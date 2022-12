ÅSTED: Krimteknikere undersøker en leilighet på stedet der en mann og en kvinne ble funnet hardt skadet onsdag. Begge ble senere erklært døde.

Drapsetterforskningen i Bergen: − Jobber med flere hypoteser

BERGEN (VG) Vest politidistrikt ber om bistand fra Kripos i drapsetterforskningen, etter at to personer ble funnet hardt skadet i Bergen.

Torsdag morgen holder en politipatrulje vakt ved åstedet, ifølge VGs reporter på stedet. Krimteknikere undersøker spor.

En kvinne ble funnet hardt skadet på gaten i Ytre Sandviken av et vitne som ringte etter ambulanse, onsdag ettermiddag. Da politiet kom til stedet fant de en mann hardt skadet i en leilighet like i nærheten.

– Vi fortsetter etterforskning og vi vil be om bistand fra Kripos. Hensikten er hovedsakelig å kartlegge de dødes bevegelser, kontakt de imellom og kontakt med andre, sier påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

De pårørende blir varslet, men politiet har ikke fått informert alle ennå. De har heller ikke en formelt sikker identifikasjon av de drepte, men mener å vite hvem de er.

– Vi jobber fortsatt med flere hypoteser. En av hypotesene våre er at det ikke er flere involverte enn de to, men vi kan ikke utelukke at det har vært andre til stede, sier Høyland.

Hun vil ikke gå inn i hvilke andre hypoteser politiet jobber ut ifra, eller hvilke spor på åstedet som eventuelt tyder på at det ikke er flere involverte.

– Hvilke funn som er gjort og hvilke hypoteser som er styrket eller svekket er for tidlig å gå inn i nå offentlig.

Vil ikke kommentere drapsvåpen

Høyland vil ikke svare direkte på spørsmålet om de har funnet drapsvåpen i saken.

– Politiet har vært på stedet og gjort flere beslag. Noen av funnene vil bli undersøkt opp mot skadene på de døde, men hva slags funn og gjenstander det er kan vi ikke gå inn på nå, sier påtaleansvarlig.

Hun understreker at de vil være forsiktig med informasjonen de gir, for å ikke påvirke vitner gjennom media.

– Krimteknikerne vil fortsette arbeidet i leiligheten i dag og i morgen. Vi fortsetter kartlegging av nye vinter som kan ha informasjon. Vi vurderer om vi må avhøre på nytt personer som ble avhørt i går, sier Høyland.

AKSJON: Politiet rykket ut med store styrker til gata i Ytre Sandviken i Bergen, der en kvinne først ble funnet hardt skadet.

Bakgrunn: To funnet hardt skadet

Begge de to skadede ble erklært døde på Haukeland sykehus onsdag kveld, og politiet vurderte det som drap.

– Begge avdøde hadde skader som er forenlig med straffbare handlinger, og gir grunn til å mistenke dette, sa påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland hos Vest politidistrikt sent onsdag kveld.

Etterforskningen var såvidt i gang, og Høyland ville ikke kommentere om de lette etter flere gjerningspersoner, eller om det er en relasjon mellom de to drepte.

– Vi jobber med flere hypoteser, og hvor mange som har vært involvert er en av tingene vi må avklare, sa Høyland.

Krimteknikere begynte arbeidet med å gå gjennom åstedet onsdag kveld.