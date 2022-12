OPPDAGET FEIL: Kim Even Straumsnes (45) i Bergen har hatt lite å rutte med etter at han ble arbeidsledig. Men nå er julen reddet for sosialhjelpsmottageren.

Økning i sosialhjelp: − Føles veldig ydmykende

BERGEN/OSLO (VG) Flere ber om økonomisk krisehjelp, og de som allerede får hjelp ber om mer. Det viser tall fra Norges ti største kommuner.

Ikke vær redd for å be om hjelp, har arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) oppfordret.

Dyrere mat, dyrere strøm, dyrere drivstoff og høyere rente gjør at flere sliter økonomisk.

Frykten fra myndighetene har vært at folk ikke tør å oppsøke Nav. Klassekampen skrev i november at færre søker om sosialhjelp.

Men en kartlegging VG har gjort tyder på at dette har endret seg på tampen av året.

Flere trenger mer

VG har spurt de ti mest folkerike kommunene om hvor mye de har utbetalt i sosialhjelp i år sammenlignet med i fjor, og hvor mange som har fått denne hjelpen.

Svaret er at kommunene ser en markant økning – både i hvor mange som trenger krisehjelp, og hvor mye den enkelte trenger for å klare seg.

Det største hoppet kom for flere kommuner i oktober og november.

Ukrainske flyktninger utgjør ti prosent av dem som mottar sosialhjelp i flere av kommunene. Men økningen kan ikke forklares med flyktningene alene.

«Bekymringsfullt»

– Folk som har hatt det stramt økonomisk før, men ikke har hatt sosialhjelp, de kommer nå, sier Jan Kåre Melsæther, leder i Nav Asker.

– Det er en bekymringsfull utvikling som har en langsiktig negativ effekt.

Han sier til VG at de har sett en brå økning fra oktober til november i antall mottagere av sosialhjelp.

– Vi ser også at flere av eksisterende mottagere søker oftere om hjelp, sier Melsæther.

BEKYMRET: Jan Kåre Melsæther, leder i Nav Asker.

Dette er tallene for Asker:

I november i fjor var det 464 mottagere av sosialhjelp. Dette kostet kommunen cirka 4,6 millioner kroner.

I november i år hadde tallet steget til 627 mottagere, og en total utbetaling på 7,4 millioner kroner.

– I all hovedsak mener vi at det skyldes prisstigningen i samfunnet, og det høye kostnadsnivået på alt fra drivstoff og strøm til mat og levekostnader, sier Nav Asker-sjefen.

Den samme tendensen gjelder resten av landet: 18 prosent flere trenger sosialhjelp, ifølge Nav. Etaten kaller det «en sterk økning».

Siden i fjor har andelen med svært dårlig råd doblet seg, viser tall fra Statens institutt for forbruksforskning:

Fikk 100 kroner mer

For alt er blitt dyrere. Matprisene har økt med 12 prosent på ett år, og en pakke smør er blitt over 20 prosent dyrere.

Men hva folk får utbetalt i sosialhjelp, har ikke økt nevneverdig.

Info Så mye får man i sosialhjelp Sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte fra kommunen, en slags krisehjelp til dem som ikke klarer å forsørge seg selv. Alle kan søke, men den er «behovsprøvd» og du må være bosatt i Norge. Hver enkelt får en sum tilpasset seg, og noen kommuner gir mer enn andre, men staten har satt ned veiledende satser: Enslig: 6650 kr

Ektepar/samboere: 11.150 kr

Person i bofellesskap: 5600 kr

Barn 0–5 år: 3250 kr

Barn 6–10 år: 3350 kr

Barn 11–17 år: 4400 kr Vis mer

I sommer oppjusterte staten sine veiledende satser med 100 kroner mer i måneden for enslige. Par får 200 kroner mer.

Til jul bestemte regjeringen og SV seg for å gi sosialhjelpsmottagere 1000 kroner hver i julegave.

Men dette er langt fra nok, sier bergenseren Kim Even Straumsnes (45).

Han har kjent på kroppen hvordan det er å skulle overleve på sosialhjelp i dyrtiden.

LEIER BOLIG: Straumsnes (45) har leid en leilighet i Eidsvåg i Bergen siden 2017.

Fikk julen reddet

Straumsnes måtte be Nav om hjelp etter at han ble arbeidsledig i januar.

– Å gå til Nav føles veldig ydmykende. Det var en høy terskel å gå over. Jeg vil jo helst klare meg selv. Hvem vil ikke det, sier han til VG.

I begynnelsen av desember fortalte Straumsnes til Bergensavisen (BA) at Bergen kommune hadde trukket ham 600 kroner, fordi han hadde fått mer i strømstøtte enn han faktisk hadde hatt i strømutgifter den måneden.

Det viste seg at Bergen kommune hadde gjort det samme med 1521 andre mottagere av sosialhjelp, i et helt år.

Og det hadde skjedd til tross for at bystyret i 2021 vedtok at det ikke skulle kuttes i tilskuddene til de som får sosialhjelp, selv om de får ekstra støtte fra staten.

Endte godt

Alle som hadde krav på penger har nå fått tilbakebetalt det de har krav på, til sammen 8,6 millioner kroner. I snitt utgjorde det over 5650 kroner per person.

