» i leteaksjonen.

Det var lørdag formiddag at et ubebodd telt ble funnet ved Myrdal stasjon. Stasjonen ligger i Aurdal langs Bergensbanen.

Teltet skal ha stått tomt i mange dager. Det er gjort funn av utstyr til matlaging, men ikke til overnatting.

Nå trappes leteaksjonen opp:

– Vi er i ferd med å kalle ut en god del frivillige ressurser for et større søk. Undersøkelsene vi har gjort så langt har ikke gitt oss de svarene vi hadde trengt for å ta ned bekymringen. Derfor trykker vi på den store knappen, sier operasjonsleder Eirik Loftesnes til Dagbladet.

Det er ikke mulig å ta seg frem med bil i området, men politiet sender ut ATV-er som skal brukes i søket.

Mannskap sendes med ekstra beredskapstog fra Voss.

Det er ikke aktuelt med helikoptersøk på grunn av dårlig vær.

– Vi er bekymret, og det blir vi når vi finner et tomt telt som ingen har kommet tilbake til, sier operasjonsleder Tom Johannessen til Bergensavisen.

– Det fremstår som merkelig at ingen har kommet tilbake, sa han til Bergens Tidende lørdag morgen.

Politiet undersøker om det forlatte teltet kan sees i sammenheng med en episode der en mann oppførte seg «merkelig» i samme område, skriver avisen.

Onsdag ble Bergensbanen stanset fordi en mann gikk i sporet og nektet å flytte seg.

– Han fremsto merkelig og skal ha bevegd seg inn i en tunnel. Vi forsøker å finne ut hvem denne personen er, men vi leter ikke utelukkende etter denne personen, sier Johannessen.