I tillegg fikk Straumsnes 1500 kroner i ekstra julestøtte som er bevilget gjennom regjeringen og by-budsjettet i Bergen.

– Det har reddet julen min. Uten disse pengene hadde det blitt smalhans, sier 45-åringen.

FULLT KJØLESKAP: Straumsnes har kjøpt både pinnekjøtt og ribbe til jul. Uten pengene fra kommunen hadde det ikke blitt rare greiene, sier han.

Mener satsene er uverdige

Ifølge Straumsnes har utgiftene til mat, husleie og strøm slukt alle trygdeinntektene hans.

– Sosiale aktiviteter som kino og kleskjøp er noe jeg bare kan se langt etter. I en slik situasjon eksisterer man, men man lever ikke.

Nå er kjøleskapet velfylt. Men slik har det ikke alltid vært – selv om han lever på strenge ukebudsjett og stort sett handler tilbudsvarer.

– Kjøleskapet har vært nesten tomt flere ganger, sier han.

MÅTTE BE OM HJELP: Straumsnes sier at ingen skal måtte bekymre seg for om de vil skaffe mat på bordet. – De som har minst, er mest utsatt når levekostnadene øker, sier han.

45-åringen mener sosialhjelpssatsene i Norge er uverdig lave.

– Vi må ha et sikkerhetsnett i Norge som gjør at folk ikke trenger å bekymre seg for om de vil kunne ha mat på bordet. Det er mange grunner til at folk trenger hjelp. Ingen skal måtte stå med luen i hånden.

Dette er status i Norges største kommuner:

Oslo:

I oktober i år betalte Oslo kommune ut 136 millioner kroner i sosialhjelp. Dette er den høyeste utbetaling i noen oktober måned siden 2003. Mye av forklaringen er ukrainske flyktninger, som utgjorde 10 prosent av mottagerne.

378 flere personer fikk sosialhjelp i oktober i år, sammenlignet med oktober i fjor.

Bergen:

Bergen kommune ser at det er tøffere økonomiske tider for mange.

– Selv om vi ikke ser en markant økning i sosialhjelpsmottagere de siste månedene, så tar vi høyde for en økning fremover, sier Line Berggren Jacobsen (Ap), byråd for barnevern og sosiale tjenester.

Trondheim

I Trondheim ble det i store deler av 2022 utbetalt mindre i sosialhjelp og til færre mottagere enn i fjor. Men så snudde det.

– Det har vært en økning de siste to månedene isolert sett, oppgir Unni Valla Skevik, leder for Nav Falkenborg til VG.

Stavanger

– Det er ikke tvil om at både antall sosialhjelpsmottagere og utgiftene til sosialhjelp er på vei oppover, sier Vigdis By, kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune.

Mellom september og november fikk de 7122 søknader om sosialhjelp, mens i samme periode i fjor var det 1738 færre.

I likhet med Oslo utgjør ukrainske flyktninger ti prosent av dem som får sosialhjelp i Stavanger.

Bærum

Bærum kommune ser en klar trend: De som allerede får nødhjelp, trenger mer. Satsene strekker ikke til.

– Det er en økning i antall søknader og i utbetaling, ikke i antall brukere. Brukere opplyser at de tidvis ikke klarer seg på satsene på grunn av prisøkningen generelt i samfunnet, skriver Nav Bærum i en fersk rapport.

I oktober 2022 utbetalte kommunen over 8,7 millioner kroner i sosialhjelp, og fikk 1119 søknader.

Samme måned i fjor var summen 6 millioner kroner og 929 søknader.

Kristiansand

På ett år, fra november 2021 til november i år, har Kristiansand kommune fått 195 flere mottagere av sosialhjelp.

– Vi forventer en økning i 2023, men det er foreløpig vanskelig å spå akkurat når økningen blir synlig, sier Heidy Døsvik, leder i Nav Kristiansand.

Drammen

Drammen kommune fikk et stort hopp i november: Kommunen betalte ut cirka én million kroner mer i sosialhjelp enn november i fjor.

Leder for Nav Drammen, Katrine Christiansen, forklarer dette med at flere søkere har behov for mer.

Men færre i Drammen har Nav-stønad som hovedinntektskilde, ifølge Christansen. Dette vitner om at flere ikke får lønnen til å strekke til.

Hun sier at de ser en «markant økning» av foreldre som ber om hjelp. 96 flere barn i Drammen bor nå i et hjem der en eller begge foreldre får sosialhjelp, sammenlignet med i fjor.

Lillestrøm

I Lillestrøm merker kommunen at flere trenger hjelp. De forventer å betale 20 prosent mer i sosialhjelp i år, og antallet som får hjelp har økt med 257 mottagere.

Kommunens kommunikasjonssjef forklarer dette med bosetting av ukrainske flyktninger, dyr strøm og prisstigning.

Fredrikstad

Trenden bekreftes atter en gang i Fredrikstad.

Her ble det i oktober utbetalt nesten fire millioner kroner mer i sosialhjelp enn samme måned i fjor. Og 151 flere personer ba om hjelp.

Forklaringen er flyktninger og tøffe økonomiske tider også her.

– Økningen i utbetalingene skyldes i stor grad prisstigning generelt på strøm, mat, husleie, sier Morten Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Nav Nedre Viken.